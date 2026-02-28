Ocho presos políticos militares han sido excarcelados por la Ley de Amnistía, de acuerdo a Foro Penal

Este viernes 27 de febrero, al menos ocho presos políticos militares fueron excarcelados, informó en la red social X, Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal.

Según la organización no gubernamental, entre los excarcelados se encuentran Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente al pueblo indígena wayuu, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada.

Ambos estaban detenidos arbitrariamente desde agosto de 2024, a raíz de la ola represiva crisis desatada tras la cuestionada “victoria” de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio julio de ese año, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó al chavista sin hasta ahora mostrar datos desagregados.

El grupo de militares fue excarcelado ocho días después de que la Asamblea Nacional aprobara una amnistía que si bien contempla un período de 27 años, desde 1999 al presente, establece que se concederá a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos.

El presidente de la comisión parlamentaria encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Amnistía, el chavista Jorge Arreaza, indicó que un total de 223 personas han salido de prisión desde la aprobación de la normativa, el pasado 19 de febrero.

“La amnistía ha beneficiado a 223 personas que estaban privadas de libertad y a 4.534 personas que tenían libertades restringidas con medidas cautelares”, detalló el diputado en un mensaje en Telegram.

De acuerdo al diputado del Parlamento dominado por el chavismo, se han otorgado 4.757 libertades plenas de las 8.110 solicitudes que han recibido las autoridades para la amnistía.

En su última actualización, Foro Penal contabilizó 182 presos políticos militares, así como 386 civiles, para un total de 568.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

