El coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviarez, llamó a la reorganización de sus bases este sábado 28 de marzo, durante la reapertura de la sede de la organización en Caracas. Les pidió prepararse para el prometido regreso de su líder María Corina Machado al país “en los próximos días” y ante un posible nuevo proceso electoral.

Alviarez, quien estuvo detenido dos años en El Helicoide y fue excarcelado el 8 de febrero pasado, aseguró que la persecución sistemática de la que han sido víctimas gran parte de sus integrantes les ha dado “foco” y “fuerza”.

“Nadie se doblegó, todo lo contrario, en este proceso crecimos de manera inteligente, con una ciudadanía que confió y que confía en que Venezuela va a ser libre”, dijo afuera de la Quinta El Bejucal en Altamira. También extendió un saludo a todos los coordinadores regionales de la organización y recordó que más de la mitad se encuentran aún en el exilio.

Los lineamientos para las bases

El dirigente político pidió a sus seguidores acompañar las protestas pacíficas que realizan distintos sectores del país, reactivar los llamados colegios ciudadanos y no distraerse con “peleas inútiles” contra quienes se mantienen en el poder. “Vente Venezuela está en la calle. Salimos de nuevo, salimos a construir futuro y el sueño compartido de la libertad”, afirmó.

También se dirigió al Gobierno interino de Delcy Rodríguez: “Si ustedes quieren reconciliación vamos a una elección, vamos a medirnos. Qué mejor manera de dirimir nuestros conflictos que sea el ciudadano el que decida qué es lo que quiere. Si quiere este sistema comprobadamente fracasado… o si quiere que este país se abra a las oportunidades”.

Durante su discurso, Alviarez destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades. Según el coordinador, el objetivo es canalizar el descontento social y continuar presionando para lograr un cambio de sistema. Sobre María Corina Machado insistió en que regresaría al país “en el corto plazo” y realizará un nuevo recorrido por todo el territorio nacional. Además, secundó una advertencia que vino del público presente: Y si se meten con ella, se meten con todos, y todos es todos, es Venezuela”.

La actividad contó con la presencia de figuras clave de la dirección nacional, y ex presos políticos. En la tarima había una pantalla en la que reprodujeron un video de Magalli Meda, coordinadora de planificación y estrategia de Vente Venezuela, quien dijo: “Todavía nos queda demasiado por hacer. A Venezuela la vamos a reconstruir”. María Corina Machado también envió un mensaje: “Hoy estamos muy cerca de la libertad”.

VENTE VUELVE A CASA!!



Estoy ahí, con cada uno de ustedes.

Vamos por FULL DEMOCRACIA Y FULL LIBERTAD. #VenteVenezuela pic.twitter.com/5nSGiNvJ2r — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 28, 2026

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