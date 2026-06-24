Delcy Rodríguez reconoció victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia 

Rodeada de militares en el marco de la conmemoración de la Batalla de Carabobo, la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, felicitó al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia.

“Hoy felicitamos al gobierno electo de Colombia y ratificamos nuestra fe en relaciones de respeto, cooperación y amistad como corresponde entre dos pueblos hermanos”, señaló Rodríguez flanqueada por militares y civiles en un acto transmitido por el canal de propaganda estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Pese a que de la Espriella dijo que no iba a tener trato directo con el interinato chavista sino a través de la administración de Donald Trump, Rodríguez sentenció que espera tener una relación bilateral de respeto.

Rodríguez, cuyo periodo de reemplazo presidencial de 180 días vence el venidero 2 de julio, pidió no mirar al pasado en el que, a su juicio, los gobiernos colombianos anteriores al de Gustavo Petro agredieron a Venezuela.

“La diplomacia bolivariana de paz que ha tomado rumbo en Venezuela ha encontrado espacio para las relaciones internacionales con todos, incluyendo los Estados Unidos”, hizo hincapié la mandataria.

Precisamente este miércoles, el candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo de Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

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