La Conversa | Lester Toledo insiste: “No formé parte del gobierno interino”

El dirigente, activista y consultor político Lester Toledo, advirtió en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual que mucha gente lo tilda de soberbio porque tiende a elevar la voz cada vez que habla y además es zuliano, pero aclaró que solo se considera alguien que se expresa con sinceridad.

Toledo indicó en su primera declaración en Venezuela, luego de pasar una década en el exilio, que las elecciones presidenciales no podrían llevarse a cabo este año. Aseguró que está afirmación fue satanizada.

“La misma María Corina Machado habló de un periodo aproximado de 40 semanas, cuarenta semanas son poco más de nueve meses y estamos en junio. La republicana María Elvira Salazar y otros congresistas estadounidenses hablaron de 2027 e incluso 2028 para hacer elecciones. Pero digo que es probable que este año no den los tiempos y el malo de la película soy yo”, dijo Toledo a César Batiz, director de El Pitazo; Luis Blanco, director de Runrunes y Víctor Amaya, director de Tal Cual.

Toledo aseguró que su regreso a Venezuela fue voluntario y que no pidió permiso a ningún miembro del gobierno.

“Después que di el paso, otros dirigentes políticos se atrevieron a llegar por Maiquetía, si en algo contribuí a vencer ese miedo, eso me alegra, a quienes no le agrada es a la gente del gobierno”, expresó el dirigente político.

Toledo aseguró que sigue formando parte de Voluntad Popular.

“En ningún momento he dicho que no soy de VP, solo que algunos me identifican como consultor político”, expresó.

El dirigente político dijo que suelen tildarlo así luego de sus experiencias como asesor del presidente de El Salvador Nayib Bukele y del exsenador colombiano asesinado en Colombia, Miguel Uribe Turbay.

Solo un voluntario del interinato

Toledo tampoco niega que estuvo en Cúcuta durante el “mandato” de Juan Guaidó en el intento fallido por ingresar ayuda humanitaria a Venezuela a través de la frontera con Colombia en febrero de 2019, pero se desmarca de los manejos de fondos del gobierno interino.

“Yo fui un voluntario, no formé parte del gobierno interino, coordiné a cientos de personas, pero todos éramos voluntarios de un grupo que se llamaba Ayuda y Libertad, no nos pagaban nada, lo que hacíamos era cargar cajas para meterlas en camiones. No le pagué a nadie ni recibí nada”, expresó el miembro de Voluntad Popular.

Toledo indicó que le han negado la amnistía dos veces y que en unas de las causas está acusado de estar asociado con potencias extranjeras y la Exxon Mobile para desestabilizar a la nación. “Recuerden que el anterior fiscal (Tarek William Saab) dijo que yo era un hacker, que estaba en Macedonia del Norte y que junto con María Corina Machado trunqué todo el trabajo que hizo el CNE (Consejo Nacional Electoral)”.

Asimismo expresó que tiene un expediente por supuesta desestabilización, terrorismo y financiamiento al terrorismo, vinculado a las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“Voy a seguir insistiendo en mi inocencia porque los delitos que se me imputan son ridículos. Durante diez años nunca tuve acceso a los expedientes y ahora que regresé mis abogados pudieron contarme las barbaridades que estos contienen. Incluso a otros en la misma causa les dieron amnistía y a mí no”, dijo el político.

Toledo aseguró que como político, por supuesto tiene aspiraciones, pero entiende perfectamente cuales son las prioridades.

“No me interesa competir en nada si no tenemos país. Apoyo el plan de tres fases de Estados Unidos para Venezuela. Estoy a la orden de los Zulianos y de la gente, porque si queremos elecciones hay que organizarse con voluntarios”.

Se desmarca de Bukele

Toledo negó que tenga algo que ver con la toma de decisiones en el gobierno de El Salvador, sin embargo se abstuvo de calificar como un régimen autoritario a la administración de Bukele.

“Yo trabajo en una consultora de asuntos electorales. ¿Qué significa eso? Agarro un candidato y le ayudo a montar una estructura electoral de movilización, de defensa del voto”, dijo Toledo.

Toledo sentenció que no es asesor político de gobiernos, ni firma acuerdos.

“Yo no gobierno en El Salvador ni en ninguna parte. Digo esto porque me han señalado de haber llevado a unos venezolanos al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), no tengo nada que ver con eso”, enfatizó Toledo.

El político venezolano reconoció haber contribuido en la instalación de un centro de transmisión de datos paralelo al ente electoral en El Salvador y desmintió al medio de comunicación El Faro sobre la supuesta falta de transparencia en los contratos de la empresa que lo contrató.

Batiz recordó que El Faro ha sido un medio galardonado a nivel internacional por sus trabajos de investigación y que la mayoría de sus miembros están en el exilio, debido a la persecución de Bukele.

“Yo firmé un acuerdo de confidencialidad. El Faro actúa como un partido político y no como un medio de comunicación, dijeron que mi hermano, quien me fue a visitar a El Salvador, era el cerebro de las redes sociales detrás de Bukele y ni una cuenta en X tiene”, sentenció el político zuliano.

Toledo dijo que luego de su experiencia en El Salvador, donde supuestamente los datos arrojados por el centro de transmisión de datos paralelo al Tribunal Electoral coincidieron con los resultados que significaron la victoria del partido Nuevas Ideas de Bukele, lo llamaron de varios países y por eso terminó trabajando con el exsenador colombiano asesinado, Miguel Uribe Turbay.

“La gente me pregunta por qué salí de Colombia y la respuesta es fácil: porque asesinaron a alguien cercano. Dirigí la campaña de un candidato que se volvió mi amigo, estuvo en mi casa, viajamos juntos y dos meses antes de las elecciones, la mafia lo asesinó delante de todo mi equipo de trabajo. Lo acompañé hasta el final de sus días y por respeto no quise trabajar con más nadie”, dijo Toledo.

Toledo se restea con Leopoldo

Toledo indicó que probablemente a algunas personas no le agradó la presencia del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, en la cumbre de Panamá, donde María Corina Machado se reunió con varios dirigentes de la oposición y algunos disidentes del chavismo, sin embargo él presenció muestras de afecto y solidaridad con el exalcalde de Chacao.

“Se tardó 20 minutos en llegar a la tarima porque mucha gente lo abrazaba. Yo estuve durante diciembre en Oslo (Noruega), con una comitiva que viajamos a acompañar a María Corina con el tema del premio Nobel de la Paz. Y hubo una marcha donde Leopoldo se tomó no menos de doscientas fotos con la gente”.

Toledo descartó la idea de volver a hacer unas elecciones primarias en Venezuela tal y como lo asomó el otro miembro de Voluntad Popular, Juan Guaidó.

“Ella fue a unas primarias en 2023 y las ganó ampliamente. Entonces hay que apoyar a María Corina Machado, es un acto de lealtad, es respetar la voluntad popular”.

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