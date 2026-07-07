Personas con turno programado para la renovación de pasaportes denunciaron este lunes 6 de julio que el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) había decidido no respetar las citas asignadas y, en su lugar, se les indicaba que debían gestionar el documento con el servicio exprés.

La denuncia surge luego de que el Saime anunció la reactivación de la atención presencial, entre el 6 y el 10 de julio, en un grupo de oficinas de la Gran Caracas, pero en ninguna parte decía que el trámite para la obtención de pasaporte no podía realizarse. En la actualidad, el pasaporte normal tiene un costo de 216 dólares, mientras que, para obtener el exprés, el usuario debe pagar 350 dólares a la tasa del día del Banco Central de Venezuela.

El organismo informó que, durante esa jornada especial y en horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, estarán disponibles los servicios de renovación de cédula de identidad, cedulación por primera vez para menores de edad, entrega de pasaportes y trámites de extranjería sin cita previa. Además, indicó que quienes tengan gestiones pendientes en sedes temporalmente inactivas deberán comunicarse con el centro de atención telefónica para recibir orientación.

No ha habido información precisa

De acuerdo con el testimonio de dos venezolanas que viajaron al país para renovar sus pasaportes y ya habían cancelado el trámite ordinario, la cita les fue asignada para este lunes en la oficina del Saime ubicada en el Ipfsa de El Paraíso. Sin embargo, al llegar al lugar, encontraron la sede cerrada. Relataron que el personal de seguridad les indicó que debían dirigirse a la oficina principal del organismo, ubicada en El Silencio.

Al llegar a esa sede, se encontraron con una larga fila y, de acuerdo con el testimonio, funcionarios les informaron que únicamente estaban procesando solicitudes de pasaporte exprés y que si querían obtener el documento debían pagar lo que faltaba.

“Nos dijeron que pagáramos la diferencia. Ya habíamos cancelado el trámite normal y teníamos la cita asignada, pero nos respondieron que solo estaban haciendo pasaportes exprés”, relató la denunciante.

Hasta el momento, el Saime no ha emitido información específica sobre la suspensión del trámite de pasaporte por vía ordinaria y, de hecho, el sistema permite hacer las citas sin restricciones.

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