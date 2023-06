Ante la duda, no te abstengas, por Eddie A. Ramírez S. - Runrun

La primaria se va a realizar no solo porque entre nuestra dirigencia no hay un primus inter pares, es decir uno de mayor peso específico entre los candidatos, sino porque no se pusieron de acuerdo para seleccionar a alguien con prestigio que no fuese del grupo activo en los partidos políticos. Ello obliga a que votemos para escoger quién debe llevar la voz cantante de la oposición y, eventualmente, ser nuestro candidato presidencial. Cualquier hijo de vecino no puede seguir siendo nuestro vocero.