MúsicaParaPensar | El neorrock progresivo de los años noventa en adelante, por Alberto Tobío Martel - Runrun

En el artículo 7 decíamos que la “La década de los años 90 fue muy importante en el sentido de lograr la consolidación del RP y marcar el camino de lo que se creó de allí en adelante. Por una parte, se continuó renovando lo que ya se había iniciado en la década anterior con agrupaciones como Marillion y Porcupine Tree. En este sentido surge lo que podríamos llamar el “neorrock progresivo” (NRP) que se ha extendido hasta los años 2000”.

Como les comenté, he estado investigando por cuenta propia la aparición de nuevas bandas de lo que se puede llamar NRP a partir de los años novena. Y, para mi sorpresa, he averiguado algunos datos interesantes que me han llevado a la conclusión que el RP no ha desaparecido, sino más bien ha evolucionado y se ha reinventado para poder sobrevivir y, además, llegar a públicos cada vez más amplios y diversos.

Lo cierto es que tengo actualmente una base de datos de 72 bandas de rock, todas ellas de una gran calidad. Por supuesto, no tengo discos de todas ellas (sería imposible); pero sí es verdad que las he escuchado a todas, por lo menos un disco de cada una de ellas y algunas (gracias hoy en día a la modalidad de “streeming”).

En el gráfico anterior podemos ver que la mayor parte de estas nuevas bandas han surgido en la década 2000-2010, aproximadamente un 21 %. Pero también llama la atención que el 7 % de ellas no tienen ni 5 años de haber sido creadas. Si hiciéramos una cifra agregada tenemos que casi el 70 % de las nuevas bandas de NRP se han formado en los años dos mil.

Origen de las bandas de NRP

Pero además de eso, tenemos que el 83 % aproximadamente de estas nuevas bandas pertenecen a países europeos y, de ellas, el 50 % son del Reino Unido.

Las cifras anteriores, aunque son muy llamativas, la verdad es que no nos sorprenden. Recordemos que, en el Reino Unido, y especialmente Inglaterra, muchas bandas originarias de rock fueron influenciadas por la música clásica o académica, lo cual es un ingrediente fundamental del RP. A diferencia, en EE. UU., se tuvieron otras influencias como el blues y el soul (ambos géneros correspondientes a música afroamericana)

También es importante la participación de grupos procedentes de EE. UU. y Canadá. De hecho, de las cuatro bandas de las que vamos a hablar en el presente artículo, tres de ellas son norteamericanas y una del Reino Unido.

Un primer intento de clasificación

La verdad no es fácil clasificar este conjunto de bandas. En primer lugar, porque la mayoría de ellos no hace una música “pura”, es decir que contiene un único subgénero. En segundo lugar, porque predominan en esta clasificación criterios muy personales y, por consiguiente, altamente subjetivos.

Lo primero es decir que tienen un “eje musical” progresivo. Eso sí, y como ya hemos comentado en artículos anteriores, un progresivo más simple musicalmente hablando, lo cual abarca los ritmos, las melodías y armonías. Pero también letras menos complejas que las que escribían las bandas de rock progresivo clásico de los años sesenta y setenta. En resumen: se mueven hacia el pop al incluir ritmos más sencillos y regulares, melodías y armonías menos complejas y más repetitivas (más fáciles de memorizar y cantar), coros o estribillos más pegadizos y, por supuesto, letras más directas y sencillas.

Yo diría lo siguiente. Estas bandas se mueven entre el rock y el pop en tres grupos:

Las bandas que están más cerca del rock progresivo clásico. Aquí se encuentran, por ejemplo: The Mute Gods, The Progressive Collective, Sylvian, Thirteen of Everything, Isobar, Transatlantic, entre otras. Aquellas que están en el medio entre el rock y el pop: Mystery y Freedom to Glide son dos buenos ejemplos. Aquellos grupos que están más cerca del pop y que, por esta razón es mucho más fácil de digerir su música: Fish on Friday, Lee Abraham, Tony Paterson y Tim Bownes.

Pero, además, yo agregaría tres categorías más que se diferencian bastante de lo anterior:

Las bandas con gran influencia de jazz: Flying Colors, Snarky Puppy, Benjamin Croft, Zopp, Octarine Sky y Amoeba Split (algunas de ellas muy influenciadas por la llamada Escena de Canterbury (artículo 10). El denominado posrock: el ejemplo más característico es Held by Trees. Las bandas más experimentales o, si se quiere, eclécticas: Porcupine Tree, Steven Wilson y No-Man.

En los próximos artículos vamos a estar conversando de estos seis (6) grupos en el orden que les he mostrado, uno por uno.

Las bandas que están más cerca del rock progresivo clásico (I)

En este grupo he seleccionado cuatro (4) bandas que están más pegadas hacia las tendencias más clásicas del rock progresivo.

Una de ellas, Transatlantic con algunos ingredientes de hard rock, y la otra, Isobar, muy apegada al RP tradicional pero completamente instrumental. La tercera, Thirteen of Everything, es una banda de Austin (Texas), con un énfasis sinfónico importante.

La última, Progresive Collective, que más bien se trata de una banda experimental que aglutina grandes músicos para hacer composiciones nuevas, pero también para reeditar clásicos del RP, con arreglos realmente diferentes y bastante contemporáneos.

Isobar

Se trata de una banda de RP 100 % instrumental, originaria de San José, California, y de muy reciente creación (2020). A mí, en particular, me gusta mucho, no solo por la complejidad musical que es obvia, sino también por el hecho de ser instrumental, lo cual no es nada frecuente en la música que se hace en nuestros días.

A continuación, un comentario de un especialista que resume muy bien la música que hace esta agrupación: “Isobar vuelve a hacer el milagro y nos ofrece un nuevo y espléndido álbum progresivo, que es a la vez extremadamente complejo y completamente libre de ingredientes pseudo-progresivos tontos e innecesarios. ¡Así debería ser el progreso, en mi opinión! ‘The Jury Of Ten Men Suite’ (El jurado de los diez hombres Suite) de cinco partes (pistas 6 a 10) es una de las mejores cosas que he encontrado este año. Y Mattias Olsson a la batería es la guinda del pastel. Por cierto, mis créditos de composición original estaban equivocados: Malcolm Smith crea la mayor parte del material y los otros dos contribuyen. La pista favorita: The Suppressor of the Archives”. (Comentario de Sven B. Schreiber, SBS).

Isobar II

A continuación, les coloco una canción del disco Isobar II que he seleccionado para ustedes, para que tengan una idea de lo que estamos diciendo: Short Story Long (Historia corta larga), de casi 10 minutos de duración. Una música un tanto intrincada, con arreglos muy bien logrados, ritmos cambiantes, y melodías y armonías complejas.

Transatlantic

Como ya hemos dicho en entregas pasadas, hacia finales de la década se crean bandas renovadas de RP. Entre ellas, una de las más destacadas es, sin duda, Transatlantic (1999).

Transatlantic es una gran banda, de lo mejor de los últimos años, por varias razones. En primer lugar, porque está conformada por cuatro músicos brillantes: Neal Morse, líder vocalista, teclados y guitarra (exintegrante de Spocks Beard); Mike Portnoy, batería, percusión y coros (a finales del año pasado anunció su reincorporación a Dream Theater, después de 14 años de ausencia); Roine Stolt, guitarras y coros (The Flower Kings) y Pete Trewavas, bajo y coros (Marillion).

En segundo lugar, porque está liderada por uno de los compositores más brillantes y prolíficos de los últimos años: Neil Morse. Esta afirmación no es mía, por su puesto. Ha publicado, como solista y en las diferentes bandas en las que participa, alrededor de 30 discos en estudio y unos 10 en directo. Es un compositor impresionante y profundo, que trata en sus canciones temas claves como la necesidad de valores positivos en el ser humano y la espiritualidad, aunque no necesariamente se crea en un Dios “con nombre y apellido…”.

Finalmente, por la evidente calidad de sus composiciones, tanto música como letras. Una buena cantidad de sus discos son “conceptuales”, lo cual es un sello característico del RP. Por ejemplo, el disco de Neil Morse Band, titulado: The Great Adventure (La gran aventura, 2019), con una historia tan profunda, pero real, como la aventura que es la vida y el soñar con un mundo mejor.

A manera de historia, Transatlantic se separó con la retirada de Morse para lanzar su carrera como músico cristiano, lo cual también incluyó que abandonara Spock’s Beard. Un DVD en vivo, que muestra el último tour del grupo, fue lanzado en 2003, y presentaba muchos de sus grandes éxitos y, además, una versión del disco Abbey Road, original de The Beatles. La edición extendida también contiene una versión de Pink Floyd de la canción “Shine on You Crazy Diamond”. A manera de bono, Daniel Gildenlöw de la banda Pain of Salvation aparece a lo largo del DVD como un quinto miembro invitado del grupo, tocando teclados, guitarra, percusión e, incluso, cantando.

No obstante, después de 7 años vuelven a reunirse en 2009 para sacar su tercer álbum de estudio: The Whirlwind o Torbelino (en octubre de 2009). Un disco en el que continúa sorprendiendo la sinergia de estos grandes músicos y que se compone de una pieza de casi 78 minutos separada en 12 canciones (en lenguaje técnico/musical es una suite). Un disco lleno de creatividad y con notable participación de sus 4 integrantes en todas las canciones.

Existe una edición doble que contiene 4 canciones adicionales de la banda y 4 versiones de Genesis, Procol Harum, América, The Beatles y Santana. Considerando por muchos como el disco del año.

A continuación, les incluyo dos links con las fabulosas canciones Rose Colored Glasses (Gafas de color rosa) y We All Need Some Light (Todos necesitamos algo de luz), en directo en París en el año 2022, tomadas del álbum The Final Flight: Live At L’Olympia.

The Whirlwind

Como comenta un especialista en RP: “un álbum dentro de lo previsto, mejor y más equilibrado que sus anteriores trabajos, en general muy parecido a Bridge Across Forever (Puente para siempre), aunque se le nota más elaborado y menos inmediato. Neoprogresivo, sí. Repetitivo, no. Muy estilo Neal Morse como decía, pero con ligeros matices que a la larga lo distancian de sus creaciones personales. Los solos de Roine Stolt siempre medidos y delicados suben enteros sobre el conjunto de las composiciones y el habitualmente tímido y escondido Trewavas, se descubre como una pieza esencial del disco, con una participación sorprendente y más que notable. Mike Portnoy merece un apunte aparte del resto. Su habilidad para rellenar los huecos en cada uno de los temas, adaptándose al estilo dispar de los mismos y, sobre todo, sin pisar las estructuras desarrolladas, con su justa dosis de protagonismo, demuestran que es sin duda uno de los grandes baterías no ya del momento, sino de la historia”. Fuente: Crítica de Javier Moreno Vega, en rock-progresivo.com

A continuación, les coloco el disco completo:

Thirteen of Everything, ToE (algo asi como “Trece de Todo”)

Thirteen of Everything es una banda moderna de rock progresivo sinfónico fundada en el año 2000 en Austin, Texas, cuyo álbum debut, Welcome, Humans (Bienvenidos, humanos) (Musea Records, 2005), recibió una gran aclamación.

Su álbum de 2019, Our Own Sad Fate (Nuestro propio destino triste) y ahora Time and Other Delusions (El tiempo y otros engaños), de 2023, continúan su inclinación por los arreglos aventureros con ritmos interesantes, cambios de humor dramáticos, melodías fuertes y desarrollo temático. Aunque en gran medida está influenciado por los pioneros del rock progresivo, también hay otras influencias del progresivo moderno y otros géneros. Se caracteriza por un ambiente melancólico, pero también por un humor sutil. Cada canción puede ser bastante diferente de una a otra y presentar una variedad de estados de ánimo; sin embargo, a pesar de este alcance, la música aún conserva un estilo único e identificable que es claramente Thirteen of Everything.

Welcome, Humans

“Esta es una banda estadounidense en un sello francés, reseñada en un sitio canadiense por un holandés, ¡el progrock no tiene fronteras! La música me recuerda a Rush y Kansas (en las ideas, no en el sonido) por los climas dinámicos y alternos y las buenas habilidades de los músicos. La instrumentación es variada: piano, órgano, sintetizadores, guitarras acústicas y eléctricas, bajo, baqueta Chapman, pedales de bajo y batería y percusión…”

“…Las siete composiciones ofrecen mucho placer de RP: hermosa guitarra eléctrica con uso de pedal de volumen y carreras ardientes, órgano grandilocuente y piano boogie woogie o vuelos de sintetizador llamativos, voces poderosas e interacción dinámica y muchos estados de ánimo cambiantes. La ‘magnum opus’ es el tema largo “Late for Dinner” (casi 27 minutos): aunque a veces se me escapa la atención, la mayor parte de esta composición tiene fuerza por los buenos solos en teclados y guitarra, las grandes construcciones y los conmovedores pianos de cola”.

Fuente: Comentarios de by Erik Neuteboom, de PROG REVIEWER, en progarchives.com

Les coloco a continuación una excelente canción con la cual comienza el disco, de casi 10 minutos de duración: Flyng East (Volando hacia el este):

https://music.youtube.com/watch?v=PY5LubqBr7I&list=OLAK5uy_nX5roLGemKhoTgvh4cnb5tU4YqoBhQaHw

Progresive Collective (PC)

The Prog Collective es un ente musical que está entre ser un grupo y una simple línea de lanzamientos de Billy Sherwood (actual bajista de Yes). Ante el éxito conseguido por su primer trabajo discográfico, lanzó 2 discos más: “The Prog Collective: Worlds on Hold” (Mundos en espera) en 2020 y “The Prog Collective: Songs We Were Taught” (Canciones que nos enseñaron) en 2022.

En el disco de 2020 presentó temas nuevos, pero también versiones de clásicos progresivos de autores como Peter Gabriel, Procol Harum, Alan Parsons… En el caso del tercer disco del proyecto, lanzado el pasado año (2022) y el cual ya mencionamos, hay solo versiones de canciones que marcaron en el pasado a Sherwood, tanto del folk como del rock progresivo: YES, Jethro Tull, Gong, Curved Air y The Flower Kings.

Por eso Seeking Peace (cuarto y último disco) es importante porque es el primero con el 100 % de material inédito. Y es que Sherwood no para, puesto que ya en 2022 lanzaba Don’t Look Down con el supergrupo Arc of Life, el cual fundó con Jon Davison, Jay Schellen, Dave Kerzner y Jimmy Haun. Además, está en plenos preparativos para la nueva gira de YES.

Words on Hold

Algunos supermúsicos que han participado con PC han sido: Todd Rundgren, Geoff Tate, Ron Bumblefoot Thal, Jon Davison, Patrick Moraz, Billy Sherwood, Jan Akkerman, Sonja Kristina, Steve Hillage, Arjen Anthony Lucassen, Steve Hackett, Roine Stolt, Billy Sherwood, Graham Bonnet, Derek Sherinian, Joe Lynn Turner, Martin Barre, David Clayton-Thomas, Geoff Downes, John Wetton, Alan White, Tony Kaye David Johansen y Scott Connor.

Después de una pausa de ocho años, Sherwood revivió PC para Worlds on Hold de 2021 (el primer disco que les presentamos). Lanzado en febrero, el álbum había estado en la etapa de creación durante años. La lista de canciones se dividió entre los originales de Sherwood y una deslumbrante selección de versiones que incluían Solsbury Hill de Peter Gabriel, A Whiter Shade of Pale de Procol Harum y Eye in the Sky de Parsons, en el lado más progresivo del disco.

En la versión extendida, incluyó: People Are Strange, de los Doors; More Than a Feeling, de Boston, y una relectura de Penny Lane, de The Beatles, cantada por el difunto John Wetton como bonus track.

La lista de invitados era habitualmente grande y ofreció una sorprendente variedad de vocalistas invitados, incluidos Todd Rundgren, Geoff Tate, David Johansen y David Clayton-Thomas. Sherwood produjo el álbum y tocó la guitarra, la batería, los teclados y ocasionalmente cantó. Estaba respaldado por una lista de instrumentistas de primer nivel, incluidos los guitarristas Jan Akkerman, Steve Hackett y Steve Hillage, el violinista L. Shankar, los tecladistas Geoff Downes, Patrick Moraz y Tony Kaye, y el baterista Alan White (estos cuatro últimos músicos pertenecientes a gran grupo Yes en diferentes épocas y Alan White, por desgracia fallecido recientemente).

A continuación, tres links: Eye in the Sky (Ojo en el cielo), A Whiter Shade of Pale (Con tu blanca palidez) y Solsbury Hill.

Seeking Peace

Finalmente, les coloco el link a la canción Seeking Peace (Buscando paz), en la cual se puede apreciar claramente el fuerte componente progresivo de la música, pero también, un claro acento de la base melódica. Esta canción pertenece al último disco de la banda publicado el año pasado.

En el próximo artículo conversaremos de las bandas que se encuentran en un punto “equidistante” entre el rock y el pop. Entre ellas, destacan: Mystery y Freedom to Glide

Hasta pronto.

