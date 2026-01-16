“El régimen está obligado a desmantelarse a sí mismo” y otras perlas de María Corina Machado

Este viernes, 16 de enero, la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, concedió una rueda de prensa en “The Heritage Foundation”, en Washington D.C., donde habló de su reunión con el presidente Donald Trump, expectativas personales, de su movimiento política y de sus impresiones del mandatario estadounidense.

Además de reunirse con Trump, Machado también tuvo un encuentro en el Capitolio con senadores demócratas y republicanos, describiendo el momento como “histórico, no solo para el futuro de Venezuela, sino para el futuro de la libertad en el mundo”.

Uno de los hitos más comentados fue la entrega de la medalla original de oro del Premio Nobel de la Paz 2025 al presidente Trump. Machado explicó que este gesto fue una “retribución” histórica, comparándolo con la medalla de George Washington que Lafayette entregó a Simón Bolívar hace 200 años.

Machado resaltó el “orgullo” que siente por la generación de venezolanos que ha “arriesgado” todo por la “dignidad y la justicia”, y agradeció profundamente la valentía de la administración Trump

“Como venezolanos estamos sumamente agradecidos al presidente Trump, su equipo, su administración y el pueblo estadounidense, porque necesitaba mucha valentía para hacer lo que hizo… Él me lo dijo ayer: el pueblo estadounidense y el presidente estadounidense realmente quieren ver el bienestar y el futuro positivo para Venezuela”.

El futuro de la democracia y la alianza con EE. UU.

Al ser consultada sobre si una Venezuela democrática seguiría siendo aliada de EE. UU., Machado enfatizó la cohesión de la sociedad venezolana:

“Estamos hablando de una sociedad que es la más cohesiva de la región… Hubo solamente una cosa que nos juntó a todos como venezolanos, fue el deseo de ver que nuestros hijos regresen a casa… El resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, será el mejor aliado que haya tenido Estados Unidos en nuestro hemisferio”.

“Sabemos cómo este régimen generó intencionalmente la migración para desestabilizar a EE. UU. y la región. Esto fue diseñado. Ellos tratan de usar a nuestra gente para negociar, y es doloroso. Las personas que están fuera quieren ser parte de la solución en Venezuela, en democracia”.

Sobre el mandato popular y el mensaje de Trump

Respecto a su legitimidad y lo que recibió de Trump en su reunión, manifestó su posición en esta reunión, así como lo que piensa tras haber conversado con el presidente Trump.

“Yo no vine a buscar nada para mí. Yo vine a reunirme con el presidente de Estados Unidos en representación del pueblo de Venezuela que nos dio un mandato el 22 de octubre de 2023… Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional”.

“Me impactó la preocupación que él me transmitía sobre la situación de los venezolanos hoy. Ahí pude tener una conversación con un ser humano, que le duele, que le preocupa y que está genuinamente comprometido con su bienestar. Por eso salí realmente convencida de que lo que necesitamos para sumar a toda la fuerza y la organización adentro en un genuino liderazgo global, está en la Casa Blanca y creo que servirá de ejemplo para aquellos líderes mundiales que no han tenido la determinación de llamar las cosas por su nombre, porque todos lo saben, a estas alturas no hay excusas. Salí emocionada y con una gran responsabilidad”.

“Vine a recibir, de parte del presidente Trump, un mensaje para los venezolanos y la garantía de que contamos con el apoyo de los Estados Unidos para avanzar en una ruta que respete la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la justicia”.



María Corina Machado… pic.twitter.com/SGmRGzpRFl — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 16, 2026

Los peligros de su salida de Venezuela

Machado compartió detalles inéditos y dramáticos sobre su salida del país por vía marítima:

“Las olas eran muy fuertes, más de seis pies de altura, hubo mucho viento y nos perdimos en el mar, perdimos la señal del GPS y el teléfono satélite dejó de funcionar. Starlink tampoco estaba funcionando… Sí fue un milagro estar aquí”.

Pero también, la líder opositora confesó la dificultad de procesar la libertad tras meses de persecución y haber estado tanto tiempo en la clandestinidad:

“Yo no dormí esa primera noche. Yo tenía 16 meses en los cuales cada ruido me despertaba. Esa sensación de que puedes dormir en paz, segura, de que un ruido no implica una amenaza, es algo que toma un tiempo procesar”.

La hoja de ruta y la Constitución

Interrogada sobre los plazos para nuevas elecciones, Machado fue realista sobre la falta de estado de derecho:

“Si la Constitución venezolana se respetara no tendríamos 1000 presos políticos ni nueve millones de venezolanos exiliados… Estamos en una fase compleja. El régimen está obligado a desmantelarse a sí mismo… Una vez que hayan tomado estos pasos podemos avanzar en la institucionalización del gobierno y finalmente tendremos las elecciones libres y justas”.

Espera poder volver pronto al país

A pesar de la discreción sobre los detalles privados de su reunión con Trump, Machado fue enfática en su deseo de volver:

“Insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible y lo voy a hacer. Voy a regresar a Venezuela lo antes posible. Pero no soy solo yo, son millones de venezolanos… Sabemos que este proceso es irreversible”.

Pero también manifestó el deseo que tienen, no solo muchos venezolanos de retornar el país, según lo que ha podido conversar con quienes están en el extranjero, sino también de senadores estadounidenses y otras personas, pero que para hacerlo necesitan garantías:

“Creo que hay mucha gente en el mundo preparándose para irse a Venezuela porque sabemos que este proceso es irreversible. Puede tomar un día más, un día menos, puede haber alguna fase que a lo mejor no nos gusta. Es un proceso complejo, desmontando una estructura que tiene 27 años en el poder destruyendo todo, aliados con los rusos, con el régimen iraní, entregando nuestras riquezas a China, ofreciendo el territorio venezolano para que opere Hezbolá, Hamás, los carteles de la droga, la guerrilla colombiana”.

“Estamos hablado de cerca de 5 billones de barriles regalados a Cuba. No vengan a decirme quién se está agarrando el petróleo en Venezuela en este momento. Han saqueado en Venezuela y aún así el pueblo está decidido y tengan la seguridad de que vamos a convertir a Venezuela en el milagro norteamericano”.

Encuentro con el Papa

Machado describió su reunión con el Papa León XIV, realizada el pasado lunes, 12 de enero, como un momento que marcó su vida personal:

“Pude hablar con él y le pude presentar algunos de los rosarios que traía conmigo durante el viaje… El Papa me aseguró que está muy consciente de lo que está pasando en Venezuela… No solamente está preocupado, nos apoya en un proceso de una transición pacífica”.

Delcy Rodríguez y su cooperación con la CIA

Al ser cuestionada sobre la idoneidad de Rodríguez para una posible candidatura para unas elecciones, Machado la señaló como una de las responsables de la represión:

“De la señora Delcy Rodríguez, creo que la justicia de EE. UU. tiene suficiente información. Les recuerdo que no solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada, además… ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión. Los centros de tortura están bajo su dirección”.

“La señora Delcy Rodríguez está cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo ni cómoda. Al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real. El costo de quedarse en el poder tenía que ser más alto que el costo de la salida. Los venezolanos hicimos todo lo que nos correspondía. Pero hacía falta el respaldo decidido de EEUU y finalmente llegó de la mano del presidente Trump. Se tiene un sector que está cumpliendo en el desmantelamiento de otro sector del régimen y se tiene la fuerza y la amenaza del gobierno de EEUU. ¿Qué falta aquí? La gente, el pueblo de Venezuela”.

Consultada sobre la reunión de la funcionaria con el director de la CIA, la cual fue reportada por el medio New York Times, Machado opinó:

“Si EE. UU. obtiene la información que necesita por parte de esta señora, ese es el tipo de cooperación que nosotros esperamos y nos conviene, sin duda… Pocas personas tienen tanta información sobre la estructura criminal de la tiranía, como quien fue parte de su diseño”.

“Yo no quiero especular, no conozco los detalles. Si Estados Unidos obtiene la información que necesita de parte de esta señora (Delcy), este es el tipo de operación que nos conviene. Pocas personas tienen tanta información sobre la tiranía como quien fue y es parte de la… pic.twitter.com/3tFfnqDn3C — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 16, 2026

“Maduro no confía en las FFAA”

Machado cerró destacando que la prioridad actual es detener la “puerta giratoria” de los presos políticos y neutralizar el terror:

“Hay que terminar de desmontar la represión. No es solamente que una persona pueda salir de la cárcel, sino que sea libre y que se detenga la puerta giratoria. La estructura del poder en Venezuela no es monolítica y jerárquica, es heterárquica. La propia señora Delcy Rodríguez no tiene control. No controla las Fuerzas Armadas. Ella lo que controla la estructura represiva que tiene anulada las Fuerzas Armadas, que en estos momentos es la Dgcim y la Casa Militar, en la cual también tiene gran control Diosdado Cabello, con enormes tensiones en el alto mando militar”.

“Las Fuerzas Armadas, en más del 80%, están con nosotros… Nicolás Maduro no confía en los militares venezolanos. Las Fuerzas Armadas están aterrorizadas por la estructura represiva de la Dgcim… ¿Una vez que eliminamos el factor represión, cuánto dura el régimen? Es lo único que les queda, el terror”.

“Las Fuerzas Armadas están en un 80 % con nosotros; de lo contrario, no habríamos obtenido las actas del 28J, eso el régimen lo sabe.



El régimen no confía en los venezolanos, sabe que la Fuerza Armada repudia este sistema, pero la mantiene sometida por el miedo: el DGCIM. El… pic.twitter.com/IjKRW8k8Ym — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 16, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.