Inicio

Al menos siete periodistas murieron por los terremotos y otros tres están desaparecidos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó su profundo pesar por la muerte de siete colegas periodistas a consecuencia de los dos terremotos que estremecieron al país el 24 de junio pasado. 

La organización extendió sus condolencias a los parientes de Adriany Matute, Lissi Contreras, José Ángel Rivero, Sinaí Rivas, Javier José Rodríguez, Emilys Sarache y Oriana Guedez. Señalaron que sus muertes “enlutan a sus familias, compañeros de trabajo y a todo el gremio periodístico”. 

“Honramos sus vidas, su trabajo y el compromiso que sostuvieron desde distintos espacios de los medios y la comunicación. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de profundo dolor”, dijo el SNTP en un comunicado este sábado 4 de julio.

Por otro lado, señalaron que aún hay cuatro trabajadores de la prensa desaparecidos en este contexto de la emergencia: Ernesto García, Carmen Helena Valdivieso, Mauren Elena Morillo y Melissa de Sousa Visconti. “El SNTP acompaña a sus familias y hace votos para que los esfuerzos de búsqueda permitan encontrarlos”, agregaron.

De acuerdo con el último balance oficial disponible este sábado, el doblete sísmico contabiliza 2.954 personas fallecidas, 16.592 heridas y al menos 16.309 personas que quedaron damnificadas. 

Cifra de muertos tras terremotos en Venezuela roza los 3.000
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa aseguró que sus muertes no solo enlutan a los familiares y compañeros de trabajo, sino que conmueven a todo el gremio periodístico
Foto referencial
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó su profundo pesar por la muerte de siete colegas periodistas a consecuencia de los dos terremotos que estremecieron al país el 24 de junio pasado. 

La organización extendió sus condolencias a los parientes de Adriany Matute, Lissi Contreras, José Ángel Rivero, Sinaí Rivas, Javier José Rodríguez, Emilys Sarache y Oriana Guedez. Señalaron que sus muertes “enlutan a sus familias, compañeros de trabajo y a todo el gremio periodístico”. 

“Honramos sus vidas, su trabajo y el compromiso que sostuvieron desde distintos espacios de los medios y la comunicación. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de profundo dolor”, dijo el SNTP en un comunicado este sábado 4 de julio.

Por otro lado, señalaron que aún hay cuatro trabajadores de la prensa desaparecidos en este contexto de la emergencia: Ernesto García, Carmen Helena Valdivieso, Mauren Elena Morillo y Melissa de Sousa Visconti. “El SNTP acompaña a sus familias y hace votos para que los esfuerzos de búsqueda permitan encontrarlos”, agregaron.

De acuerdo con el último balance oficial disponible este sábado, el doblete sísmico contabiliza 2.954 personas fallecidas, 16.592 heridas y al menos 16.309 personas que quedaron damnificadas. 

Cifra de muertos tras terremotos en Venezuela roza los 3.000
Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes