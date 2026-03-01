El presidente de la comisiÃ³n especial de seguimiento para la Ley de AmnistÃa, Jorge Arreaza, asegurÃ³ que tribunales militares acordaron otorgar medidas cautelares a un grupo de 31 efectivos de la Fuerza Armada Nacional detenidos por razones polÃticas.
â€œNos satisface anunciar que, con el noble objetivo de contribuir a la paz y el reencuentro nacional, el dÃa de ayer, 27 de febrero, el Sistema de Justicia Militar de la FANB, acordÃ³ otorgar medidas alternativas a 31 efectivos militares procesados, que ya se encuentran en libertadÂ», Arreaza en su cuenta en la red social X.
El parlamentario no ofreciÃ³ mayores detalles sobre la identidad de los beneficiados o las medidas impuestas por su excarcelaciÃ³n.
El parlamentario informÃ³ que 255 personas han sido liberadas tras la aprobaciÃ³n de la Ley de AmnistÃa hace nueve dÃas.Â
Igualmente dijo que se han beneficiado otras 5.236 personas que tenÃan libertades restringidas con medidas cautelares.
Arreaza asegurÃ³ que se han otorgado 5.491 libertades plenas de las 8.707 solicitudes que han recibido los tribunales para la amnistÃa y que segÃºn la normativa deben resolver en un plazo no mayor a 15 dÃas.
La ONG Foro Penal confirmÃ³ la excarcelaciÃ³n de ocho militares un dÃa antes, entre ellos el teniente de Corbeta JesÃºs Molina Sifontes y la capitana RocÃo FernÃ¡ndez, perteneciente a la etnia WayÃºu.
