El mortecino, María Corina y el presidente Edmundo González

Eddie A. Ramírez S. 14/01/2025

Maduro está más débil que antes de la bufonada de juramentarse. Fue un acto vergonzoso

Maduro es un mortecino. Está débil, lánguido, derrengado. Solo tuvo apoyo momentáneo de parte del pueblo por delegación de Hugo Chávez y, hasta hace poco, tuvo aceptación de dirigentes de izquierda de América Latina. En la elección del 28 de julio fue fusilado por el voto de los venezolanos y en el exterior fue fusilado por los gobiernos democráticos que no lo reconocen debido a su golpe de Estado electoral.

Por el contrario, María Corina se crece cada día por su liderazgo y el presidente Edmundo González por su determinación de luchar para defender su triunfo electoral. Sin embargo, Maduro se juramentó y no sucedió lo anunciado por la oposición, ¿fuimos poco realistas? ¿cuál es el siguiente paso?

Algunos advirtieron que no era conveniente crear falsas expectativas. Otros han criticado a posteriori. Al respecto, hay que tomar en cuenta que el liderazgo no puede claudicar ante los obstáculos. Y ante el enemigo hay que magnificar las fortalezas y minimizar las debilidades. Sun Tsu, o quien utilizó ese nombre, escribió que el arte de la guerra se basa en el engaño. El cartaginés Aníbal no podía decir a sus soldados que era cuesta arriba superar los Alpes con elefantes. En todas partes, los candidatos anuncian que ganarán porque tienen los votos. Como se ha dicho, quien no está dispuesto a vencer, está vencido.

Ante el anuncio de que el presidente González y algunos expresidentes estaban decididos a entrar a Venezuela, el régimen movilizó muchos recursos para detenerlos. No vinieron, pero causaron impacto. El 9 los ciudadanos acataron el llamado de María Corina. No fueron concentraciones multitudinarias, pero sí nutridas y en muchísimas ciudades y sitios, de Venezuela y del exterior. Ella cumplió su oferta de asistir a la concentración, corriendo con las consecuencias. Fue capturada, pero, afortunadamente, los esbirros se percataron de que era un error o fueron presionados para ponerla en libertad. ¿Qué pasó?, ¿por qué se arrepintieron y la dejaron ir?, ¿señal de divergencias entre ellos? Lamentablemente, sufrió algunas lesiones.

¿Cuáles son las siguientes posibles acciones?

Seguir confiando en María Corina y en el presidente González y entender que Maduro tendrá que irse. Estrechar relaciones con los diferentes segmentos de la sociedad venezolana. Convencer a la oficialidad de la Fuerza Armada de que, por su propio interés, debe respetar la institucionalidad. Este punto es más lógico y conveniente que hablar de una intervención desde el extranjero, con o sin mercenarios. Presionar a Lula y a Petro para que actúen con decisión frente a Maduro, insistiendo en que no se trata de ideologías, sino de rechazar las violaciones a los derechos humanos y respetar la decisión de los electores. Insistir ante el fiscal Khan, de la Corte Penal Internacional, sobre la obligación de decidir sobre el caso Venezuela. Justicia que tarda no es justicia y puede ser complicidad. Continuar el excelente trabajo de mantener como aliados a los países con gobiernos democráticos. Sancionar moralmente a los empresarios que apoyan a Maduro, incumpliendo la obligación de contribuir a la restauración de la Constitución. Algunos dirigentes opositores que no están resteados con el binomio María-presidente González deben rectificar para reforzar el frente contra Maduro y, además, evitar sean percibidos como colaboracionistas.

Algunos dirán que algo se ha hecho al respecto, lo cual es cierto, pero hay que insistir. Maduro está más débil que antes de la bufonada de juramentarse ante una Asamblea Nacional que también es usurpadora, así como en presencia de los dictadores Díaz Canel y Daniel Ortega. Fue un acto vergonzoso. Muchos sinvergüenzas, muchas armas y pueblo ausente. ¡Seguimos en la lucha por la democracia!

Como (había) en botica

Siguen los desaparecidos y detenidos por motivos políticos. Solo el 9 de enero fueron más de 30, entre ellos el motorizado Roalmi Cabezas Cedeño, herido durante la captura de María Corina, el excandidato presidencial Enrique Márquez, el expresidente de Fedecámaras Noel Álvarez, el defensor de derechos humanos Carlos Correa, y Manuel Muñoz y Julio César Balza, del equipo de María Corina.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

