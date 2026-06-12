“Sácale meme a la falta autoritaria”: un concurso que combina fútbol y DD.HH.

La temporada futbolística inició este jueves 11 de junio con el Mundial, y Laboratorio de Paz se unió a la celebración con un concurso creativo de memes sobre democracia, derechos humanos y transición.

“Sácale meme a la falta autoritaria” es una iniciativa que, a través del humor y la ironía, pretende mostrar la falta de elementos necesarios para una verdadera democracia en Venezuela. Los memes ganadores serán parte de una galería digital abierta sobre la realidad venezolana.

Fútbol y DD.HH.

Los memes forman parte de la cultura digital. Son imágenes, vídeos o textos graciosos que rápidamente se viralizan en internet. Suelen hacer referencia a situaciones cotidianas o momentos divertidos de figuras públicas. Es común ver que las personas los modifiquen y creen nuevas versiones del original.

El Comité Organizador evaluará la temática, la originalidad, el cumplimiento de las bases del concurso y el mensaje que busque transmitir el meme. Los premios ofrecidos por la competencia constan de 250 dólares en la categoría de oro, 180 dólares en plata y 70 dólares en bronce.

⚽️ Mientras el Mundial empieza, en Venezuela aún hay muchas faltas por señalar.



🎭 Participa en #SacaleMemeALaFaltaAutoritaria.



🗳️ Democracia

✊ Derechos Humanos

⚖️ Justicia

🔄 Transición democrática



Queremos ver tu creatividad, tu humor y tu capacidad para convertir la… pic.twitter.com/zxtiWLGpqP — LabPazVe (@LabPazVe) June 11, 2026

Fases del concurso

El público podrá participar con la etiqueta #SacaleMemeALaFaltaAutoritaria en las categorías de: democracia, derechos humanos, transición democrática, libertad de expresión, crisis económica, juventud, instituciones y justicia. También, podrán postular cualquier otra “falta autoritaria”.

El concurso consta de dos fases. La primera es la recepción de memes: desde el 11 de junio hasta el 9 de julio se recibirán las postulaciones. La segunda fase se centra en la selección y votación de los mismos. Aquellos que logren pasar esta ronda se someterán al criterio del público y competirán por su voto.

Asimismo, se ofrece asesoría por parte de DatAvenger para quienes deseen participar pero no tengan conocimientos en diseño. Otra opción será ingresar a la página oficial de La República (www.larepublicaweb.com) y crear la pieza que competirá en este concurso con vibra mundialista y de derechos humanos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.