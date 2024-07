Inicio

“Tengo el apoyo de las FANB y los militares” y otras perlas preelectorales de Maduro

Redacción Runrun.es Hace 6 horas

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo, durante un acto de campaña en Barinas, que cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus miembros de cara a las presidenciales del próximo domingo, en las que busca la reelección.

Maduro soltó varias perlas en ese acto, entre ellas, esa de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está de su lado, si bien el artículo 328 de la Constitución establece claramente que la FANB “constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política”; y señala que, en el “cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Acá traemos un resumen de esa y otras perlas preelectorales que lanzó Maduro en ese acto:

“Tengo el apoyo de la FANB y los militares”

“Tengo la experiencia, estoy preparado, tengo a este pueblo hermoso y valiente, tengo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los militares, tengo el apoyo de la unión cívico-militar-policial, soy Nicolás Maduro Moros y ganaré las elecciones presidenciales el próximo domingo, 28 de julio”.

Otro “diálogo” más…

“Apenas gane el 28 de julio, apenas el CNE dé el resultado, desde Barinas anuncio que convocaré a un gran diálogo nacional, económico, social y político para escuchar al país una vez más y para llegar a grandes consensos que permitan consolidar la paz”.

Todavía se siente “ungido”

“No les fallaré jamás, nunca los dejaré solos, he sido y soy un hombre leal, he cumplido el juramento que hice ante mi comandante Chávez, he sido leal a costa de mi vida y tranquilidad. No me importa lo que opinen los imperios, llevo la fuerza bíblica de David contra Goliat”.

Asegura que el mapa es “rojo, rojito”

“Estuve revisando con Jorge Rodríguez 14 mediciones que se han hecho y les puedo decir, con certeza absoluta, que estamos ganando en toda Venezuela. El mapa está rojo, rojito. El mapa es bolivariano”.