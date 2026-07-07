Fundaciones venezolanas y extranjeras brindan apoyo a mascotas afectadas por los sismos

Los terremotos del pasado 24 de junio ha dejado miles de pérdidas humanas y a muchas más personas damnificadas. Entre las estructuras colapsadas y las familias que perdieron sus hogares se encuentra otra población vulnerable: las mascotas. Cientos de perros y gatos han quedado heridos, perdidos entre los escombros, sin un hogar al cual regresar y, en los casos más desgarradores, sus propios dueños fallecieron en el desastre.

Ante esta crisis humanitaria y animal, fundaciones y albergues venezolanos han llegado a la ‘zona cero’ del desastre en La Guaira, pero también lo han hecho organizaciones extranjeras.

Una de ellas es la Fundación Petfriends —una organización colombiana basada en Barranquilla— que movilizó una brigada de emergencia integrada por más de seis médicos veterinarios para atender a los animales más afectados por el sismo en el litoral.

“Estamos hace seis años haciendo labor de rescate. Nuestra principal operación es en Barranquilla, Atlántico, pero rescatamos y nos movilizamos a donde se necesite”, explica Nathalia Romero, miembro de la organización. Mencionó que su amor por los animales no distingue especies: “En la zona rural tenemos una finca con más de 30 animales rescatados, tenemos perros, gatos y burros”.

El escenario que encontraron los rescatistas de mascotas al llegar reflejó la gravedad del doblete sísmico en la salud de los animales, quienes presentaban severas lesiones físicas debido a los derrumbes y la posterior situación de abandono en las calles.

“Logramos recolectar muchos medicamentos, gasas, antibióticos, cremas, anestésicos, comida, antiparasitarios. Hemos atendido muchos animales con quemaduras, fracturas, miasis, animales con enfermedades virales”, detalla Nathalia Romero.

Este despliegue, que ha llegado a puntos críticos como Caribe y Caraballeda, requirió de un gran esfuerzo de coordinación y logística, el cual habría sido imposible sin el apoyo de los protectores locales que conocen el terreno. “Nos estamos apoyando con el RAC (Red de Apoyo Canino), una fundación de Venezuela que está apoyándonos con logística”, destaca.

El rescate del noveno piso

Detrás de cada diagnóstico médico hay una historia de pérdida y supervivencia. El caso que más ha conmovido a Fundación Petfriends ocurrió en el sector Blanquita de Pérez en Caraballeda, específicamente en un edificio que estaba en obra gris. Allí, completamente solo y atrapado en las alturas, un perro resistió a los sismos y a sus réplicas.

“El perrito estaba en un noveno piso desde que ocurrió el terremoto y nadie se atrevía a bajarlo por su agresividad”, recuerda Romero sobre los momentos de tensión que vivió el equipo de rescate. “Subimos al noveno piso con nuestro equipo de rescate y estuvimos más de una hora y media intentando rescatarlo, a la final lo bajamos sedado”, declaró.

Al indagar sobre el pasado de la mascota, los rescatistas descubrieron el trasfondo de su actitud temerosa y su soledad: el desastre lo había dejado huérfano y sin hogar en un abrir y cerrar de ojos.

“El dueño era un niño que lamentablemente murió, ya que cuando ocurrió el terremoto estaba en el OPP. Los otros miembros de la familia decidieron mudarse de ciudad sin el perro, ya que aquí no tienen donde estar”, confiesa Nathalia, conmovida.

Ante este panorama, la fundación tomó una decisión: el canino viajará con ellos a Colombia para recibir una segunda oportunidad de vida.

La ayuda continuará tras la partida

Aunque la brigada de la fundación colombiana culminará sus labores en el terreno en los próximos días, han diseñado un plan para asegurar que las mascotas atendidas no queden desamparadas y que los tratamientos médicos no se interrumpan.

“Estamos aliados a centros de acopio donde han quedado los animales recibiendo atención. Los que ya estamos seguros que no tienen hogar viajarán con nosotros a Colombia”, afirma Romero, dejando claro que el lazo con La Guaira no se romperá tras cruzar de vuelta la frontera. “La idea es volver en unos días con más insumos. Si no logramos volver, se enviarán por tierra”.

Finalmente, Nathalia Romero hace un llamado a la sociedad civil de ambos países para mantener activa la red de apoyo económico y material que se requiere para seguir salvando vidas en las zonas afectadas. “Los que quieran aportar pueden contactarnos para indicarles qué insumos están siendo necesarios actualmente o dónde pueden hacer donaciones en efectivo para nosotros comprar los insumos”.

*Para colaborar con el trabajo que realiza la Fundación Petfriends de Colombia los interesados pueden contactarlos a través de su cuenta de Instagram @fundacionpetfriends

Organizaciones locales necesitan apoyo para seguir ayudando

En Venezuela hay múltiples organizaciones dedicadas al rescate de animales en situación de calle y algunas de ellas se han trasladado a La Guaira para brindar cobijo a las mascotas afectadas por los terremotos. Todas piden apoyo a quienes puedan colaborar con aportes económicos e insumos médicos con el fin de poder atender a los animales. Algunas de ellas son:

Refugio Canino El Valle, en Caracas

Fundación Quiamodoro, en La Guaira

Peluditos de Venezuela

Red de Apoyo Canino (RAC): Esta organización también ha trabajado con la Brigada de Rescate Animal de Brasil (GRAD)

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