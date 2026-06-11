“El patrón del olvido” de Runrun.es está nominado al Premio Gabo

El especial “El patrón del olvido”, publicado por Runrun.es en marzo de 2025, está entre los 10 nominados de la categoría Cobertura del Premio Gabo 2026, uno de los galardones más importantes del periodismo en español y portugués.

Esta es la sexta vez que Runrun.es está entre los medios nominados a esta distinción. Este 2026, hubo 405 trabajos inscritos en la categoría Cobertura. “El patrón del olvido” es el único reportaje escrito venezolano nominado al reconocimiento que otorga la Fundación Gabo, con sede en Colombia. En la categoría Fotografía, figura otro trabajo que representa al país: Luna de agua, de Colectivo Solunar.

“El patrón del olvido”, que se publicó gracias al apoyo de la Vrije Universiteit Amsterdam y el Dutch Research Council, muestra cómo desde el Ministerio Público y los tribunales se gesta una estrategia de dilación de los procesos judiciales contra policías y militares que cometieron ejecuciones extrajudiciales durante las protestas contra el gobierno entre 2014 y 2019.

Así, se expone un patrón que se vale del cambio de fiscales, obstrucción de la información sobre los presuntos implicados, construcción de expedientes débiles, diferimientos constantes de audiencias y ausencia de investigación sobre las cadenas de mando, sin contar los maltratos, coacciones y amenazas a las que someten a los familiares de los asesinados. La táctica agota a los dolientes de los asesinados y protege a los funcionarios, sobre todo a los de la Guardia Nacional Bolivariana.

Ante este panorama, los familiares fijan su mirada en la CPI, el tribunal internacional que podría abrir causas específicas a altos funcionarios del gobierno chavista que hoy es investigado por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

A lo largo de un año, el equipo de Runrun.es trabajó en este reportaje que entrevistó a parientes y abogados de 27 de las 104 víctimas que murieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado en las manifestaciones.

Para contar estas historias, se utilizaron ilustraciones originales que se convirtieron en la imagen gráfica del reportaje y que permitieron el montaje de videos que explicaron cinco de los casos abordados en el especial.

Runrun.es agradece y reconoce el valor de los familiares de las víctimas al brindar su testimonio para este reportaje en un momento de máxima represión en Venezuela. También agradece a la Fundación Gabo por esta nominación que confirma nuestro compromiso: desafiar el poder para defender los derechos humanos de los venezolanos.