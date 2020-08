Derrame petrolero de El Palito que afectó a Morrocoy tardó dos semanas en ser atendido - Runrun

@fefamaya

Desde el 1 de agosto de 2020, organizaciones como Fundación Azul Ambientalistas y AEPA Falcón y usuarios de Twitter comenzaron a denunciar en redes sociales la presencia de una mancha negra en el Golfo Triste, que abarca las costas desde Puerto Cabello, estado Carabobo, hasta Tucacas, estado Falcón.

La mancha negra resultó ser residuo de petróleo. El derrame llegó incluso a las costas del Parque Nacional Morrocoy, ubicado en Falcón. Diversos videos, difundidos en redes sociales, mostraron las orillas y los manglares de los cayos cubiertos de hidrocarburo oscuro y denso.

El ingeniero químico Fernando Morales asegura que por lo general, los residuos de petróleo pueden ser provenientes de buques petroleros, de carga o de las refinerías petroleras. La Sociedad Venezolana de Ecología confirmó que el derrame provino de la Refinería El Palito.

Previamente a la confirmación del origen del derrame, expertos sospecharon que este podría haberse originado de una embarcación portuguesa, proveniente del Puerto La Guaira, que estuvo a la deriva en los alrededores del Golfo Triste.

Para el 10 de agosto, 14 días después de que el derrame de petróleo llegó a la costa, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) no ha emitido ningún comunicado para informar lo que ocurre en el Parque Nacional Morrocoy.

Marlene Sifontes, representante sindical de la Superintendencia de Instituto Nacional de Parques (Inparques), denunció que Josué Lorca, presidente de esta entidad adscrita al Ministerio de Ecosocialismo, aseguró haber saneado y limpiado la zona mientras que el petróleo continúa llegando hasta los manglares del Parque Nacional Morrocoy.

Samuel Narciso, director de la organización Fudena, denunció que Inparques le impidió la entrada al P.N Morrocoy, específicamente a Cayo Borracho para continuar con las labores de saneamiento en la zona.

El ingeniero químico y profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB), Fernando Morales, indicó que tanto la termoeléctrica Planta Centro, como la refinería El Palito y el puerto marítimo Puerto Cabello están cerca de la zona donde ocurrió el derrame. Además hay tránsito de tanqueros y de embarcaciones que utilizan combustible pesado para sus motores, por lo que los residuos pueden ser provenientes de cualquiera de estas fuentes.

El profesor de la Universidad Simón Bolívar, Eduardo Klein, realizó un análisis a través de imágenes satelitales para determinar el origen del derrame petrolero en Golfo Triste.

De acuerdo a las imágenes, a partir del 22 de julio de 2020 se observa una mancha de 5,6 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de ancho en la zona de Morón, específicamente la Refinería El Palito, esparciéndose hacia el océano.

“Según las medidas de la mancha, asumiendo que esta tiene un espesor de 0,5 milímetros se estima que el derrame puede ser aproximadamente de 26 mil barriles de hidrocarburos en la zona”, afirmó Klein durante un foro convocado por la Sociedad Venezolana de Ecología.

Para el 27 de julio, las imágenes muestran como un río de agua caliente cerca de la refinería y los vientos de tierra impulsan la mancha de petróleo hacia la orilla. Por ello, el derrame se extiende unos 50 kilómetros abarcando la costa.

Klein indicó que los vientos de esta época del año soplan de la tierra hacia el mar.

El 31 de julio se observa como gran parte del derrame petrolero se extiende a lo largo del Golfo Triste, dejando pocos residuos de hidrocarburos en la zona de la refinería donde inició.

Klein indicó que para el 31 de julio la mancha de hidrocarburo ya contaba con una extensión de 55 kilómetros de longitud y un área de 68 kilómetros cuadrados. En la misma imagen se observa como en la zona de la Refinería El Palito todavía se ven restos del derrame petrolero.

Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional por Falcón, señaló que una embarcación portuguesa llamada “NAUMA”, proveniente de La Guaira con destino a Georgetown, se quedó a la deriva a 40 millas náuticas de la costa. Según Marine Traffic, localizador global de embarcaciones, el barco zarpó del Puerto de La Guaira el 29 de julio, dos días más tarde, estaba a la deriva rumbo a Bonaire. El portal web Los Archivos de Bolívar indicó que durante este tiempo es posible que la embarcación portuguesa haya derramado cierta cantidad de combustible.

El análisis de imágenes satelitales de Klein concluyó que dicha teoría es errada. El profesor de la USB explicó que entre la mancha de petróleo y la embarcación hay una distancia de 85 kilómetros. “Si hubiese ocurrido un derrame de petróleo del barco alrededor de él se apreciaría una mancha uniforme. Lo cual no existe”, dijo Klein.

Adicionalmente, Klein explicó que es muy difícil estimar el volumen exacto del derrame de hidrocarburo, sin embargo, mencionó que este puede ser entre 10 mil y 40 mil barriles de petróleo.

El ingeniero químico Fernando Morales señaló que lo primero que se debe hacer es evitar que el derrame de hidrocarburo llegue a la costa.

“Lo ideal es que este derrame se pesque cuando está costa afuera, es decir, se arroja una barrera, que tiene unos flotadores y una falda, para acorralar el derrame. Una vez que es acorralado, con una bomba oleofílica se extrae el petróleo del agua”, explicó el ingeniero químico.

