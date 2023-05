¿Qué captan las captahuellas?, por Julio Castillo Sagarzazu - Runrun

Ojalá que las primarias no naufraguen por un tema tan fácil de resolver como lo es no utilizar las captahuellas. Su presencia inhibiría a muchos a participar por miedo a una nueva lista Tascón

@juliocasagar

Las captahuellas son la medula espinal de un sistema electoral, vendido como el mejor del mundo por la propaganda oficial, pero que es en la realidad muy poco transparente y que está diseñado para consagrar el ventajismo y la coacción de los electores. Esta es una verdad en las elecciones generales y podrían, por la manera como se ha planteado su uso, constituir también un dolor de cabeza en el proceso de primarias de la oposición.

En realidad, esta nota no tiene como objeto denostar de nuestro desvencijado sistema electoral, para llevar agua al molino del abstencionismo. Quien esto escribe es, de hecho, partidario de ir a votar, aun en medio de estas condiciones adversas.

El objeto de esta nota, no obstante, es tratar de explicar por qué las captahuellas son un elemento disruptivo y polémico en el proceso de las primarias y la razón es de Perogrullo: estaríamos entregando al gobierno la lista de quienes votaron en él.

Es obvio que ello inhibiría de participar a cientos de miles de compatriotas que son susceptibles de ser presionados bien porque son funcionarios públicos, bien porque son beneficiarios de algún programa.

En el reglamento que ha entregado la CNP para su consulta, se habla en términos generales que se proponen reservar la identidad de los votantes. Sin embargo, no dice cómo y, sobre todo, no dice cómo se lograría esto, si al final resuelven aceptar las captahuellas.

Este no es un problema menor y tampoco sería correcto decir que se puede votar con captahuellas en las primarias porque así votaremos en las presidenciales. En efecto, no es lo mismo que el régimen (sobre todo este) sepa quién vota en unas elecciones generales, a que sepa quién vota en unas primarias de la oposición.

Las condiciones de las elecciones generales son un puente que hay que cruzar cuando se llegue a él. Ya veremos con cuál fuerza interna y externa contamos para que las condiciones del 2024 mejoren ostensiblemente.

En unas elecciones primarias, este tema de la participación es clave. Se trata de un proceso que tiene como objetivo, entre otros, la legitimación de una candidatura para competir luego en las presidenciales. Si por causa del temor a integrar una nueva lista Tascón, le damos razones a una importante cantidad de nuestros compatriotas para no participar, estaríamos conspirando contra esta importante misión de unas primarias.

Se trata entonces de un tema político y no técnico, al cual hay que dar una salida política. Ya, afortunadamente, nos encontramos en la vía de resolver de manera satisfactoria el tema del voto de los venezolanos en el exterior. Con esta misma voluntad deberían abordarse todos los otros temas referidos a mantener el control por parte de la CNP, de todo el proceso comicial.

Desde ese punto de vista, temas como el escrutinio, la transmisión de datos, las totalizaciones que son tocadas en el reglamento, deben igualmente resolverse de manera que la Comisión de Primaria no pierda el control de ninguno de ellos a manos del Consejo Nacional Electoral.

Queda, entonces, pendiente el de las captahuellas. Ojalá que las primarias no naufraguen por un tema tan fácil de resolver, como es el de no utilizarlas. Su presencia no agrega nada y sí distorsiona mucho la convivencia de los factores que han anunciado que quieren participar.

Ojalá que se “capte” el mensaje sobre las captahuellas. Unas primarias exitosas nos convienen a todos los que queremos recuperar la democracia y la libertad.

