Pactos o acuerdos para derrocar al rÃ©gimen

La naturaleza ofrece ejemplos diferentes de relaciÃ³n o simbiosis entre dos organismos. En el caso de mutualismo, ambos seres se benefician. En el denominado comensalismo, solo uno se beneficia, pero sin perjudicar al otro. El mÃ¡s daÃ±ino es el parasitismo, en el que uno se beneficia y el otro puede incluso morir. Aunque en las sociedades humanas no existen relaciones tan estrechas, sin embargo, el sÃ­mil puede ser Ãºtil para reflexionar sobre quÃ© tipo interacciÃ³n y con quiÃ©n conviene aliarse para derrocar la narcodictadura de Maduro.

Pactos histÃ³ricos y consecuencias

En el transcurso de la historia abundan los pactos entre paÃ­ses o dirigentes que solo tienen como objetivo derrotar a un enemigo comÃºn. Por eso, una vez logrado, frecuentemente las partes terminan enfrentÃ¡ndose. Esparta y Atenas se unieron para confrontar al imperio persa, pero despuÃ©s de derrotarlo se convirtieron en enemigos. La guerrera Esparta difÃ­cilmente podÃ­a convivir con la culta Atenas y su concepto de democracia. Dos siglos a. C., Judas Macabeo, hÃ©roe del pueblo judÃ­o, luchÃ³ valientemente contra el imperio selÃ©ucida, pero al final se percatÃ³ de que solos no podÃ­an, por lo que decidiÃ³ pedir ayuda a Roma. Aunque el pacto no se materializÃ³, quizÃ¡ estimulÃ³ a que, tiempo despuÃ©s, los romanos se apoderaron de ese territorio.

En aÃ±os recientes, en 1941, Estados Unidos acordÃ³ enviar armamento a la UniÃ³n SoviÃ©tica para ayudarla a enfrentar a Alemania y, en la reuniÃ³n de TeherÃ¡n en 1943, Roosevelt, Churchill y Stalin aprobaron acciones bÃ©licas en contra del enemigo comÃºn. Es decir, los gobiernos democrÃ¡ticos de Estados Unidos e Inglaterra se unieron al totalitarismo comunista ruso. Apenas cesaron los caÃ±ones se iniciÃ³ la llamada Guerra FrÃ­a y Stalin subyugÃ³ a los paÃ­ses de Europa Oriental.

En Venezuela, los lÃ­deres RÃ³mulo Betancourt, Rafal Caldera y JÃ³vito Villalba, en nombre de sus respectivos partidos â€“AD, Copei y URDâ€“, firmaron el Pacto de Puntofijo para defender la democracia reciÃ©n reinstaurada. En 1962 se retirÃ³ URD por coquetear con el castrocomunismo y Copei se retirÃ³ cuando finalizÃ³ el gobierno de Betancourt. Con sus mÃ¡s y sus menos, ese pacto funcionÃ³ porque los actores eran demÃ³cratas. Cabe reflexionar si en la situaciÃ³n polÃ­tica actual es factible un pacto interno y acuerdos mÃ¡s o menos formales con gobiernos que deseen contribuir a desalojar a Maduro y a su pandilla.

Â¿Requerimos un pacto interno?

El liderazgo de MarÃ­a Corina es abrumadoramente mayor al del resto de los actores. Contamos con Edmundo GonzÃ¡lez como presidente electo y, ademÃ¡s, existe el programa Tierra de Gracia, elaborado con la contribuciÃ³n de cientos de profesionales expertos en cada uno de los tÃ³picos y participaciÃ³n de los partidos de la Plataforma Unitaria DemocrÃ¡tica, lo que pareciera indicar que no hace falta un pacto.

Sin embargo, este posible pacto, que se podrÃ­a firmar con los dirigentes que han sido consistentes en su posiciÃ³n en contra del rÃ©gimen, no serÃ­a para repartir cargos, sino para dar estabilidad polÃ­tica, mejorar nuestra imagen ante los inversionistas y acallar a quienes predican sin base que la salida de Maduro podrÃ­a causar un caos.

Â¿Se requiere la contribuciÃ³n de otros gobiernos?

El narcorrÃ©gimen de Maduro tiene un control fÃ©rreo sobre los venezolanos y sus instituciones y tiene apoyo de Cuba, Rusia, China, de la narcoguerrilla colombiana y de grupos paramilitares oficialistas, por lo que no es fÃ¡cil salir del mismo sin el apoyo de otros gobiernos.

Â¿SerÃ­a factible lograr ese apoyo ahora que ha cambiado la orientaciÃ³n de varios gobiernos de la regiÃ³n? Desde luego, tenemos el escollo de que no se puede contar con nuestro vecino Petro; y Lula, aunque es mÃ¡s confiable, tuvo una pobre actuaciÃ³n en el caso de los compatriotas que estuvieron meses refugiados en la embajada Argentina que estaba bajo la protecciÃ³n de Brasil.

Hoy muchos cifran sus esperanzas en la decisiÃ³n del presidente Trump de desplegar barcos de guerra cerca de nuestras costas, pero tenemos que rechazar los atropellos a nuestros compatriotas. Â¿OrdenarÃ¡ Trump el desembarco de soldados en Venezuela o emprender acciones puntuales de extracciÃ³n? Cada quien tiene su opiniÃ³n, pero quizÃ¡ lo procedente es aumentar la presiÃ³n, conjuntamente con otros gobiernos. Esa presiÃ³n tiene que ser muy fuerte, ya que esa pandilla ha reiterado que no cederÃ¡ el poder que usurpa. AdemÃ¡s, quienes apoyen la recuperaciÃ³n de nuestra democracia deben aceptar que los venezolanos elegimos como presidente a Edmundo GonzÃ¡lez.

Al igual que la abrumadora mayorÃ­a de los venezolanos confiamos en las decisiones que tomen Edmundo y MarÃ­a Corina.

