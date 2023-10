Capriles afirma que el retiro de su candidatura no es una indirecta a otros inhabilitados - Runrun

El exgobernador explicó que llegó a una «reflexión personal» donde evaluó cómo podía facilitar la construcción de la unidad, “y yo dije que si yo no puedo, pues que venga otro”

El exgobernador de Miranda y excandidato a las primaria opositora, Henrique Capriles Radonski, afirmó este martes, 10 de octubre, que el retiro de su candidatura no es una indirecta a otros candidatos inhabilitados.

A través de rueda de prensa con periodistas afiliados a la prensa extranjera en Venezuela (APEX), Capriles indicó que el mensaje de su retiro no estaba dirigido a ningún candidato».

«Yo no estoy enviándole un mensaje a otro candidato (…) Mis palabras del domingo son una reflexión personal, pero que continúe el proceso de 22 de octubre y mi apoyo a la Comisión de Primaria”, dijo.

El exgobernador explicó que llegó a una «reflexión personal» donde evaluó cómo podía facilitar la construcción de la unidad, “y yo dije que si yo no puedo, pues que venga otro”.

“Yo creo que tengo que cederle espacio a otro porque yo, es claro, estoy inhabilitado. Decían que yo tenía que autohabilitarme, que tenía que pedir permiso, no…lo he dicho una y otra vez, las inhabilitaciones son inconstitucionales, ilegales y arbitrarias, pero en Venezuela no hay una democracia y las reglas las pone quien está en el poder», sostuvo.

El excandidato a la primaria señaló que actualmente hay dos opciones: «O lidiamos con esas reglas y vencemos el desafío que nos imponen, o sencillamente, nos quedamos de brazos cruzados en la casa».

Enfatizó que l a democracia no es solo votar, por lo que consideró que dejar de votar es un «error».

«Llueva, truene o relampaguee, debemos estar en ese proceso electoral y tener una candidatura”, indicó el político.

Primaria y unión

En la rueda de prensa el excandidato a la primaria indicó que su candidato para la primaria es «la primaria y la unión» y que no se retiró para apoyar a otra candidatura.

“Quien gane la primaria debería ser el candidato, quien la gane será mi candidato y trabajaré por esa candidatura”, dijo.

Al ser cuestionado sobre un posible pacto entre los demás candidatos, Capriles negó rotundamente que exista uno.

“Aquí no hay ningún pacto oscuro de que yo me estoy retirando porque yo estoy cuadrando, porque le tengo guardada la silla a Rosales. Yo sencillamente tomé una decisión que es muy difícil de tomarla, sobre todo cuando has dedicado tu vida a tratar de lograr llegar a una solución para transformar el país. Pero el interés personal no puede estar por encima del interés del país”.

La ruta de la abstención

Henrique Capriles manifestó su temor de que el ganador de la primaria se lance por la ruta de la abstención.

“Sin duda alguna, todos tenemos ese temor. Si hubiese un compromiso claro de que pase lo que pase vamos a estar. Si hubiese un compromiso claro de que pase lo que pase vamos a estar en esas elecciones en 2024, no tendríamos estas dudas», señaló.

Agregó diciendo que no quiere que en Venezuela se repita el mismo callejón sin salida.