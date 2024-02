"Estamos evaluando los pasos a seguir": Oficina del alto comisionado de DDHH de la ONU tras expulsión de sus miembros en Venezuela - Runrun

La Oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas lamentó a través de un comunicado la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender sus actividades en el país y solicitar que su personal abandonara Venezuela en 72 horas.

La decisión del gobierno venezolano de expulsar a los miembros de la oficina de Venezuela se produjo luego de que en un mensaje publicado el pasado 13 de febrero en la red social X la oficina del alto comisionado advirtiera que seguían “con profunda preocupación la detención de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel” e instara a su “liberación inmediata” y al respeto de su derecho a la defensa legal.

Además, el 15 de febrero pidieron “respetar las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”.

La Oficina se había establecido en Venezuela en el año 2019 para prestar asistencia técnica y supervisar la situación de los derechos humanos en el país con el objetivo de «evitar que se repitan las violaciones de los derechos humanos; aumentar la aplicación de las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales; reforzar el Estado de Derecho y la rendición de cuentas; concienciar y aumentar la visibilidad de las violaciones de los derechos económicos y sociales; y proteger y mejorar el espacio democrático», se recuerda en el comunicado de este 16 de febrero de 2024.

«En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. El Consejo de Derechos Humanos, mediante las resoluciones 45/20 y 51/29, prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta septiembre de 2024. La Misión presentará una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2024 con información actualizada sobre sus investigaciones, y presentará su informe en una sesión de diálogo del Consejo en septiembre de 2024″, reseñaron.

«Estamos alarmados por la decisión de represalia de Venezuela de suspender temporalmente la oficina del alto comisionado en Derechos Humanos y de expulsar a su personal tras su informe que expresa profunda preocupación por la detención de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel», escribió en la red social X la embajadora de EEUU ante la ONU, Michèle Taylor.

«Estamos gravemente preocupados por los arrestos por motivos políticos, como el de Rocío San Miguel, y pedimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas injustamente en Venezuela. Estos ataques a la sociedad civil reducen aún más el espacio para el tan necesario diálogo y sofocan las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano», acotó-

— Ambassador Michèle Taylor (@USAmbHRC) February 16, 2024