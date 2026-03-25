De dictadura a dictablanda: Â¿es ese el destino de Venezuela?

Nuestro paÃ­s vive una situaciÃ³n inÃ©dita en la historia continental. En los primeros tres meses de 2026, se observÃ³ el descabezamiento de un mandatario de talante dictatorial en ejercicio desde 2013. Su relevo en el poder es una presidenta interina proveniente del autoritarismo chavista, impuesta mediante la intervenciÃ³n armada de un gobierno extranjero cuyas ejecutorias nos han convertido en un protectorado.

En las primeras de cambio, hubo celebraciones desde la diÃ¡spora criolla y hasta el Ãºltimo rincÃ³n del territorio nacional. Sin embargo, pronto se conocieron expresiones de desencanto en el rictus popular mediante sucesivas protestas por los derechos humanos y exigencias laborales, al reconocer a un gobierno integrado por actores responsables del apocalipsis que ha sufrido la naciÃ³n en el siglo XXI.

SumisiÃ³n y leyes pret-Ã -porter

Para Â«justificarÂ» su presencia en Miraflores, estos han debido ceder a las Ã³rdenes del reciente â€”y antes odiadoâ€” imperio, procediendo a convertir a la Asamblea Nacional en una fÃ¡brica serial de leyes prÃªt-Ã -porter. Es el caso de una sesgada ley de amnistÃ­a y la reforma de la Ley OrgÃ¡nica de Hidrocarburos (LOH), mientras permanece en liza la Ley de Minas. El grado de sumisiÃ³n es detectable al leer las disposiciones transitorias de la LOH, donde se autoriza un plazo de 180 dÃ­as para modificar toda inconformidad que requiera el solicitante; es decir, el capital transnacional petrolero.

Dicho esto, ante la pregunta de si hay una diferencia respecto al tirÃ¡nico mandato de NicolÃ¡s Maduro, podemos afirmar que sÃ­. Â¿Pero a quÃ© precio? Â¿Acaso al de postergar plenamente la aplicaciÃ³n de la ConstituciÃ³n de 1999, claramente violada durante 25 aÃ±os? Se estÃ¡ sujetos a argumentos convencionales que descalifican la decisiÃ³n soberana y constitucional del pueblo asumida el 28J de 2024, al elegir a Edmundo GonzÃ¡lez como presidente de la RepÃºblica.

Â¿QuÃ© esperpento de rÃ©gimen gobierna hoy a los venezolanos? Â¿Aquel que un dÃ­a se dice democrÃ¡tico al liberar a presos polÃ­ticos Â«perdonados por su magnanimidadÂ», y al dÃ­a siguiente reprime a los trabajadores que tomaron las calles del paÃ­s el 23 de marzo, exigiendo salarios justos y trabajo digno? Por cierto, una condiciÃ³n de precariedad impuesta por su propia y nefasta polÃ­tica econÃ³mica.

El talante represivo del interinato o gatopardismo a la llanera

Se pretende presentar al interinato de Delcy RodrÃ­guez como un Â«mal necesarioÂ» mediante el reconocimiento de un rÃ©gimen hÃ­brido de democracia con mano dura, calificado en otro tiempo como Â«dictablandaÂ». El tÃ©rmino hace referencia a los finales de la dictadura franquista en 1975 y la posterior gestiÃ³n de Adolfo SuÃ¡rez, donde surgieron elementos democrÃ¡ticos mezclados con acciones autoritarias. OcurriÃ³ tambiÃ©n en el Chile de Pinochet en 1983, cuando este manifestara: Â«Esta nunca ha sido dictadura, seÃ±ores; esta es dictablanda, pero si es necesario, vamos a tener que apretar la manoÂ». Vaya que la apretÃ³, hasta que el plebiscito de 1988 lo echÃ³ del poder.

Este tipo de regÃ­menes gatopardianos, caracterÃ­sticos por simular cambios para que nada cambie, concentran el poder en el mandatario de turno, quien acelera el control del resto de los poderes pÃºblicos. En esta ocasiÃ³n, la elecciÃ³n del fiscal general y el defensor del pueblo demostrarÃ¡ su verdadero talante: o aplica una elecciÃ³n acorde a la ConstituciÃ³n, o simplemente acudirÃ¡ a la componenda de una Asamblea Nacional de mayorÃ­a oficialista para designar a un alfil mÃ¡s que apoye la gestiÃ³n.

AsÃ­, se conducen hÃ¡bilmente a fortalecer un interinato designando funcionarios de corte represivo, como el nuevo ministro de la Defensa, Gustavo LÃ³pez â€”reconocido torturador y victimario de opositoresâ€”, y continuando la rotaciÃ³n de cargos con funcionarios que ignoran la administraciÃ³n pÃºblica como garantÃ­a de fidelidad a la camarilla gobernante.

En definitiva, esta Â«dictablandaÂ» de los hermanos RodrÃ­guez contiene en su esencia el impedimento al desarrollo dialÃ©ctico de la historia y del movimiento de una sociedad que aspira a reconquistar la democracia, la libertad de expresiÃ³n y el libre desarrollo de su economÃ­a con empleos productivos y libertad sindical. Â¿LograrÃ¡ su cometido?

Ante los mantras, que el pueblo diga la Ãºltima palabra

Todo dependerÃ¡ de las fuerzas internas de la sociedad venezolana, forjadas en un siglo de luchas integradas a los valores de la humanidad. Ellas deben ser capaces de impulsar una verdadera transiciÃ³n que supere la pretensiÃ³n de la actual gestiÃ³n de mantenerse en el poder, a pesar de ser el rostro de la agonÃ­a de un rÃ©gimen hoy en descomposiciÃ³n.

En este Ã¡mbito hemos conocido consignas y mantras para conducir nuestro destino. Primero, en 2019, el descalificado mantra de Juan GuaidÃ³: Â«Cese de la usurpaciÃ³n, gobierno de transiciÃ³n y elecciones libresÂ». Luego, en 2026, el del secretario de Estado, Marco Rubio, quien detalla lo que, segÃºn Estados Unidos, es el Â«planÂ» para Venezuela despuÃ©s de la captura de NicolÃ¡s Maduro, dividido en tres fases: estabilizaciÃ³n, recuperaciÃ³n y transiciÃ³n.

En realidad, la concreciÃ³n de uno u otro dependerÃ¡ de la voluntad del pueblo venezolano, quien dirÃ¡ la Ãºltima palabra. No dependerÃ¡ de partido polÃ­tico alguno ni de los mandatos de un gobierno extranjero. Esa ha sido la enseÃ±anza que, en mÃ¡s de dos siglos de historia republicana, ha contribuido a la conformaciÃ³n de la naciÃ³n que somos hoy.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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