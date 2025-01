María Corina Machado: “Edmundo vendrá a juramentarse cuando las condiciones sean las adecuadas”

La coordinadora nacional de Vente Venezuela y líder opositora, María Corina Machado, reapareció en sus redes sociales este viernes, 10 de enero, un día después de ser interceptada violentamente, detenida por cuerpos de seguridad del Estado y posteriormente liberada tras participar en una concentración en Chacao.

En un video de ocho minutos de duración, Machado refirió que el gobierno de Nicolás Maduro acerró el espacio aéreo del país y que, en su “paranoia delirante” también activó el sistema de defensa aérea del país. En vista de esa situación, dijo, se acordó que Edmundo González Urrutia no venga a Venezuela por ahora, por razones de seguridad.

“Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”, afirmó Machado.

Recalcó que no era conveniente que González Urrutia entrara al país este 10 de enero, día en el que Nicolás Maduro se juramentó para un nuevo periodo presidencial pese al desconocimiento nacional e internacional de los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el paso aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea. Hemos por lo tanto devaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga, porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca”, apuntó.