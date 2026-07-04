El número de personas que murió a raíz de los terremotos en Venezuela que ocurrieron el pasado 24 de junio se elevó este sábado a 2.954, 309 más que en la jornada anterior, de acuerdo con el registro publicado por el gobierno nacional.

La cantidad de heridos aumentó a 16.592, casi 4.000 más que en el parte que se dio a conocer un día antes. El informe también detalló que 6.462 personas han sido rescatadas en labores en las que han participado 3.281 rescatistas internacionales.

Hasta este sábado, hay 16.309 que se quedaron sin vivienda por los terremotos en Venezuela. Muchas de ellas están distribuidas en los 80 refugios que se han activado en los estados más afectados por los sismos: Aragua, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Carabobo y La Guaira.

Desde el 24 de junio se han producido 942 réplicas, que han dejado 856 edificios afectados y 190 que colapsaron por completo.

El registro gubernamental también señala que durante la emergencia se ha atendido a 22.445 pacientes.

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