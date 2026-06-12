El Mañanero del 12 de junio: “El patrón del olvido”, nominado al Premio Gabo

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 12 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El especial “El patrón del olvido”, publicado por Runrun.es en marzo de 2025, está entre los 10 nominados de la categoría Cobertura del Premio Gabo 2026, uno de los galardones más importantes del periodismo en español y portugués.

Esta es la sexta vez que Runrun.es está entre los medios nominados a esta distinción. Este 2026, hubo 405 trabajos inscritos en la categoría Cobertura. “El patrón del olvido” es el único reportaje escrito venezolano nominado al reconocimiento que otorga la Fundación Gabo, con sede en Colombia. En la categoría Fotografía, figura otro trabajo que representa al país: Luna de agua, de Colectivo Solunar.

“El patrón del olvido”, que se publicó gracias al apoyo de la Vrije Universiteit Amsterdam y el Dutch Research Council, muestra cómo desde el Ministerio Público y los tribunales se gesta una estrategia de dilación de los procesos judiciales contra policías y militares que cometieron ejecuciones extrajudiciales durante las protestas contra el gobierno entre 2014 y 2019.

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Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Shakira deslumbró en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo FIFA 2026, celebrada en el Estadio Azteca de México.

🎥 COMPLETO: Assista à performance de Shakira e Burna Boy cantando “Dai Dai” na cerimônia de abertura da Copa do Mundo FIFA 2026! pic.twitter.com/ZRmltKr9oH — Central Shakira Brasil 🇧🇷 (@CentralShakira) June 11, 2026

Azuquita pa’l café

Danny Ocean se convirtió en el primer venezolano en presentarse en una inauguración de una Copa Mundial de Fútbol.

El cantautor entonó su tema “Partidazo”, incluido en el Álbum Oficial de la Copa Mundial, en una presentación en la que desbordó energía urbana con una fusión caribeña.

"Danny Ocean" es tendencia por su presentación en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026.



Primer venezolano de la historia en formar parte de la Ceremonia Inaugural de un Mundial de Futbol.



🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 pic.twitter.com/KgcshNCPUp — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 11, 2026

La ñapa (recomendamos…)

“Todo sobre el Mundial”, desde la peculiar óptica de El Cuartico.