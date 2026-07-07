Las perlas del toma y dame entre Diosdado Cabello y el alcalde de Panamá

El doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio no solo fracturó centenares de estructuras, también abrió una grieta política que dejó al descubierto la profunda desconfianza hacia el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Mientras Venezuela intenta sobrevivir a la peor catástrofe de su historia reciente, el Gobierno de Panamá anunció el envío de 40 toneladas de ayuda humanitaria para contribuir a aliviar el desastre, pero este cargamento no solo contenía insumos médicos y alimentos no perecederos: también traía rastreadores o AirTags que informaban en tiempo real el destino de las donaciones.

El alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, explicó que la idea de colocar AirTags en los paquetes de ayuda humanitaria se debió principalmente a que se siente en la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos que colaboraron con las donaciones y de asegurarse que los donativos llegaran a quienes más lo necesitaban.

Según dijo Mizrachi, puso los rastreadores dentro de “diferentes insumos, desde una caja de pañales, en botellas de agua hasta en una caja de detergentes”.

Días después el alcalde publicó un video en sus redes sociales en donde informaba que parte de las donaciones no se encontraban en La Guaira, sino en Maturín, estado Monagas, a unos 500 kilómetros de la zona cero.

A continuación el toma y dame entre Mizrachi y Diosdado:

Las declaraciones del alcalde panameño incomodaron por completo al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello quien salió al paso recordando el pasado judicial de Mizrachi.

“Nosotros rechazamos las vulgares, miserables declaraciones del alcalde de Panamá que le puso un GPS a la ayuda humanitaria. Qué miserable, ¿no? Es miserable para chequear dónde está. Bueno, todo ladrón sueña que lo están robando”, manifestó Cabello.

Luego el ministro afirmó que Mizrachi “estuvo preso por peculado y fue denunciado además por fraude”.

“Ese alcalde de Panamá, entonces, cree que nosotros nos vamos a robar la ayuda que es del pueblo ¡Por dios! Qué miserable”, agregó Cabello.

En 2015, el alcalde de Panamá estuvo detenido seis meses en Cartagena, Colombia, por orden de Interpol, acusado de un presunto fraude contra la administración pública. Tras pagar una fianza de 100 000 dólares quedó en libertad.

"Diosdado Cabello" es tendencia porque calificó de “vulgar” y “miserable” al alcalde de Panamá por ponerle un GPS a la ayuda humanitaria:



“¿Creen que nosotros nos vamos a robar la ayuda del pueblo?”. https://t.co/sK5MwwfcDK pic.twitter.com/VAzUHJGC2m — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 6, 2026

Pero Mizrachi no se quedó callado y cuestionó con ironía a “Sin Cabello”, como lo apodó en sus redes sociales: “Me causa demasiada curiosidad que el señor Diosdado sin Cabello critique que Panamá le mande pura merma, si tanta merma es lo que Panamá le ha enviado a Venezuela ¿por qué tu sigues recibiendo nuestra merma?”.

“¿Qué hace la ayuda humanitaria en Maturín?”, preguntó Mizrachi y sumó que no está bien que critiquen la ayuda.

“Cae muy mal que critiquen nuestra ayuda, a caballo regalado no se le mira el colmillo”, dijo.

“No estamos pidiendo gracias, nomás no critiques a Panamá y a El Salvador porque mucho se está haciendo y yo sé que la gente está agradecida, aunque tú no lo estés”, aseguró el alcalde panameño.

El alcalde panameño recientemente posteó en su cuenta en X una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) en donde se ve al ministro Cabello rodeado con Airtags con la frase: “Ahora, dilo sin llorar”.

Ahora dilo sin llorar pic.twitter.com/DewMMoPy0H — Mayer Mizrachi (@Mayer) July 7, 2026

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