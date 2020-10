Falla de bomba de achique causó que el Nabarima se llenará de agua de nuevo - Runrun

@fefamaya | Diseños: Abrahan Moncada @monkda92

Con 1.101.850 barriles de petróleo a bordo, la plataforma de almacenamiento de crudo Nabarima está nuevamente en riesgo de hundirse en el Golfo de Paria, tras la falla de una bomba de achique.

El director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), Eudis Girot, indicó que tras la primera denuncia de hundimiento el 30 de agosto, el gobierno de Maduro incorporó a bordo una cantidad de trabajadores que se dedicaron a instalar una bomba de achique, la cual se encargaría de evacuar el agua que está dentro de la plataforma de almacenamiento de petróleo.

Sin embargo, una sola bomba no es suficiente para succionar el agua que está dentro de Nabarima. “Una sola bomba no puede mantenerse encendida y operativa durante dos meses”, afirmó Girot.

Según el director de FUTPV, las bombas de achique, los generadores de vapor y electricidad y las válvulas automatizadas de la embarcación dejaron de funcionar cuando quedaron sumergidas en agua durante un tiempo prolongado, al menos un mes.

“El problema del Nabarima es que lo abandonaron”, aseguró Girot. Indicó que los trabajadores fueron suspendidos y enviados a sus casas por la falta de venta de petróleo. La plataforma fue dejada a la custodia del personal obrero y de mantenimiento. “De 72 personas solo quedaron tres a bordo”, afirmó Girot en un comunicado que publicó en su perfil de Instagram.

La embarcación fue construida en 2005 por Samsung en Corea del Sur, para Conocophillips, Nabarima tiene capacidad para almacenar entre 1.500.000 y 2.000.000 de barriles de petróleo. Cuenta con doble casco y está diseñado para ofrecer su servicio durante 20 años continuos.

Actualmente, el Nabarima está militarizado, hay cuerpos de seguridad a bordo. “Hay miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Los cuerpos de seguridad prohíben a los trabajadores tomar fotografías”, dijo Girot.

Los funcionarios también custodian las lanchas en las que los trabajadores de Pdvsa se transportan al Nabarima.

Eudis Girot explicó que Pdvsa tiene una flota de buques petroleros que podría dirigirse al Nabarima para trasegar el crudo a bordo de la plataforma a los tanqueros, y así, evitar que 1.101.850 barriles se derramen en el océano.

En dado caso, Girot indicó que los tanqueros que poseen el petróleo proveniente de Nabarima, deberían instalarse en algún sitio hasta que se realicen los arreglos pertinentes a la plataforma de almacenamiento de crudo.

Girot reiteró que Pdvsa cuenta con la capacidad de llevar a cabo esta actividad.

El profesor de la Universidad Simón Bolívar, Eduardo Klein, explicó a Runrun.es que el Nabarima es un tanque flotante que tiene compartimientos dentro. “Por ello, no veo posible que se derramen 1.101.850 barriles al mismo tiempo”, dijo.

Klein indicó que el barco se construyó con todos los rigores de las normativas ambientales y de seguridad necesarias para el momento, 2004-2005. “En términos técnicos es un barco muy seguro, se hizo con todas las normas internacionales adecuadas. Tiene 15 años, no es viejo, habría que evaluar cómo ha sido el mantenimiento de la instalación. Mientras menos se mantenga más alto es el riesgo de que algo malo le pase”, señaló.

El profesor de la USB reiteró que el Nabarima está bien hecho y que la construcción por compartimientos hace que el riesgo de que se derrame un millón de barriles sea menor.

La analista de energía y seguridad, Patricia Schouker, señaló en su cuenta de Twitter que la industria petrolera ha mejorado radicalmente su desempeño ambiental. En 1979 se registraron 979 derrames petroleros provenientes de buques, mientras que en 2016 solo se registraron seis.

