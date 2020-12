Falleció José Vicente Rangel: el hombre que intentó ser presidente tres veces - Runrun

Aunque dijo que no iba a aceptar cargo público en el chavismo, fue ministro de Relaciones Exteriores, de Defensa y vicepresidente

El político, abogado y comunicador José Vicente Rangel Vale, falleció en la mañana de este viernes, 18 de diciembre de un paro cardíaco, según lo informado por sus familiares.

Rangel tenía 91 años y nunca vio cristalizada su aspiración de convertirse en presidente de Venezuela. En tres ocasiones se lanzó al ruedo para ocupar el cargo en Miraflores y no lo logró. Los candidatos de Acción Democrática y Copei siempre le pasaban por encima.

La primera vez que inscribió su nombre en el tarjetón electoral fue en 1973, abanderado por el Movimiento al Socialismo (MAS), luego volvió a intentarlo en 1978 con el mismo partido y en 1983, creyendo que a la tercera era la vencida, rodó nuevamente apoyado por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el Partido Comunista Venezolano (PCV).

Su experiencia más cercana a la presidencia de la República la tuvo en abril de 2002, cuando fue nombrado por el fallecido mandatario Hugo Chávez vicepresidente de Venezuela, reemplazando a Diosdado Cabello. En ese cargo se mantuvo hasta enero de 2007. Fue el más longevo de todos los que ocuparon el puesto mientras Chávez estuvo en el poder.

Nacido en Caracas, el 10 de julio de 1929, el hijo del coronel gomecista José Vicente Rangel Cardenas cursó estudios de primaria y bachillerato en Barquisimeto, estado Lara. Allí a los 16 años pasó a formar parte de la Unión Republicana Democrática. Posteriormente comenzó a estudiar derecho en la Universidad de los Andes (ULA) y luego se cambió a la Universidad Central de Venezuela (UCV). No pudo terminar la carrera porque se vio obligado a exiliarse en Chile donde conoció a su esposa Ana Avalos.

Rangel: el primer regreso

Tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, Rangel regresó a Venezuela y fue electo como diputado del Congreso Nacional por cinco períodos consecutivos con URD, MAS, PCV y MEP.

Contrario a lo previsto por la opinión pública, su voto en el antejuicio de mérito en el supuesto caso de corrupción del barco Sierra Nevada en 1980, fue determinante para que el Congreso Nacional optara por no encontrar suficiente basamento para enjuiciar al ex presidente Carlos Andrés Pérez por el sobreprecio en la compra de la embarcación.

El voto a favor de Rangel u otro diputado de izquierda hubiese sido suficiente para inhabilitar políticamente a CAP en aquel entonces. Los congresistas decidieron que el ex mandatario tenía responsabilidad política, pero no moral ni administrativa, lo que le libraba de un juicio. “Yo actué de esa manera y no tengo inconveniente alguno en volverlo a hacer”, dijo Rangel.

En el segundo gobierno de CAP no fue tan condescendiente con el presidente y adeco y formó parte del llamado grupo de Los Notables junto a Arturo Uslar Pietri, Domingo Maza Zavala, Pedro Palma, María Teresa Castillo y otros connotados venezolanos que en principio pidieron reformas al Congreso, Corte Suprema de Justicia y Consejo Nacional Electoral y posteriormente solicitaron la destitución del mandatario.

Agarró el micrófono

Rangel fue uno de los primeros en develar la presunta malversación de una partida secreta de 250 millones bolívares (2,5 bolívares actuales), que a la postre trajo como consecuencia la apertura de un antejuicio de mérito a CAP y su destitución por parte del Congreso Nacional en mayo de 1993.

En 1990, Rangel se apartó parcialmente del espectro político y comenzó una trayectoria como periodista empírico. Debido a su experiencia en la política fue columnista de los diarios El Universal, 2001, Panorama, El Informador y la revista Bohemia. También fue director de los periódicos La Razón y Clarín y condujo el programa de televisión José Vicente Hoy en Televen, en el cual emitía opiniones y hacía denuncias de supuesta corrupción en las administraciones de los presidentes Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. El programa transmitido los domingos por la mañana hacía contrapeso a Primer Plano animado por Marcel Granier en Rctv y Conversaciones con Alfredo Peña e Historia Viva con Jorge Olavarría en Venevisión.

Fue el primero en entrevistar a Hugo Chávez mientras estuvo recluido en la cárcel de Yare debido a su implicación directa en el golpe de Estado de febrero de 1992. “El 4 de febrero ciertamente no pudimos romper el esquema de dominación, pero si lo fracturamos, si lo resquebrajamos de manera muy evidente”, dijo Chávez en ese entonces.

Aquella fue la primera de las 18 conversaciones en medios de comunicación que tuvieron Rangel y Chávez.

Críticas a Maduro

En sus recientes apariciones en la televisión, Rangel criticó la política económica del gobierno de Maduro. “Es insoportable el costo de la vida. Imposible callar ante el fenómeno que azota por igual a todos los habitantes de este país, sin excepción, sin distingo social y político. ¿Qué justifica que en cuestión de horas se multipliquen en el mercado el valor de la carne, el arroz, el queso y cualquier otro alimento? ”, sostuvo.

Fue en noviembre de 2019, en el programa José Vicente Hoy que Maduro, luego de etiquetar al dólar como “criminal”, reconoció por vez primera en su gestión que el empleo de la moneda estadounidense en Venezuela significaba una “válvula de escape” para la economía.

En vista de su trabajo en los medios de comunicación, recibió en un par de oportunidades el Premio Nacional de Periodismo. También escribió libros como Expediente Negro, una investigacion que indaga en violaciones a los derechos humanos en las decadas de los 60 y 70, ademas de las publicaciones La Administracion de Justicia en Venezuela; Tiempo de Verdades, Socialismo y Democracia y De Yare a Miraflores, el mismo subversivo.

Multicargos

Con la llegada de Chávez al poder a finales de los 90, José Vicente Rangel engavetó el periodismo de denuncia y pasó a formar parte del tren de gobierno del comandante. Aunque dijo en reiteradas oportunidades que no iba aceptar un cargo público fue ministro de Relaciones Exteriores, de Defensa (el primer civil en ocupar el cargo en la historia) y vicepresidente.

Durante su gestión como vicepresidente le tocó enfrentar el paro petrolero de 2002. Mientras los venezolanos hacían largas colas para surtir de gasolina a sus vehículos y escaseaban los alimentos, declaró a los medios la frase “todo está excesivamente normal”.