La primaria, los candidatos y el día después, por Eddie A. Ramírez S. - Runrun

Quienes queremos salir del régimen debemos votar este domingo 22 de octubre. Es un evento que ha tenido que vencer obstáculos puestos por el régimen, además de la incomprensión o intereses de algunos. Hay que reconocer el trabajo de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), así como el enorme esfuerzo de los candidatos que han recorrido el país en medio de dificultades de transporte, el acoso y agresión de elementos tarifados por quienes usurpan el poder. El día después, quien gane deberá unir voluntades para derrotar a Maduro en el 2024.

En condiciones normales, la participación en este tipo de elección suele estar entre 10 y 15 por ciento. Sin embargo, en este caso las mismas distan de ser normales. Los votantes tuvimos que enfrentar los obstáculos colocados por la mayoría oficialista del Consejo Nacional Electoral que cercenó el derecho de los nuevos votantes al restringir los centros de inscripción en el Registro Electoral y al pretender inmiscuirse en un evento de la sociedad civil.

Descaradamente, no aceptó las peticiones de la CNP de poner a disposición los centros educativos donde se realizan tradicionalmente las elecciones, así como de garantizar una protección mínima. Ojalá haya una concurrencia de cierta importancia, ya que es necesario dar una señal clara a quienes abusan del poder.

La Comisión Nacional de Primaria enfrentó muchas trabas puestas por el régimen y amenazas hechas por sus voceros. Además, no fue fácil conciliar las posiciones de los partidos políticos y de sus candidatos.

Se constituyeron 24 Juntas Regionales en Venezuela, con 240 miembros, entre principales y suplentes. Fanáticos del régimen presionaron a algunos para que renunciaran. Afortunadamente, solo once lo hicieron, varios de ellos por motivos personales. Solo el caso de Carolina Uzcátegui, exvicepresidenta de la CNP, es censurable tanto por su renuncia intempestiva, como por su campaña para desanimar la concurrencia. En el exterior se votará en 80 ciudades en 30 países. Por otra parte, las críticas por el número restringido de centros de votación en Venezuela y en el exterior no toman en cuenta la realidad de la situación. Nuestro reconocimiento a los miembros de la CNP.

Todos los candidatos cumplieron con su deber y arriesgaron vidas y haciendas propias y de sus familiares. Trabajaron duro para recorrer Venezuela presentando sus propuestas. Puede que no nos hayan gustado algunas declaraciones, pero están dentro del juego político y son imprescindibles para definir preferencias. A ninguno se le puede acusar de ser cómplice del régimen. El retiro de algunos es normal en este tipo de eventos en donde los candidatos miden la reacción del electorado y sus legítimas aspiraciones. A continuación, con todo respeto, algunas pinceladas sobre los mismos.

El auge y caída de Henrique Capriles es un caso de estudio para los politólogos. Dos veces fue alcalde de Baruta y otras dos fue gobernador de Miranda. En ambos cargos realizó gestiones exitosas. Se presentó como candidato presidencial ante Chávez y, después, contra Maduro. Fueron campañas en las que enfrentó con valor los abusos del régimen. Su declinación se inició cuando anunció que Maduro hizo fraude y muchos le reclamaron que no procedió con entereza. Todo indica que fue víctima de la ausencia de testigos en las mesas, por lo que no tenía las actas. Posteriormente ha pecado de inconsistencia en sus declaraciones. Acaba de retirar su candidatura a la primaria por estar bajo en las encuestas, pero prefirió decir que fue la inhabilitación, aunque inconstitucional, la que lo decidió a no continuar.

Andrés Velásquez y César Pérez Vivas son políticos con experiencia parlamentaria y haber sido gobernadores. Ambos realizaron una buena campaña y asumieron posiciones inobjetables. Andrés Caleca inspira confianza y ha insistido en que la falta de testigos ha sido la gran falla de la oposición. Delsa Solórzano ha sido una tenaz defensora de los derechos humanos. Carlos Prosperi ha hecho esfuerzos para reactivar la maquinaria de Acción Democrática golpeada por la división.

Roberto Enríquez ha sido un luchador persistente contra las dictaduras de Chávez y Maduro. Su discurso ha sido serio. No pudo evitar la división de su partido Copei. Decidió retirarse y apoyar a María Corina. Superlano es un dirigente regional que está emergiendo en la política nacional. Acertadamente decidió retirarse y apoyar a María Corina. Tamara Adrián ha demostrado valentía en un entorno machista y ha hecho visible a un grupo que merece respeto. Luis “Baló” Farías es un predicador impenitente de la necesidad de construir una nueva Venezuela con un Estado federal descentralizado, lo cual gradualmente está ganando adeptos.

María Corina Machado es, según las encuestas y las manifestaciones de calle, el fenómeno electoral del presente. Con una valentía que raya en la audacia, ha reactivado las esperanzas de cambio. Su aceptación ascendió rápidamente a medida que se fue deslindando de los partidos tradicionales, a veces en términos políticamente incorrectos. Su prédica de que el Estado debe limitarse a resolver los problemas de salud, educación, servicios públicos, seguridad e infraestructura ha ido permeando en una Venezuela en la que hay mucha mentalidad estatista. Tiene un equipo técnico muy competente.

Cualquiera que gane la primaria requerirá el apoyo de muchos. Las encuestas señalan un porcentaje importante que no se identifica con ningún candidato y es imprescindible contar con una maquinaria que movilice votantes y asegure testigos. Ojalá todos los candidatos a la primaria tengan figuración en el nuevo gobierno. Ello es básico para su estabilidad en un país destruido en el que los ciudadanos esperan soluciones a relativamente corto plazo, en un entorno hostil en la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías.

Reiteramos nuestra solidaridad con Israel y rechazo al grupo terrorista Hamás, pero no podemos avalar el ataque masivo a la población de Gaza. El terrorismo hay que acabarlo con acciones focalizadas. Caso contrario, se cae en terreno similar al de los terroristas y se propicia su aumento.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

