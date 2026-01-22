Laura Dogu, la experta en crisis autoritarias que encabezará misión de EE.UU. en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, anunció que confirmó este 22 de enero en el sitio web ve.usembassy.gov.

A través de su cuenta en X, la AFP indicó que una fuente diplomática aseguró que la designación ocurre en un proceso para “restablecer sus maltrechas relaciones tras la extracción de Nicolás Maduro” el pasado 3 de enero.

La designación se enmarca en el proceso de colaboración entre la administración de Donald Trump y la encargada de la Presidencia, Delcy Rodríguez.

Se espera la reapertura total de la embajada embajada en Caracas y la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, las cuales eran nulas desde 2019.

Estados Unidos designa a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, en un proceso para restablecer sus maltrechas relaciones tras la caída del derrocado presidente Nicolás Maduro, revela a la #AFP una fuente diplomática pic.twitter.com/nFuSAfm7lY — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 22, 2026

¿Quién es Laura Dogu?

Laura Farnsworth Dogu, es oriunda de Texas. Es administradora y diplomática de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos con más de tres décadas de experiencia en América Latina y regiones de alta complejidad política.

Se desempeñó como ministra consejera en la Embajada de EE. UU. en la Ciudad de México (2012 a 2015). Otras asignaciones en el extranjero incluyen el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez (México). Sus misiones en el exterior incluyen países como Turquía yEgipto. Fungió como asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y en el Buró Federal de Investigaciones como Subdirectora de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes.

Como diplomática de carrera con más de 30 años de experiencia, Dogu es vista como una figura de “mano dura” y pragmatismo institucional, alineada con la defensa de la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico.

Inició en el Servicio Exterior en 1991 como oficial consular en El Salvador. La diplomática fue embajadora en Nicaragua (2015-2018) y Honduras (2022-2025). En estos países que mantienen tensiones democráticas mantuvo una postura firme en defensa de los derechos humanos y la institucionalidad, lo que le ha valido roces constantes con gobiernos de izquierda en la región.

¿Qué ha dicho sobre Venezuela?

En agosto de 2024, cuando Venezuela atravesaba una intensa fase de represión tras las elecciones presidenciales, Dogu protagonizó un fuerte incidente diplomático al criticar una reunión entre altos mandos militares hondureños y el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

Dogu expresó estar “muy preocupada” y “sorprendida” de ver a jefes militares de un país aliado sentados “al lado de un narcotraficante en Venezuela, precisamente cuando todos los días su presidenta -la de Honduras- trabaja todos los días contra el narcotráfico”, refiriéndose explícitamente a las acusaciones de la justicia estadounidense contra Padrino López.

Sus palabras provocaron que el gobierno de Honduras denunciara el tratado de extradición con EE. UU., mientras que el gobierno de Nicolás Maduro la tildó de “farsante” e “injerencista”.

En ese mismo mes, publicó en la red social X un mensaje en el que aseguró que Estados Unidos continuaría “apoyando al pueblo venezolano” y manifestó, respecto a la contienda del 28 de julio de 2024 -que la oposición afirma haber ganado con el aval de las actas que los ciudadanos se habían manifestado con el voto y que su voluntad debía ser respetada.

Dogu vincula la seguridad de EE. UU. directamente con la salud democrática de sus vecinos. Durante su trabajo en insistió en que ese país necesitaba “seguridad ante la amenaza de los grupos de narcotráfico”.

Su nombramiento por la administración de Donald Trump y su trabajo bajo el secretario de Estado Marco Rubio sugieren que su misión priorizará la presión diplomática y la supervisión técnica durante el actual período de transición política en Venezuela. Su perfil es el de una operadora experimentada en gestión de crisis y entornos hostiles, experta en utilizar la diplomacia pública para señalar lo que Washington considera “amenazas a la seguridad hemisférica”.

Frontal en Nicaragua contra los atropellos

La gestión de Laura Dogu en Nicaragua (2015-2018) estuvo marcada por el estallido de la crisis social de 2018, donde sus declaraciones pasaron de la diplomacia cautelosa a una condena abierta y tajante contra el gobierno de Daniel Ortega.

Durante los meses más violentos de 2018, su cuenta de redes sociales y sus comunicados oficiales se centraron en la urgencia humanitaria: “El gobierno de Nicaragua debe defender la dignidad y los derechos humanos de todos sus ciudadanos”.

Se le recuerda por abrir canales de comunicación y protección para sectores perseguidos por el régimen en medio de las protestas

En su discurso de despedida en octubre de 2018, ante la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), Dogu dejó una de sus críticas más estructurales: “El modelo de caudillo debe terminar ahora y el poder y las oportunidades deben compartirse con todos”. En esa alocución también denunció los vínculos del régimen de ortega con el gobierno de venezuela.

Frente a los intentos del gobierno sandinista de proyectar que el país había superado la crisis de las protestas de abril, Dogu fue enfática: “Contrariamente a lo que la propaganda del gobierno quiere que se crea, Nicaragua no ha regresado a la normalidad… No habrá un retorno a la normalidad sin un cambio transformador que incluya elecciones libres“.

Además, también comentó públicamente que no se puede hablar de paz mientras persista la separación de poderes inexistente y la violación sistemática de derechos humanos.

Dogu también fue crítica con las élites económicas nicaragüenses que, durante años, mantuvieron una alianza de conveniencia con Ortega. Criticó a quienes priorizaron los beneficios económicos sobre la institucionalidad democrática, advirtiendo que esa falta de compromiso ciudadano terminó facilitando la consolidación de la dictadura.

Galardones por su labor consular

Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos dos Premios Presidenciales al Mérito (2008 y 2023), el Premio Barbara M. Watson a la Excelencia Consular (2006) y el Premio James A. Baker III al Ministro Consejero Destacado (2013). La Embajadora Dogu habla español, turco y árabe, y es madre de dos hijos adultos. Habla español, turco y árabe.

Dogu también es escritora. Junto con Taylor Larimore, Mel Lindauer y Richard Ferri, es coautora de The Bogleheads Guide to Retirement Planning.