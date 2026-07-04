Al menos siete periodistas murieron por los terremotos y otros tres están desaparecidos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó su profundo pesar por la muerte de siete colegas periodistas a consecuencia de los dos terremotos que estremecieron al país el 24 de junio pasado.

La organización extendió sus condolencias a los parientes de Adriany Matute, Lissi Contreras, José Ángel Rivero, Sinaí Rivas, Javier José Rodríguez, Emilys Sarache y Oriana Guedez. Señalaron que sus muertes “enlutan a sus familias, compañeros de trabajo y a todo el gremio periodístico”.

“Honramos sus vidas, su trabajo y el compromiso que sostuvieron desde distintos espacios de los medios y la comunicación. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de profundo dolor”, dijo el SNTP en un comunicado este sábado 4 de julio.

Por otro lado, señalaron que aún hay cuatro trabajadores de la prensa desaparecidos en este contexto de la emergencia: Ernesto García, Carmen Helena Valdivieso, Mauren Elena Morillo y Melissa de Sousa Visconti. “El SNTP acompaña a sus familias y hace votos para que los esfuerzos de búsqueda permitan encontrarlos”, agregaron.

De acuerdo con el último balance oficial disponible este sábado, el doblete sísmico contabiliza 2.954 personas fallecidas, 16.592 heridas y al menos 16.309 personas que quedaron damnificadas.