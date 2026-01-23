Los cambios principales en la Ley de Hidrocarburos que la AN aprobó en primera discusión

La Asamblea Nacional aprobó este jueves, 22 de enero de 2026, en primera discusión, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta iniciativa, impulsada bajo la gestión de Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, buscaría modernizar el marco legal petrolero para adaptarlo a las nuevas dinámicas económicas y a los recientes acuerdos comerciales internacionales.

Aunque la aprobación inicial representa un paso político relevante, la reforma aún no ha entrado en vigencia. Para que el proyecto se convierta en ley formal, debe cumplir con las siguientes etapas:

• Consulta pública: El texto será sometido a un proceso de revisión y discusión con diversos sectores.

• Segunda discusión: El Parlamento debatirá el proyecto artículo por artículo, etapa en la cual se podrán incorporar modificaciones adicionales.

• Sanción y promulgación: Una vez aprobado definitivamente por la Asamblea Nacional, el documento será remitido al Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial.

Cambios más notables en la reforma

El proyecto consta de 18 artículos fundamentados en tres ejes principales: la incorporación de modelos de la Ley Antibloqueo, la viabilidad de campos no desarrollados (Greenfields) y el aumento de algunas garantías jurídicas.

Entre sus disposiciones más destacadas, la ley permite que los socios minoritarios gestionen sus propias cuentas bancarias en cualquier moneda y jurisdicción. Además, se establece que el Estado no adquirirá deudas por las operaciones privadas, ya que la retribución de las empresas será una participación porcentual sobre los volúmenes de crudo fiscalizados.

La reforma no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia para detener el colapso de la industria y aprovechar el actual escenario geopolítico. Estos son los puntos clave para entender su alcance:

• Contexto Geopolítico: El proyecto surge tras el acercamiento entre Caracas y Washington, incluyendo acuerdos para la venta de hasta 50 millones de barriles de crudo que serán gestionados inicialmente por Estados Unidos

• Meta de Producción: El objetivo principal es lograr un incremento acelerado de la producción, estimando un aumento del 30% (llegando a 1.2 millones de barriles diarios) en una primera fase.

• Campos “Greenfields”: Se busca atraer “grandes inversiones” específicamente para campos no desarrollados o maduros que actualmente no producen, ofreciendo flexibilidad fiscal para hacerlos viables.

• Autonomía Financiera: Los socios privados podrán abrir y gestionar cuentas bancarias propias en cualquier moneda y jurisdicción para administrar los fondos de las operaciones.

Debilidades estructurales de la reforma

El abogado y profesor José Ignacio Hernández ha señalado que, aunque la reforma intenta mejorar la calidad regulatoria, presenta debilidades estructurales:

Privatización de facto: Considera que el modelo de los Contratos de Participación Productiva (CPP) es una “privatización de facto” que ya se venía aplicando de forma inconstitucional bajo la Ley Antibloqueo y que ahora se intenta legalizar.

Inseguridad jurídica: Advierte que sin un Estado de Derecho sólido, los riesgos regulatorios para los inversores permanecen intactos, calificando el texto como “confuso y ambiguo”.

Discrecionalidad: Critica que la rebaja de regalías dependa totalmente de la voluntad del Ejecutivo, lo que permite cambiar las reglas fiscales en cualquier momento sin límites precisos.

Dependencia de PDVSA: Señala que la reforma no resuelve la crisis estructural de PDVSA, y dado que los privados actúan como sus contratistas, quedan arrastrados por su fragilidad institucional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.