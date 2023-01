¿Maduro es Videla?, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Venezolanos protestan en Argentina por la anunciada visita de Maduro. Imagen de @RicBenedetti en Twitter

¿Por qué Maduro es Videla? Ambos tienen sobre sus hombros sendas acusaciones por crímenes de lesa humanidad

@SoyJuanette

Por años he tratado de buscar en el humor un refugio que me aleje de la política, y de las desgracias del mundo, pero bueno a veces pasan cosas que te vuelven a meter en el pozo. Eso es justamente lo que me está pasando ahora mismo.

En este momento los venezolanos que hacemos vida en Argentina estamos pendientes de la llegada (o no) de Nicolás Maduro, quien está invitado a la Cumbre de la CELAC. Lo que para nuestra colectividad es una falta de respeto, por decir lo poco.

Pero ¿por qué nos afecta tanto que venga Maduro a la Argentina? Bueno, lo explico así: ¿se imaginan que en los 70 u 80 Carlos Andrés Pérez o Luis Herrera recibieran a Pinochet o Videla?

¿Cómo se sentirían los chilenos y argentinos que vivían en Venezuela? Lamentablemente ni Juan Carlos Gené ni Tomás Eloy Martínez viven para decírnoslo, pero imagino que estarían arrechísimos.

Anoche, mientras veía por televisión a algunos compatriotas manifestando frente al Hotel Sheraton de Buenos Aires, leí una pancarta que decía “Maduro es Videla”, y esa es la respuesta a la pregunta que por años me hicieron muchos: ¿Maduro es Videla?

Resulta que cuando llegué a Buenos Aires, hace ya 7 años, muchos amigos argentinos no entendían por qué algunos venezolanos llamaban represor a un gobierno civil y de izquierdas como el madurista. Hoy, ya muchos años después y tras varias investigaciones (y visitas de misiones internacionales que demostraron torturas y desaparecidos) entendieron que los gobiernos represores no tienen ideología política.

Pero ¿por qué Maduro es Videla? Ya sé que muchos saldrán a decir que Maduro llegó al gobierno por elecciones y Videla es un dictador, cosa que es cierto. Pero también ambos tienen sobre sus hombros acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

Lo paradójico de esto es que el gobierno de Venezuela apoya a organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, pero persigue a activistas de organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela.

En varias conversaciones con compañeros y amigos hemos debatido del tema Venezuela y su semejanza con las dictaduras de Argentina y Chile. Y por fortuna, coincidimos en que torturar, desaparecer o anular al otro porque no piensa como uno es un crimen atroz.

Lamentablemente un grupo grande de la sociedad ha caído en el juego politiquero de ver el debate de ideas como un Caracas Vs. Magallanes o un Boca River, cuando la realidad es que el mundo no es blanco ni negro, sino lleno de matices. Muchos justifican la represión de Maduro porque “esos estudiantes son agentes de la derecha”, mientras que en tiempos de Videla y también actualmente, muchos justifican la dictadura militar porque los jóvenes de esa época eran “unos tirabombas”. Pues en ambos casos está todo mal.

¿Viene o no viene Maduro? Para el momento que escribo esto es lunes 23 de enero, son las 3 de la tarde en Buenos Aires. Y hay un fuerte rumor que indica que el presidente de Venezuela no vendrá.

Y ¿cuándo volveré yo a Caracas? Creo que después de este artículo la respuesta es nunca.

