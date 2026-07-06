Brasil dona miles insumos médicos y Colombia instala un hospital de campaña para Venezuela

La ayuda extranjera continúa tras el doblete sísmico en Venezuela. Este domingo 5 de julio llegaron al menos seis toneladas de insumos médicos desde Brasil a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La ayuda humanitaria incluye 100.000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla, 250.000 dosis de antirrábica y 64 paletas con medicamentos.

Al recibir el cargamento, el embajador Samuel Moncada indicó que los insumos no solo permitirán brindar atención en el estado La Guaira sino “para toda la población venezolana, para tratar de evitar epidemias”. Agregó que también vendrán pronto equipos médicos y un laboratorio para el hospital de campaña que instaló en La Guaira el vecino país.

La embajadora de Brasil acreditada en Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, añadió: “Estamos con ustedes, nuestro cariño, nuestra amistad y nuestra solidaridad. Siempre pueden contar con nosotros”.

Ayuda desde Colombia

Este domingo el Gobierno de Colombia también desplegó un hospital de campaña para Venezuela, con el fin de reforzar la atención médica para las más de 17.345 personas que resultaron damnificadas tras los terremotos del 24 de junio pasado, de acuerdo con el último balance oficial.

De acuerdo con la administración de Delcy Rodríguez se han instalado 79 campamentos temporales para atender a quienes se quedaron sin vivienda, y procurarán tener un puesto de atención médica cercano a estas instalaciones.

El hospital operará durante dos meses y medio, según informó el subdirector para el Manejo de Desastres de Colombia, Ricardo Hurtado. Tendrá capacidad para atender hasta 150 pacientes al día, y contará con 35 profesionales del Emergency Medical Team (EMT) Colombia. Ofrecerán servicios de urgencias, estabilización, medicina general, pediatría, ginecología, ecografía obstétrica, laboratorio clínico, atención psicológica, entrega de medicamentos y coordinación para la referencia y contrarreferencia de pacientes.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del vecino país también envió 12 camas hospitalarias, 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres, donadas por la Fiscalía General de la Nación, y 5.000 tapabocas entregados por particulares.