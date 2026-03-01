El presidente de la comisiÃ³n especial de seguimiento para la Ley de AmnistÃ­a, Jorge Arreaza, asegurÃ³ que tribunales militares acordaron otorgar medidas cautelares a un grupo de 31 efectivos de la Fuerza Armada Nacional detenidos por razones polÃ­ticas.

â€œNos satisface anunciar que, con el noble objetivo de contribuir a la paz y el reencuentro nacional, el dÃ­a de ayer, 27 de febrero, el Sistema de Justicia Militar de la FANB, acordÃ³ otorgar medidas alternativas a 31 efectivos militares procesados, que ya se encuentran en libertadÂ», Arreaza en su cuenta en la red social X.

El parlamentario no ofreciÃ³ mayores detalles sobre la identidad de los beneficiados o las medidas impuestas por su excarcelaciÃ³n.

El parlamentario informÃ³ que 255 personas han sido liberadas tras la aprobaciÃ³n de la Ley de AmnistÃ­a hace nueve dÃ­as.Â

Igualmente dijo que se han beneficiado otras 5.236 personas que tenÃ­an libertades restringidas con medidas cautelares.

Arreaza asegurÃ³ que se han otorgado 5.491 libertades plenas de las 8.707 solicitudes que han recibido los tribunales para la amnistÃ­a y que segÃºn la normativa deben resolver en un plazo no mayor a 15 dÃ­as.

La ONG Foro Penal confirmÃ³ la excarcelaciÃ³n de ocho militares un dÃ­a antes, entre ellos el teniente de Corbeta JesÃºs Molina Sifontes y la capitana RocÃ­o FernÃ¡ndez, perteneciente a la etnia WayÃºu.

