El camino de regreso a la democracia y el desarrollo después del 22 octubre - Runrun

92 %, la cifra lograda por MCM en la elección primaria del 22 de octubre para decidir la candidatura presidencial de la oposición venezolana, no es poca cosa. Como no lo es el 81 % de la encuesta nacional posterior relativa a la intención de voto de los venezolanos en la elección presidencial de este año, también a favor de MCM. No se lo esperaba el gobierno. En realidad, nadie lo esperaba.