Chavismo impulsa un nuevo CNE ajustado a su escala cromática - Runrun

A través de una base de datos hecha por Runrunes se determinó que del total de postulados, 63,7% son militantes de partidos políticos, por lo cual no cumplen con uno de los requisitos por Ley para ser rector del Poder Electoral

El vicepresidente del Comité, José Gregorio Correa asegura que el objetivo es tener unos rectores que transmitan confianza a los venezolanos

El chavismo, a través de su mayoría en la Asamblea Nacional electa en 2020, aspira a tener un Consejo Nacional Electoral (CNE) integrado por sus propios militantes, mientras que organizaciones de la sociedad civil postularon con el objetivo de lograr un directorio más equilibrado, que pueda dar confianza a los venezolanos para las próximas elecciones.

En las próximas semanas la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, tendrá la tarea de nombrar un nuevo CNE. En total se han postulado 113 ciudadanos, entre facultades de universidades, el Poder Ciudadano y organizaciones de la sociedad civil.

En una primera fase de postulaciones, que empezó durante los carnavales de este año, se postularon 75 personas, pero luego el Comité de Postulaciones solicitó a la plenaria una prórroga porque hubo dificultades para que otras personas pudieran consignar su documentación.

Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité, argumentó que como el proceso inició durante carnavales y la semana siguiente fue declarada como radical, por la pandemia del COVID-19, “mucha gente” no pudo postularse. Finalmente se dio una prórroga de 14 días, donde fueron postuladas 44 personas, aunque finalmente quedaron seleccionadas 38 por el Comité.

De ese nuevo grupo de postulados por organizaciones de la sociedad civil, el 57% son militantes del chavismo y uno solo de la oposición. Entre los chavistas está el exministro Pedro Calzadilla, quien se define como chavista en su cuenta de Twitter y además aseguró en una entrevista para Últimas Noticias, en marzo de este año, que Hugo Chávez armó una manera de interpretar la historia y darle legitimidad.

También están presentes los actuales diputados por el Gran Polo Patriótico Ricardo Molina, Rosa León, Blanca Romero e Imad Saab. En 2013 se denunció que Molina amenazó a trabajadores públicos con “botarlos él mismo” si apoyaban a partidos contrarios al gobierno.

El exdiputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Enrique Márquez también es uno de los nombres postulados en esta nueva tanda. Márquez formaba parte de Un Nuevo Tiempo (UNT), Runrunes le consultó sobre su militancia y aseguró que había renunciado antes de aceptar la postulación.

#EnVivo diputado Giuseppe Alessandrello informa que el nuevo proceso de apertura para postulaciones a rectores del @ve_cne tendrá una duración de 14 días #18Mar pic.twitter.com/NmchmDrdBW — ANTV Venezuela (@antvvenezuela) March 18, 2021

Fuera de la norma

En el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) se establecen como requisitos para ser rector del CNE, ser venezolano mayor de 30 años o haber obtenido la nacionalidad hace 15 años. Haber obtenido un título universitario y tener, al menos, 10 años de graduado; no haber sido condenado penalmente con sentencia definitivamente firme por la comisión de delitos dolosos en los últimos 20 años; no tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el presidente de la República y no pertenecer a organizaciones con fines políticos.

Sobre la base de los requisitos previstos en la Ley y otorgando pesos específicos a cada criterio con un puntaje, Runrunes elaboró una base de datos con los postulados para determinar qué tanto cumplen con las condiciones señaladas en el ordenamiento jurídico.

Para elaborar este baremo, se tomaron en cuenta los requisitos de militancia política, trabajo dentro del gobierno o en el sector privado, si pertenece a una organización de la sociedad civil y si tiene experiencia en el tema electoral. Igualmente se tomó en cuenta si los postulados han sido sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea o cualquier otro país.

Los ítems de militancia y sanciones restaban y el resto sumaban puntos, por lo cual cada postulado recibía una valoración final dependiendo del perfil que se hizo en base a una investigación previa a través de diversas fuentes como Vendata.org, Poderopedia, Súmate, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y diversas notas de prensa relacionadas, que pudieran aportar más información.

Tras esta evaluación se determinó que 63,7% de los que aspiran a ser rectores del CNE son militantes de partidos políticos, la mayoría del chavismo y uno solo de un partido que se define como opositor, Conrado Pérez Briceño, quien además es diputado suplente en el Parlamento chavista.

Entre los chavistas está postulado, Elvis Amoroso , quien es el actual Contralor de Maduro y ejerce la presidencia del Consejo Moral Republicano. Previamente fue primer vicepresidente de la ANC y también ejerció como diputado por el Psuv de la Asamblea Nacional.

Amoroso también pretendió ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia a finales de 2015, aunque finalmente no fue elegido por no cumplir el requisito de haber ejercido la carrera de abogado por al menos 15 años.

También destacan los rectores actuales, que fueron elegidos por el TSJ en junio de 2020 tras declarar la omisión legislativa de la Asamblea Nacional, Tania D´Amelio, Leonardo Morales, José Luis Gutiérrez y los suplentes Carlos Quintero y Juan Carlos Del Pino.

D´Amelio fue sancionada por Estados Unidos en 2017 y por Panamá en 2018; Gutiérrez fue sancionado por Estados Unidos en septiembre de 2020 y Leonardo Morales fue sancionado por la Unión Europea por aceptar el cargo de rector en enero de este año.

Otro postulado que fue sancionado por Estados Unidos, es Gustavo Vizcaíno, quien es el actual director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y presidente de Misión Identidad.

Buscando confianza para el CNE

A pesar de que la mayoría de los postulados son militantes del chavismo, el diputado José Gregorio Correa defiende la idea de tener un nuevo CNE.

“Pueden tener la certeza los venezolanos que votaron en las pasadas elecciones y los que no, que esta vez, 21 venezolanos nos hemos esforzados para que todas las decisiones que se tomen sean por unanimidad y de esa forma darle la seguridad al país que tendrán unos rectores que les darán seguridad en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes”, expresó el pasado 10 de marzo.

Las organizaciones de la sociedad civil decidieron presentar 15 postulados, como una forma de ejercer derechos civiles y políticos, a pesar de que esta Asamblea Nacional ha sido cuestionada.

“Si bien dicho proceso ha sido convocado por una Asamblea Nacional ampliamente cuestionada, externa e internamente, la propuesta ante este hecho es no convertirlo en un nuevo obstáculo que dé razones para la parálisis, y más bien aprovechar la ocasión favorable a edificar las condiciones para un acuerdo político que permita el nombramiento de un árbitro electoral confiable para todos los venezolanos”, expresaron en un comunicado a principios de marzo.

Griselda Colina, una de las postuladas y directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, dijo en una conferencia de prensa el 18 de marzo, que ven como un buen gesto que hayan aceptado a dos miembros del Foro Cívico dentro del Comité de Postulaciones, “son nuestros ojos y nuestra voz dentro del Comité”.

Dentro del Comité de Postulaciones, ya fueron descartados 7 aspirantes de la primera “ronda”. José Gregorio Correa informó el 26 de marzo, que 46 ciudadanos fueron objetados, pero solo se consideraron que siete estaban a lugar.

El diputado y vicepresidente del Comité, José Gregorio Correa, explicó que del primer lote de 74 aspirantes inscritos quedan ahora 67. Además uno de los postulados renunció por haberse contagiado de COVID-19. El diputado indicó a Runrunes que por seguridad no podía indicar el nombre. Tampoco se sabe los nombres de los que fueron descartados y se está a la espera de conocer si hay postulados objetados en la segunda “ronda”.

Conozca a los postulados

Les presentamos los perfiles de los 113 postulados ante el Comité de Postulaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE) por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades; el Poder Ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil.

Candidatos postulados por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades

Harold Eliseo Albornoz Torrealba: Rector de la Universidad Politécnica de los Altos Mirandinos, designado por Nicolás Maduro en la Gaceta Oficial 40.693 en 2015 Carmen Álvarez Cabeza: Según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es jubilada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura desde 2018. Abogada y jueza y según la asociación Súmate, en 2015 fue postulada al cargo de Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ángel Zuley Antunez Pérez En el IVSS aparece como trabajador activo de la Universidad Politécnica Territorial del estado Mérida Kleber Ramírez. Director Estadal del Poder Popular para la Educación, Cultura y Deporte, Universidad de Los Andes, Facultad de Humanidades y Educación, en Mérida, según Súmate Wilson Gómez Guevara: A través de la Gaceta Oficial 39.854 fue nombrado miembro suplente del área legal de la Comisión de Contrataciones de la Fundación de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. Doctorando en Derecho UAM Alejandro José Ugarte Sperandio Es un trabajador activo de una empresa llamada Scaramancia II, C.A, como indica el IVSS. Pedro Isea González: Rector de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia. En la Gaceta Oficial 41.025 de 2016, fue designado Coordinador Encargado de la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas José Ramón Muñoz Montilla Vicerrector de Desarrollo Académico de la Universidad Nacional Experimental de Seguridad. Lilimar Josefina Rojas Dávila Mediante la Gaceta Oficial 41.101 de 2017 fue designada miembro suplente del Consejo Directivo de la Fundación Misión Negra Hipólita. En 2014 fue directora general de Políticas de Industrias Básicas del Ministerio de Industrias Básicas Lermit José Rosell Puche Designado mediante la Gaceta Oficial 40.816 de 2015, como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo Universitario Michelly Alexandra Vivas Chacón Rectora de la Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco, designada en la Gaceta Oficial 40.250 en 2013 Enrique Márquez Exdiputado de la Asamblea Nacional electa en 2015 por el estado Zulia. Fue primer vicepresidente del Parlamento entre 2016 y 2017. Exmilitante del partido Un Nuevo Tiempo

Candidatos postulados por el Poder Ciudadano

Francisco Gustavo Amoni Velásquez: Su último cargo fue de juez provisorio del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, entre noviembre de 2018 y noviembre de 2020. Odalis Yanette Arteaga Peña: Designada en 2018 como directora de la Dirección de Atención al Ciudadano y Control Social de la Contraloría General, a través de la resolución N°01-00-000658 Alfredo Germán Baptista Oviedo Es un juez del Tribunal de Control de Aragua, señalado, en un reportaje de Armando Info, de ser uno de los más severos con los manifestantes de la oposición en 2017. Igualmente se le identificó como militante del Psuv. Baptista declaró inocentes y liberó a cuatro de los sujetos que fueron grabados el 11 de abril de 2002, disparando contra la concentración opositora. Reinaldo Enrique Carvallo Machado Nombrado como consultor jurídico del despacho del Ministerio para Industria y Comercio en la Gaceta Oficial 40.827 en 2016. Ese mismo año fue nombrado como director principal de la junta directiva de la empresa de distribución de alimentos “Venezuela Productiva”, en la Gaceta Oficial 40.897 de 2016. Julio Antonio Duno Oliveros Designado mediante la Gaceta Oficial 41.530 de 2018, como director general de Talento Humano de la Contraloría General de la República Manuel José Escauriza Sanchez En 2016 pasó por tres cargos dentro de la Contraloría General de la República. En febrero fue designado como director general de la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales y luego en julio pasó a ser miembro suplente de la Comisión de Contrataciones. Desde 2017 se desempeña como director de Determinación de Responsabilidades William José Fernández Rangel En 2013, a través de la Gaceta Oficial 40.153, fue nombrado como director de la oficina de recursos humanos de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar a la Revolución Agraria Aura Rosa Hernández Moreno Ha ocupado diversos cargos en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, como presidenta del Indepabis en 2010, miembro principal de la junta directiva de BanMujer en 2017 y en 2018 fue designada presidenta de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría del Estado “Gumersindo Torres”, a través de la resolución 01-00-000659 de la Contraloría General. Celeste Josefina Liendo Liendo Liendo ha estado en diversos cargos de los gobiernos chavistas, entre ellos como Superintendente de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, y magistrada suplente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Domingo Medina Gutiérrez En 2015, a través de la Gaceta Oficial 40.659 de 2015, fue designado director del Área de Recursos Documentales, Investigación y Desarrollo de la Escuela Nacional de la Magistratura Antonio José Meneses Rodríguez En 2017 fue nombrado director general de la Dirección General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General. En marzo de ese mismo año fue designado miembro principal de la junta directiva de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General Leonel Enrique Parica Hernández En septiembre de 2015 fue nombrado viceministro encargado del Viceministerio de Instalaciones y Logística del Ministerio de Educación. Un mes después fue designado miembro principal de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas del mismo Ministerio. Esthela María Rincones Según su perfil de Linkedin, desde 2019 es directora responsable del equipo del Consejo Federal de Gobierno. Previamente en 2016 fue nombrada miembro principal de la Comisión de Contrataciones de la Vicepresidencia de la República. Súmate indica que fue directora general de talento humano de la Contraloría Ebenezer David Rivera Brazao En el IVSS aparece como trabajador activo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura desde junio de 2008 Sheila Yubiry Romero González En 2014 fue nombrada como consultora jurídica del Ministerio para el Proceso Social del Trabajo, a través de la Gaceta Oficial 40.439 Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil Director del Saime y presidente de la Fundación Misión Identidad. En 2014 fue nombrado secretario permanente (encargado) del Consejo de Ministros. Luego en 2016 estuvo en el cargo de subcontralor de la Contraloría General. En 2019 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Carlos Eduardo Zambrano Gelves No se encontró información sobre este postulado

Candidatos postulados por organizaciones de la sociedad civil

Helen Aguiar: Presidenta de la Red de Observadores Electorales de Venezuela. Amelia Esther Alter Pino: Según su perfil de Linkedin, es la directora general de la Oficina Nacional de Registro Electoral ante el CNE. También fue comisionada regional del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES). Elvis Hidrobo Amoroso: Actual Contralor de la República, nombrado en 2018 por la constituyente. Fue diputado de la Asamblea Nacional por el estado Aragua, con el Psuv en el periodo 2010-2015. Perdió las elecciones legislativas de diciembre de 2015 y se postuló al cargo de Magistrado del TSJ, aunque no logró el puesto porque no cumplía con todos los requisitos. Estados Unidos lo sancionó en noviembre de 2017 por estar presuntamente involucrado en fraudes electorales, censura a los medios y corrupción en el programa de distribución de alimentos.

León Antonio Arismendi Anuel: Profesor de la cátedra de derecho del trabajo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y director del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales (Inaesin). Fue parte de la comisión opositora que se reunió con el gobierno de Nicolás Maduro, en el proceso de diálogo de 2017 en República Dominicana. Esteban Steve Arvelo Ruiz: En 2015 fue nombrado Contralor provisional del estado Miranda. Saúl De Jesús Bernal Peña: En 2017 fue nombrado como miembro principal de la junta directiva del Banco de Desarrollo de la Mujer (BanMujer), a través de la Gaceta Oficial 41.270.

Oscar Braulio Bravo Guaramato: Según el IVSS es trabajador activo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, desde marzo de 2014. Politólogo, columnista de Aporrea, según Súmate. Griselda Vaniti Colina Hibirma: Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), coordinadora de proyectos del Centro Carter en Venezuela entre 2010 y 2015 y autora del manual de monitoreo de medios y coautora del Informe de Libertad de Expresión de Freedom House en 2012. Tania D´Amelio: Rectora del CNE desde 2009, ratificada en el cargo en diciembre de 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia para el periodo 2016-2023. Es miembro de la Junta Nacional Electoral y la Comisión de Registro Civil y Electoral entre 2009 y 2013. También fue diputada de la Asamblea Nacional por el estado Vargas en el periodo 2000-2005 y fue reelegida para 2005-2010. Participó en las primarias para la alcaldía de Vargas con el Psuv. El Departamento del Tesoro la sancionó en 2017 y luego Panamá en 2018.

Juan Carlos Delpino: Fue designado como rector suplente por el TSJ en junio de 2020. Es integrante de la Comisión de Registro Civil y Electoral. De acuerdo a un tuit publicado por Bernabé Gutiérrez, en 2010, Delpino fue coordinador nacional de la maquinaria electoral de Acción Democrática. David Delgado Iturriza: Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes (ULA) Ana Paula Diniz Santos: En la página del IVSS aparece como cesante, su último trabajo fue en Civil de Abogados Diniz y Asociados, salió en agosto de 2017.

William Fernández Fuenmayor: Es ingeniero y abogado, exempleado del CNE y asesor en aspectos legales del exrector Luis Emilio Rondón. Carmen Lucrecia González Abogada jubilada del CNE, directora de Asosaber, especialista en temas de género. Eugenio González Martínez: Periodista especializado en la fuente electoral y política. Coordinador de Factchecking de Efecto Cocuyo.

Alfonso Granadillo Malavé Según el IVSS es jubilado y su última empresa fue María del Pilar Carod de Luis. Jhonny Alexis Guerrero Gil: Aparece en el IVSS como trabajador activo en la Corporación Socialista de Cemento desde febrero de 2018. José Alonso Guevara Guerra Según el IVSS es trabajador activo de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca desde mayo de 2020.

Gabriel Gregorio Guerrero Gil: Fue concejal del municipio Iribarren del estado Lara, por el Psuv, por lo menos hasta 2011. En su página web se indica que también fue coordinador regional del estado Lara, en la Dirección Nacional de Regiones. Además fue coordinador de las Misiones Ribas y Sucre entre 2003 y 2004. Dichelis Josefina Guevara: Desde 2010 es directora regional del CNE en el estado Anzoátegui. Ese mismo año fue designada como cuentadante responsable de la unidad administradora, de la estructura para la ejecución financiera del presupuestos de gastos del CNE. Según Poderopedia, es militante del Psuv. José Luis Gutiérrez Parra: Fue nombrado rector principal del CNE en junio de 2020, por parte del TSJ. Es miembro de la Junta Nacional Electoral. Es abogado, profesor universitario y se desempeñó como director de la dirección nacional de partidos políticos del CNE. Es hermano de Bernabé Gutiérrez y fue sancionado por Estados Unidos en septiembre de 2020.

Luis Enrique Lander Larralde: Director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV). Según Poderopedia es profesor jubilado de la UCV y también se postuló a rector en 2014. Ciro Vladimir León: En su cuenta de Twitter se presenta como profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), candidato a Magister de Información y Comunicación. Comparte tuits a favor del gobierno de Nicolás Maduro y de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020. Además según un documento del CNE, León fue representante del Psuv en auditorías en 2016. Amanda Corina Lucci Roye: No aparece registrada en el IVSS, aunque en una nota publicada por la web CCNEsNoticias, se identifica como periodista con más de 12 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Fue postulada por la ONG Sumando Voluntades.

Noel Yorelbe Mavarez: Su último trabajo hasta enero de 2019, según el IVSS, fue en una empresa llamada Uniprint. Francisco José Martínez García: Expresidente de Fedecámaras. También fue presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Ladys Coromoto Mejías Rojas: En el IVSS aparece como trabajadora activa de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura desde diciembre de 2015.

Bernardo Mendez Acosta: Fue vicerrector administrativo de la UCV y renunció al cargo en enero de 2020, cuando denunció una supuesta red de corrupción en el rectorado de esa casa de estudios. En la página web de la universidad se indica que Mendez es profesor titular, investigador activo y Doctor en ciencias. Celiz Ramón Mendoza: Fue consultor jurídico del CNE. En julio de 2020, junto a un grupo de exrectores del CNE, abogados y políticos, solicitó al TSJ anular la convocatoria a las elecciones legislativas. Leonardo Enrique Morales Poleo: Es rector principal y vicepresidente del CNE. Militó en el partido Avanzada Progresista, hasta que fue nombrado en el cargo por el TSJ, tras la renuncia de Rafael Simón Jiménez en agosto del año pasado. La Unión Europea lo sancionó en enero de este año por “aceptar el nombramiento del TSJ designado por Maduro”.

Joel Gustavo Oloyola Carrasquel: En el IVSS se indica que su último trabajo fue en la Fundación Caracas para Niños en febrero de 2020. José Enrique Parra Maurera: En 2007 a través de la Gaceta Oficial 38.672 fue nombrado miembro suplente de la junta directiva de la Fundación Misión Milagro. Súmate indica que fue director de la oficina regional del CNE en Zulia. Euro de Jesús Parra Montiel: Jubilado de la filial de Pdvsa, Intevep. También se desempeñó como gerente y jefe de proyectos en empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Actualmente es director ejecutivo de Euro Parra y Abogados Asociados.

Conrado Ramón Pérez Briceño: Padre del exdiputado de la Asamblea Nacional, Conrado Pérez, quien fue señalado de estar involucrado en gestiones para mejorar la imagen del empresario colombiano Alex Saab. Pérez Briceño es diputado suplente de José Brito en el Parlamento electo en diciembre de 2020. Fue concejal de Valera, Trujillo y militó en Primero Justicia. Anibal José Pernia Contreras: En la página del IVSS se indica que es un trabajador activo de la empresa Construcciones y Suministros Combrica, desde marzo de 2016. Roberto Antonio Picón Herrera: Fue asesor y miembro del Grupo Técnico de Apoyo Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Se desempeñó también como coordinador nacional de análisis y seguimiento del comando de campaña de Henrique Capriles Radonski en 2012. En junio de 2017 fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en diciembre de ese año fue liberado.

Carlos Enrique Quintero Cuevas: Es rector suplente del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral. Es teniente coronel del Ejército y fue jefe de informática en la Dirección de Comunicaciones de la Dirección de Inteligencia Militar entre 2002 y 2004. Quintero ha sido también director del Registro Electoral y director de informática del CNE. Tulio Alfonso Ramírez Cuicas: Es profesor titular de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV, director del Doctorado y Postgrado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Rosmery Geraldine Ramírez Díaz: En Gaceta Oficial 40.623 de 2015 fue nombrada miembro suplente del área económica y financiera de la Comisión de Contrataciones del CNE.

Robinson Rivas Suárez: Es trabajador activo de la Universidad Central de Venezuela desde junio de 2011, según el IVSS. Aquilino Antonio Rodríguez García: En 2018 en la Gaceta Oficial 41.446 fue nombrado viceministro de Formación y Educación Intercultural y el Saber Ancestral de los Pueblos Indígenas. Joe Ponce Uzcátegui González: Es director regional del CNE en el estado Nueva Esparta. En febrero de 2017, un grupo de trabajadores y jubilados del Poder Electoral, marcharon hasta su oficina para exigir mejoras salariales y criticar el retraso en las contrataciones colectivas.

Denny Alexander Ruiz Farfan: En la página del IVSS aparece como trabajador activo de Pdvsa Petróleo y Gas desde marzo de 2012 Yvan José Salcedo Uzcátegui: Es un trabajador activo de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela desde junio de 2019, como indica el IVSS. Súmate indica que es magister en historia militar, autor de Bolívar y Clausewitz: Vidas paralelas en la política y en la guerra (1812-1813). Maygret Del Milagro Sanchez Barrera: La página del IVSS indica que es trabajadora cesante, desde noviembre de 2002, de la empresa Proyectos Alugest. Súmate indica que es directora de Control de Gestión en el CNE. Jhovany Sevilla Gaspar: En la página del IVSS se indica que es un trabajador cesante, desde marzo de 2018, del CNE.

Juan José Torres Lara: Como lo indica la página del IVSS, es un trabajador activo de la Universidad Simón Rodríguez.

Joe Ponce Uzcátegui González: En la página del IVSS se indica que es trabajador activo del CNE desde abril de 2018.

Eneyda Yajaira Alcalá: Aparece como jubilada en la página del IVSS y su último trabajo fue en el CNE. Según la web Monitoreamos, Alcalá fue designada en 2008 como responsable de la Unidad Administradora de la Estructura para la ejecución financiera del presupuesto de gastos del CNE. En 2014 fue candidata a rectora del CNE, pero fue objetada por Súmate, por haber tenido militancia en el Psuv.

Juan Francisco Álvarez Buitrago: En 2007 fue designado miembro suplente del Consejo Directivo de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario del Ministerio para la Salud.

Frank Manuel Beckles Bonyorni: En su perfil de Linkedin indica que es director de investigaciones del Consejo Nacional Electoral desde 2003. En Monitoreamos señalan que fue candidato a la Constituyente en 2017.

Eleusis Aly Borrego Tovar: Ha desempeñado varios cargos dentro de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Sus cargos más recientes son los de director general encargado de la consultoría jurídica del Ministerio de Educación Universitaria, consultor jurídico del Instituto Nacional de la Mujer y en junio de 2020 fue nombrado rector suplente de Gladys Gutiérrez, en el CNE. En su cuenta de Twitter se define como militante activo del Psuv.

Pedro Enrique Calzadilla Pérez: Fue ministro de Educación Universitaria desde 2013 hasta 2014. También fue ministro de Cultura en el gobierno de Hugo Chávez. Se define como chavista en su cuenta de Twitter. En una entrevista para Últimas Noticias en marzo de este año, aseguró que Chávez armó una manera de interpretar la historia y darle legitimidad.

Rafael Simón Chacón Guzmán: Candidato a diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv en diciembre de 2020. En una entrevista para el Diario Vea aseguró que las “ciudades comunales deben contribuir al proceso de la recuperación económica ante el bloqueo criminal que estamos viviendo”.

Alexis José Corredor Pérez: En Twitter aparece como militante del Psuv. Fue miembro de la ANC y parte de la Comisión de Derechos Humanos de ese mismo ente.

Alex David Said Díaz Padrón: En febrero de este año fue nombrado secretario general de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Según una nota de Radio Miraflores fue designado rector suplente del CNE en junio de 2020.

Carlos Enrique Encinoza Morales: En la página del IVSS aparece como trabajador cesante y su último trabajo fue en el CNE.

Francisco José Garcés Da Silva: Fue ministro de Transporte y Comunicaciones entre junio de 2010 y noviembre de 2011. En diciembre de 2013 fue electo alcalde de Guaicaipuro, Miranda con la tarjeta del Psuv. En 2017 fue designado presidente del Metro de Los Teques.

Jairo Javier Garrillo Motabán: No se encontró información sobre este postulado.

Liliana Coromoto González Guache: Fue elegida, mediante primarias del Psuv, como candidata a alcaldesa del municipio Brión del estado Miranda en 2008. Actualmente es diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda, con el Psuv.

Pablo Enrique Juárez Rosario: En la página del IVSS aparece como trabajador activo del Ministerio de Educación.

Rosa Del Valle León Bravo: Actual diputada de la Asamblea Nacional electa en 2020. Es vicepresidenta de la Comisión de Política Interior. Fue electa con la tarjeta del Psuv. Con la tarjeta del MBR fue electa diputada suplente por Aragua entre 1998-1999 y en 2004 fue electa alcaldesa del municipio José Félix Ribas de ese mismo estado.

Emelis José Lugo: Participó en las primarias del Psuv de 2008, para el cargo de alcalde metropolitano, donde ganó Aristóbulo Istúriz.

Ricardo Antonio Molina Peñaloza: Actual diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, presidente de la Comisión de Ambiente. Fue también parte de la ANC. Desempeñó el cargo de ministro de Transporte y Obras Públicas, también estuvo a cargo del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit).

Mario Alcides Morales Guerrero: En 2007 fue designado director general de seguimiento y control del Viceministerio de Análisis Estratégicos del Ministerio del Despacho de la Presidencia. En 2012 pasó a ser miembro del Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior del Ministerio de Educación Universitaria.

Reynaldo Antonio Morales Zamora: En 2013 fue designado presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (Incret). Militante del chavismo.

Víctor José Moreno: Su último trabajo, según la página del IVSS, fue en el Metro de Caracas desde 2017.

Robert Daniel Pariche Brito: En la página del IVSS aparece como trabajador activo del Ministerio de Educación desde 2006.

Oscar Enrique Paz Paredes: En un tuit del año 2016 de la cuenta del Consejo de Facultad de Derecho de la USM, se indica que fue nombrado jefe de cátedra de Derecho Procesal Civil.

José Enrique Pernía Sánchez: En la página del IVSS aparece como trabajador activo de la Junta Comunal Michelena.

Hermileydis Carolina Pozo Fermín: En un perfil de Linkedin indica que es coordinadora regional de participación política y financiamiento del CNE, desde julio de 2012. Previamente estuvo en la Comisión Presidencial Negociadora con Colombia en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Jesús Ramón Ramos Bello: En la página del IVSS aparece como trabajador cesante desde 2019 de la empresa SAS DIR Salud Zona Metrop.

Rafael Enrique Ramos Olivares: Es rector encargado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez desde 2018. También fue miembro de la constituyente. Previamente fue asesor del Ministerio de Educación Universitaria, vicerrector de Asuntos Sociales y Participación de la UNEFA y fue gerente del Banes entre 2011 y 2014.

Pedro Luis Ravelo Angulo: No se encontró información sobre este postulado

Enelcys Mariana Rodríguez Calderón: En la página del IVSS aparece como trabajadora activa del CNE desde 2005.

Blanca Yolanda Romero Vargas: Diputada de la AN electa en diciembre de 2020 por el Gran Polo Patriótico, se define como “eternamente chavista”.

Imad Saab Saab: CEn 2016 fue designado responsable del manejo de los fondos de funcionamiento de la Embajada de Venezuela en Siria. Es diputado de la AN de 2020 por el Gran Polo Patriótico.

Ramón Guillermo Santelíz Ruíz: Acompañó a Hugo Chávez en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Estuvo a cargo del Registro Electoral y asuntos logísticos del CNE.

Luis Antonio Sanz Vásquez: Aparece en la página del IVSS como trabajador cesante de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura desde 2019.

Julián Eduardo Torrealba González: Es abogado, militante de Acción Democrática.

Luis Enrique Vargas Chávez: No se encontró información sobre este postulado

Jennycet Caroliska Villalobos Dávila: Fue nombrada rectora suplente del CNE en junio de 2020.