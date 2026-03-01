María Corina Machado: “Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela”

“En pocas semanas regresaré al país, con el objetivo de cumplir con una hoja de ruta que incluye una nueva y gigantesca victoria electoral”, dijo la líder opositora venezolana, María Corina Machado, este domingo 1 de marzo.

“Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible”, expresó Machado en un video difundido en sus redes sociales.

De acuerdo a la premio Nobel de la Paz la hoja de ruta consta de tres pasos: fortalecer la unión de los venezolanos, terminar de consolidar un gran acuerdo nacional y un proceso de transición que implica nuevas elecciones.

Machado dijo que ha estado de corazón con los presos políticos y sus familiares que han pasado noches en vigilia frente a los “centros de tortura” junto a organizaciones sociales y políticas que han salido de la clandestinidad.

La fundadora de Vente Venezuela hizo énfasis en los presos militares, que no se han visto beneficiados directamente por la Ley de Amnistía aprobada hace 10 días.

Aseguró que durante su estadía en el extranjero se ha reunido con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y parte de su gabinete, diversos mandatarios y cancilleres, así como congresistas y senadores estadounidenses, 51 misiones diplomáticas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de derechos humanos, líderes globales y empresarios de sectores financieros, energéticos y tecnológicos.

Aseveró que pese a la acción militar estadounidense, en Venezuela los que continúan en el poder “son esos que han torturado, perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido”.

“Quieren ganar tiempo para que nada cambie. Pero todo cambió. Y ahora tienen que seguir instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, la recuperación económica de nuestro país y avanzar hacia la transición”, puntualizó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.