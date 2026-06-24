Sigue aumentando lista de presos muertos en junio

Otro día que pasa y otra persona privada de libertad que muere bajo custodia del Estado. Van 6 presos fallecidos en junio. Parece un carrete fatal indetenible el del sistema penitenciario venezolano.

Nuevamente la cuenta en X del Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de otro recluso. Esta vez se trata de Rafael José Vásquez García, quien estaba detenido en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales “26 de Julio”, en el estado Guárico.

Con el fallecimiento de Vásquez García se elevó a 29 el número de muertos entre abril y junio de este año.

De acuerdo con el OVP, el recluso murió como consecuencia de un shock hipovolémico y otras complicaciones de salud.

Según la lista que lleva la organización, solo en junio murieron: Yosevet de Jesús Lozada en la cárcel del Rodeo III; Alberto Rafael Solarte Cabrera en el Centro de Reclusión “Dr. Francisco Delgado”, antigua cárcel de El Marite en Zulia; Fabiana Desiree Páez Fernández, en La Crisálida; Yonny José Bastidas Briceño, en el Centro Penitenciario de Occidente I Cipriano Castro en Táchira; y José Gregorio Mendoza Guzmán en el Centro Penitenciario de la Región Andina.

En su informe anual correspondiente a 2025, el OVP denunció que la falta de atención médica integral sigue siendo la principal causa de muerte en las prisiones venezolanas.

“Reiteramos que es responsabilidad estricta de las autoridades venezolanas velar por la vida e integridad de las personas bajo su custodia. Exigimos que se garantice el derecho humano a la salud y a la atención médica oportuna en las cárceles”, puntualizó la ONG.

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