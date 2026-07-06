Delegaciones de rescate extranjeras se retiran de Venezuela

Tras los devastadores terremotos del 24 de junio pasado, el interinato venezolano solicitó apoyo internacional. Así, se desencadenó un despliegue inmediato de delegaciones de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) provenientes de diversas partes del mundo para localizar sobrevivientes entre las estructuras colapsadas.

Según datos publicados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), hasta el 1 de julio delegaciones de 26 países llegaron a territorio venezolano para participar en las operaciones de salvamento. Este contingente masivo sumó más de 2200 integrantes especializados y 179 caninos entrenados para la búsqueda en zonas de desastre.

Otros balances proporcionados por organismos internacionales elevaron estas cifras conforme avanzó la gestión de la crisis. El equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac) reportó el despliegue de 77 equipos internacionales provenientes de 31 países.

De acuerdo con lo reportado por Undac, la labor técnica y especializada de las delegaciones extranjeras permitió rescatar con vida a 14 personas que estaban atrapadas bajo los escombros. Sin embargo, el organismo multilateral anunció el 5 de julio que la misión internacional ha entrado en una fase de desmovilización y retiro gradual de las zonas de impacto.

El vocero de Undac, Sebastián Mocarquer, confirmó que solo 25 equipos extranjeros permanecen actualmente en el país y ya se encuentran en pleno proceso de retirada. Esta decisión responde al cambio de fase en la atención de la emergencia, pues las autoridades venezolanas asumieron la coordinación absoluta de las operaciones de campo.

“La gran cantidad de rescates se llevaron a cabo en las primeras horas, en los primeros días, por la propia comunidad, como respuesta local”, señaló el vocero.

Delegaciones que se han ido retirando

Varias delegaciones internacionales completaron sus misiones específicas y retiraron a su personal del territorio nacional. El equipo de búsqueda y rescate de Países Bajos (USAR.NL), compuesto por 64 especialistas y 8 perros, concluyó sus labores luego de varios días de trabajo intensivo en La Guaira. Sus integrantes se trasladaron inicialmente a Curazao para someterse a revisiones médicas y evaluaciones psicológicas antes de su regreso final a Europa.

Asimismo, un contingente de Israel también finalizó su participación después de una semana de actividad ininterrumpida en el país. Este equipo, integrado por personal de Magen, Ready for Rescue y SmartAID, operó durante las 24 horas en sitios donde colapsaron edificios de gran altura y ayudó a habilitar vías de acceso fundamentales para las fuerzas locales.

Los rescatistas de Perú, Chile y Bolivia también regresaron a sus hogares, donde las autoridades y sus familiares los recibieron como héroes.

La presidenta encargada bajo tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, encabezó un acto oficial en días pasados en las instalaciones de Bolipuertos para condecorar a varias de estas brigadas antes de su salida definitiva. El Gobierno otorgó distinciones a los jefes de misión y especialistas destacados de Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Panamá, Turquía y Vietnam.

Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el 5 de julio que, ante el agotamiento de muchos de sus rescatistas, se enviaría un séptimo avión con 120 especialistas “para relevar a quienes más lo necesitan”. Indicó que los otros 180 integrantes del contingente original continuarán en el terreno, por lo que mantendrán un equipo de “300 rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos, veterinarios, bomberos y otros especialistas”.

Se mantienen algunos hospitales de campaña

Tras concluir la búsqueda de sobrevivientes, la ayuda internacional en Venezuela se ha concentrado en la atención médica de emergencia mediante hospitales de campaña. Uno de los más avanzados es el desplegado por la organización humanitaria Samaritan’s Purse en La Guaira; este complejo médico cuenta con quirófanos, unidad de cuidados intensivos, farmacia, laboratorio, entre otros.

Además, está activo el equipo START de la Cooperación Española, ubicado en el Parque del Este, que brinda soporte ambulatorio continuo y cuya logística de emergencia está disponible en la web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este hospital de campaña operará durante un mes y tiene capacidad para atender unos 200 pacientes al día.

🚑 A las 17:00 hora local abre sus puertas el hospital START de la @AECID_es en el parque del Este (Caracas). Tras recibir todos los permisos, quedará operativo 1 mes para atender a la población afectada por el terremoto en Venezuela, con capacidad para hasta 200 pacientes al día pic.twitter.com/Jr35dBSAS7 — AECID (@AECID_es) July 4, 2026

También se encuentra operativo el hospital de campaña EMT Colombia, una estructura de 27 carpas y 35 profesionales sanitarios con capacidad para atender a 150 pacientes diarios y que funcionará en el país durante unos 2 meses.

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