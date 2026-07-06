Balance #6Jul | Cifra de fallecidos por terremotos llega a 3535 y se reportan más de 1000 réplicas

El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, informó que hasta la tarde de este lunes, 6 de julio, se contabilizan 3535 fallecidos a causa de los terremotos del pasado 24 de junio, un aumento de 193 víctimas fatales en comparación con el registro del 5 de julio.

Mediante el parte oficial publicado en Telegram a las 3:10 de la tarde del lunes, Rodríguez también precisó que la cifra de heridos se mantiene en 16 740 personas, dato que no presenta variación desde el reporte anterior. Además, indica que a la fecha han sido rescatadas 6462 personas.

Damnificados y pacientes

Asimismo, de acuerdo con el reporte, los organismos de la nación contabilizaron 53 nuevas réplicas en el último día, lo que eleva el total acumulado de movimientos telúricos a 1048 desde el sismo principal.

Con respecto a la pérdida de hogares, según el reporte, hay un total de 17 854 personas sin vivienda, es decir, se han sumado 509 nuevos damnificados a la estadística previa. También, se reporta la instalación de otros 3 campamentos transitorios, para un total de 82 centros activos (aunque se desconoce la ubicación de la mayoría de ellos), al tiempo que la distribución de agua potable alcanzó los 8 130 036 litros entregados a la población.

El reporte publicado por Rodríguez precisó que el personal sanitario atendió a otros 1196 pacientes, para consolidar un acumulado de 25 016 personas asistidas. Este despliegue médico y de remoción de escombros sumó el apoyo de 250 nuevos rescatistas internacionales y 448 voluntarios civiles adicionales.

Las estadísticas de infraestructura dañada no registraron variaciones, por lo que se mantiene la cifra de 856 edificios afectados y 190 colapsados.

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