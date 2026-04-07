Transición previa para estabilizar y recuperar

Pitágoras tiene el mérito de haber establecido en el siglo V (a. C) su famoso teorema para calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo. También, por divulgar que el orden de los factores no altera el producto, lo que es obvio en sumas y multiplicaciones, pero no siempre en política.

El presidente Trump estableció su teorema de la secuencia “estabilización, recuperación y transición”. Ese orden de los factores quizá sea válido en otras circunstancias. En la Venezuela devastada que nos legaron Chávez, Maduro y Delcy Rodríguez, el orden de los factores sí altera el producto. Aquí requerimos una transición para lograr la estabilización y la recuperación de nuestra economía y de la democracia.

¿Por qué la transición es la prioridad?

Por transición entendemos un período presidencial, producto de una elección, no un gobierno de escasos meses que solo podría enderezar unos pocos entuertos. La señora Delcy Rodríguez es la llamada a excarcelar a todos los presos políticos, desarmar a los paramilitares protegidos por el régimen iniciado por Chávez ―que todavía perduran― y ordenar a nuestra Fuerza Armada que inicie las acciones para desalojar de nuestro territorio a los grupos guerrilleros del ELN y disidentes de la FARC.

Esto último llevará tiempo y quizá requiera apoyo de Estados Unidos. Más allá es “mucho camisón pa´ Petra”. Ojo, no pretendemos ofenderla. Ella tiene una buena preparación profesional, solo que el origen espurio de su mandato y su ideología le impiden ir más allá.

Un distinguido participante en una de las tantas reuniones semanales de amigos visibles del aire, como diría en estos tiempos Arturo Uslar Pietri, resaltó una situación que a veces se pasa por alto. Hoy, millones de compatriotas están desesperados por la pésima situación económica, la escasez de electricidad y de agua, así como por el deplorable estado de los hospitales y del sistema educativo. En cualquier momento puede haber un estallido social, que se mantiene latente por la feroz represión aplicada por Maduro y avalada por la señora Rodríguez como su segunda a bordo. Remediar requiere grandes recursos que solo se obtendrán en un gobierno de transición legítimo.

¿Cómo se desactiva esa bomba de tiempo?

No basta cualquier gobierno de transición. Hay que tomar en cuenta que los recursos necesarios no vendrán de un día para otro. Es imprescindible que se instale uno que logre vender esperanza, que la población confíe en que la situación mejorará porque en la presidencia estará alguien con carisma, credibilidad y con un plan viable que rompa el mito de que el Estado es el que debe ser dueño de vidas y haciendas. Que se limite a crear las condiciones para que prospere el sector privado y que este cumpla con su responsabilidad social con sus trabajadores, clientes y proveedores, con su entorno y con los entes reguladores.

¿Es suficiente lo mencionado?

No, porque el deterioro es muy grande. La población requiere percibir que al frente del gobierno no estará una sola persona, sino un equipo. Por ello, es imprescindible un pacto político entre actores que pueden tener diferentes puntos de vista, pero que coinciden en lo fundamental. Los venezolanos hemos abusado en descalificar a quien piense diferente y tildamos de colaboracionistas a cualquiera que haga una declaración desafortunada, participe en una elección que la mayoría pensamos que no es procedente o que nos desagrada porque lo vimos conversar con un chavista.

¿Se requiere una elección presidencial lo antes posible?

Aunque respetamos otras opiniones bien intencionadas, pensamos que debe ser cuando nuestros técnicos electorales aconsejen cuál es el tiempo mínimo requerido. Caso de que se demore sin justificación, el país se seguirá deteriorando y la ausencia de un gobierno legítimo impedirá que vengan los grandes recursos requeridos para lograr el país al que aspiramos.

Con Edmundo González evidenciamos que se podía ganar en condiciones muy adversas. Con presencia activa de observadores internacionales, el intelectualmente deshonesto Elvis Amoroso y el resto de la pandilla no hubiesen podido cambiar el resultado.

Conclusión

La estabilización y la recuperación solo se lograrán estableciendo previamente una transición producto de una elección realizada lo antes posible. Por ello, María Corina debe regresar cuanto antes a Venezuela.

Como (había) en botica

El Foro Penal venezolano informó que hay 490 presos políticos, entre ellos 45 mujeres, una menor de edad y 187 militares. Además, 11 000 ciudadanos siguen con medidas restrictivas de libertad.

Lamentamos el fallecimiento de Alexo Barreto Gutiérrez, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es