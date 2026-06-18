EE. UU. ratifica apoyo a la AN de 2015 y celebra inicio de conversaciones con el rodrigato

El Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó formalmente su apoyo al encuentro sostenido este jueves en la capital venezolana entre la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, y el presidente de la Asamblea Nacional de 2026, Jorge Rodríguez.

A través de un comunicado oﬁcial emitido en la noche de este 18 de junio, la diplomacia estadounidense acogió con beneplácito las conversaciones y destacó que servirán para debatir “una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”.

Según el despacho de Washington, el gobierno de Trump entiende que la agenda bilateral abordada en el Palacio Federal Legislativo prioriza aspectos estructurales e indispensables para el país. Entre los puntos clave identificados por la Casa Blanca destacan la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento integral del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías institucionales duraderas para la participación política general y la salvaguarda de las libertades cívicas esenciales para un discurso político abierto y plural.

La administración estadounidense enfatizó su apoyo explícito a este proceso y resaltó que el diálogo es coliderado por la Asamblea Nacional de 2015 —a la cual ratiﬁcó como la última entidad democráticamente elegida y reconocida internacionalmente en Venezuela— en conjunto con el Gobierno Interino, en cuya representación actuó Rodríguez en su condición de jefe del Parlamento de 2026.

“Este es un primer paso en un proceso reﬂexivo para asegurar una sociedad venezolana libre y abierta”, reza el documento oficial, el cual subraya además que el diálogo inclusivo constituye la piedra angular de cualquier transición legítima.

El Departamento de Estado expresó su expectativa de que estas conversaciones bilaterales continúen activas en Caracas durante las próximas semanas para dar inicio formal a las labores técnicas que garanticen un “futuro próspero y democrático que represente los intereses de todo el pueblo venezolano”.

El fin de un exilio y la instalación de la mesa paritaria

Este pronunciamiento de Washington se produce apenas horas después de que Dinorah Figuera arribara sorpresivamente a Venezuela este 18 de junio, tras permanecer ocho años en el exilio en España.

La dirigente política regresó al país bajo el auspicio directo de una invitación formal del Departamento de Estado estadounidense, con el propósito explícito de activar una agenda de reuniones con diversos sectores políticos y sostener encuentros con delegaciones diplomáticas, incluyendo al encargado de negocios John Barret.

Inmediatamente después de pisar suelo venezolano, Figuera se trasladó al Palacio Federal Legislativo para reunirse con Jorge Rodríguez, quien acudió al encuentro tras haber sido designado para coordinar el diálogo político por su hermana, Delcy Rodríguez.

Como resultado de esta primera sesión de trabajo conjunto, ambas facciones acordaron la creación inmediata de una “mesa técnica y política paritaria” dotada de hitos y cronogramas concretos destinados al “fortalecimiento de la democracia y la paz social”, difundieron en un comunicado.

Al dirigirse a los medios de comunicación en el Aeropuerto de Maiquetía, la presidenta de la AN de 2015 descartó poseer aspiraciones electorales particulares y remarcó la naturaleza estrictamente institucional de su retorno.

Figuera insistió en que su meta principal es asegurar el respeto a los partidos políticos, el fin de la persecución y el establecimiento de un árbitro electoral transparente que permita la inscripción segura de todas las candidaturas.

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