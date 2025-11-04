Pactos o acuerdos para derrocar al rÃ©gimen

La naturaleza ofrece ejemplos diferentes de relaciÃ³n o simbiosis entre dos organismos. En el caso de mutualismo, ambos seres se benefician. En el denominado comensalismo, solo uno se beneficia, pero sin perjudicar al otro. El mÃ¡s daÃ±ino es el parasitismo, en el que uno se beneficia y el otro puede incluso morir. Aunque en las sociedades humanas no existen relaciones tan estrechas, sin embargo, el sÃmil puede ser Ãºtil para reflexionar sobre quÃ© tipo interacciÃ³n y con quiÃ©n conviene aliarse para derrocar la narcodictadura de Maduro.
Pactos histÃ³ricos y consecuencias
En el transcurso de la historia abundan los pactos entre paÃses o dirigentes que solo tienen como objetivo derrotar a un enemigo comÃºn. Por eso, una vez logrado, frecuentemente las partes terminan enfrentÃ¡ndose. Esparta y Atenas se unieron para confrontar al imperio persa, pero despuÃ©s de derrotarlo se convirtieron en enemigos. La guerrera Esparta difÃcilmente podÃa convivir con la culta Atenas y su concepto de democracia. Dos siglos a. C., Judas Macabeo, hÃ©roe del pueblo judÃo, luchÃ³ valientemente contra el imperio selÃ©ucida, pero al final se percatÃ³ de que solos no podÃan, por lo que decidiÃ³ pedir ayuda a Roma. Aunque el pacto no se materializÃ³, quizÃ¡ estimulÃ³ a que, tiempo despuÃ©s, los romanos se apoderaron de ese territorio.
En aÃ±os recientes, en 1941, Estados Unidos acordÃ³ enviar armamento a la UniÃ³n SoviÃ©tica para ayudarla a enfrentar a Alemania y, en la reuniÃ³n de TeherÃ¡n en 1943, Roosevelt, Churchill y Stalin aprobaron acciones bÃ©licas en contra del enemigo comÃºn. Es decir, los gobiernos democrÃ¡ticos de Estados Unidos e Inglaterra se unieron al totalitarismo comunista ruso. Apenas cesaron los caÃ±ones se iniciÃ³ la llamada Guerra FrÃa y Stalin subyugÃ³ a los paÃses de Europa Oriental.
En Venezuela, los lÃderes RÃ³mulo Betancourt, Rafal Caldera y JÃ³vito Villalba, en nombre de sus respectivos partidos â€“AD, Copei y URDâ€“, firmaron el Pacto de Puntofijo para defender la democracia reciÃ©n reinstaurada. En 1962 se retirÃ³ URD por coquetear con el castrocomunismo y Copei se retirÃ³ cuando finalizÃ³ el gobierno de Betancourt. Con sus mÃ¡s y sus menos, ese pacto funcionÃ³ porque los actores eran demÃ³cratas. Cabe reflexionar si en la situaciÃ³n polÃtica actual es factible un pacto interno y acuerdos mÃ¡s o menos formales con gobiernos que deseen contribuir a desalojar a Maduro y a su pandilla.
Â¿Requerimos un pacto interno?
El liderazgo de MarÃa Corina es abrumadoramente mayor al del resto de los actores. Contamos con Edmundo GonzÃ¡lez como presidente electo y, ademÃ¡s, existe el programa Tierra de Gracia, elaborado con la contribuciÃ³n de cientos de profesionales expertos en cada uno de los tÃ³picos y participaciÃ³n de los partidos de la Plataforma Unitaria DemocrÃ¡tica, lo que pareciera indicar que no hace falta un pacto.
Sin embargo, este posible pacto, que se podrÃa firmar con los dirigentes que han sido consistentes en su posiciÃ³n en contra del rÃ©gimen, no serÃa para repartir cargos, sino para dar estabilidad polÃtica, mejorar nuestra imagen ante los inversionistas y acallar a quienes predican sin base que la salida de Maduro podrÃa causar un caos.
Â¿Se requiere la contribuciÃ³n de otros gobiernos?
El narcorrÃ©gimen de Maduro tiene un control fÃ©rreo sobre los venezolanos y sus instituciones y tiene apoyo de Cuba, Rusia, China, de la narcoguerrilla colombiana y de grupos paramilitares oficialistas, por lo que no es fÃ¡cil salir del mismo sin el apoyo de otros gobiernos.
Â¿SerÃa factible lograr ese apoyo ahora que ha cambiado la orientaciÃ³n de varios gobiernos de la regiÃ³n? Desde luego, tenemos el escollo de que no se puede contar con nuestro vecino Petro; y Lula, aunque es mÃ¡s confiable, tuvo una pobre actuaciÃ³n en el caso de los compatriotas que estuvieron meses refugiados en la embajada Argentina que estaba bajo la protecciÃ³n de Brasil.
Hoy muchos cifran sus esperanzas en la decisiÃ³n del presidente Trump de desplegar barcos de guerra cerca de nuestras costas, pero tenemos que rechazar los atropellos a nuestros compatriotas. Â¿OrdenarÃ¡ Trump el desembarco de soldados en Venezuela o emprender acciones puntuales de extracciÃ³n? Cada quien tiene su opiniÃ³n, pero quizÃ¡ lo procedente es aumentar la presiÃ³n, conjuntamente con otros gobiernos. Esa presiÃ³n tiene que ser muy fuerte, ya que esa pandilla ha reiterado que no cederÃ¡ el poder que usurpa. AdemÃ¡s, quienes apoyen la recuperaciÃ³n de nuestra democracia deben aceptar que los venezolanos elegimos como presidente a Edmundo GonzÃ¡lez.
Al igual que la abrumadora mayorÃa de los venezolanos confiamos en las decisiones que tomen Edmundo y MarÃa Corina.
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la lÃnea editorial de RunRun.es