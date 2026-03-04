La convocatoria a la Constituyente laboral de Delcy Rodríguez

Luego del 3 de enero de 2026 conocimos en Venezuela el surgimiento de un régimen híbrido, cuyo comportamiento se asemeja, en la literatura, a la novela El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, de Robert Louis Stevenson: en la penumbra nocturna hace gala del verbo propio del Estado comunal, para luego, al surgir el alba, ser un fiel discípulo de los postulados del anteriormente odiado imperialismo yanqui.

Todo viene a colación con la propuesta de constituyente laboral que reafirmó recientemente la presidenta de facto, Delcy Rodríguez. Esta informó el 22/2/2026 que el Ejecutivo nacional hizo una reunión para revisar el desarrollo y los avances obtenidos en la aludida constituyente.

Por nuestro lado, destacamos que tal propósito había sido anunciado previamente por Nicolás Maduro en 2025, antes de su intempestivo viaje al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El hoy presidiario impulsó el Congreso Constituyente de la Clase Obrera al convocar «a debates en más de 14.000 centros de trabajo para renovar liderazgos sindicales y fortalecer la producción nacional bajo las ‘7 Transformaciones’ (7T). El proceso culminó en diciembre de 2025 con la recepción de más de 5000 propuestas».

En definitiva, la idea no es nueva: la maquillan para luego publicarla en el canal oficial de Telegram de la inefable mandataria. Allí explica que revisaron los progresos de esta instancia y señala que el objetivo principal del instrumento es «garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores y trabajadoras del país». Añade que escogen el Sistema Patria para realizar, desde el Ejecutivo nacional, «un amplio proceso de consultas directas con los trabajadores, recoger propuestas y diseñar políticas públicas que fortalezcan el modelo laboral venezolano».

En ese contexto, el actual ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, en entrevista en el canal del Estado VTV el 3/3/2026, destacó que estas acciones siguen la línea anunciada previamente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez: «Estamos retomando diversas reuniones enfocadas en la reivindicación de los trabajadores. En los próximos días, convocaré a equipos de delegados para reiniciar el debate y darle un impulso definitivo a la Constituyente laboral que quedó pendiente desde diciembre». Piñate detalló que en este proceso participarán 124.000 delegados de trabajo, 17.000 voceros de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) y la comisión promotora de la constituyente.

Asimismo, recordó que durante el año 2025 se sistematizaron más de 5000 propuestas surgidas desde las bases obreras. Según el funcionario, estos planteamientos no solo abordan beneficios contractuales, sino que también incluyen proyectos para la renovación del movimiento sindical.

Ante esto, la abogada especialista en Derecho del Trabajo y dirigente de la APUCV, Jacqueline Richter, denunció que las organizaciones sindicales autónomas de Venezuela no fueron convocadas a la reunión del sábado sobre la Constituyente laboral impulsada Delcy Rodríguez, y reiteró que el salario mínimo vigente es “paupérrimo” frente al dólar.

Richter señaló que ninguna de las tres principales centrales sindicales autónomas —Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Central de Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI Venezuela) y Confederación General de Trabajadores— estuvo presente en el encuentro.

Cabe señalar que, en el ámbito de la protesta del Comité Nacional de Trabajadores en Conflicto, las centrales sindicales ASI, CODESA, UNETE, CTV y numerosos sindicatos autónomos entregaron el pasado 26/2/2026 un pliego de reclamos de los trabajadores venezolanos ante el Ministerio del Trabajo. En el mismo alertaban además sobre las intenciones antisindicales de la Constituyente laboral promovida desde Miraflores.

La encuesta del Sistema Patria refleja la intención gubernamental de ignorar las organizaciones sindicales independientes y las conquistas laborales en torno al concepto de salario y la negociación colectiva. Al revisar el cuestionario enviado, se plantean preguntas en torno a la existencia actual de un Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras en el sitio de trabajo, sobre productividad, horarios de trabajo y número de empleados; pero en modo alguno sobre la realidad del sistema de relaciones de trabajo que define la existencia del sindicato, el tabulador, los convenios colectivos y la libertad sindical.

En resumen, no es de interés oficial el salario como concepto fundamental de remuneración. El sindicato o el convenio colectivo no aparecen: solo la palabra pago. Esto evidencia la intención de imponer el nuevo concepto de ingreso como remuneración. Orientación que, lamentablemente, comparte la representación empresarial Fedecámaras.

Escoger el Sistema Patria para recoger respuestas refleja la orientación corporativa del régimen, cuando se trata de temas que debe definir una consulta tripartita. De hecho, todos los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estipulan que cualquier reforma laboral debe discutirse con los sindicatos representativos.

En conclusión, la propuesta de constituyente laboral es solo una iniciativa presidencial, ajena al movimiento sindical y totalmente alejada del diálogo social, que es la instancia definida por la OIT para acordar en materia de relaciones de trabajo.

En el caso de Venezuela, el organismo tripartito mundial lo ha exigido en torno a la libertad sindical, el salario mínimo y la consulta tripartita. Al mismo tiempo, la propuesta pone de manifiesto las intenciones de desconocer las reivindicaciones establecidas en la Constitución en materia laboral y de derechos humanos.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

