Alerta de viajes de EE. UU. a Venezuela contradice narrativa de sus voceros

La alerta de viajes que mantiene el Departamento de Estado de Estados Unidos hacia Venezuela contrasta de frente con el optimismo que pregonan voceros Casa Blanca y el Pentágono.

Mientras el gobierno estadounidense mantiene al país bajo un estricto Nivel 3 de advertencia que pide “reconsiderar viajar”, los voceros de la administración de Donald Trump insisten en proyectar un escenario de normalidad y hasta “felicidad” tras los acontecimientos políticos de principios de año.

El propio presidente Trump aseguró este 10 de junio desde Despacho Oval que “Venezuela está muy bien. Las relaciones con la gente son excelentes. Se ha convertido en un país feliz, aunque no lo crean. O sea, se ha convertido en un país feliz”. El mandatario estadounidense vinculó este giro político con el abastecimiento energético de su país, afirmando además que “nosotros estamos sacando millones de barriles de petróleo de Venezuela”. No es la primera vez que Trump hace estas afirmaciones de positivismo sobre la situación de Venezuela.

🇻🇪🇺🇸‼️| El presidente Donald Trump aseguró desde la Casa Blanca que las relaciones con Venezuela son "excelentes" tras la captura de Nicolás Maduro. El mandatario señaló que el territorio "se ha convertido en un país feliz" gracias al masivo despliegue de corporaciones petroleras… pic.twitter.com/e6Eqn4HYNo — RAV Español (@RAVEspanol) June 10, 2026

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, celebró la sintonía con el interinato de Delcy Rodríguez, afirmando que “muy pronto habrá grandes noticias procedentes de Venezuela sobre ese tema, porque ahora contamos con un socio allí, en Venezuela, dispuesto a colaborar con nosotros”.

Pete Hegseth:



Look at Venezuela and Nicolás Maduro who thought he could flaunt the United States of America.



Then he found out in about 45 minutes in the middle of the night, the most heavily fortified compound inside their most heavily fortified base inside their capital… pic.twitter.com/EjHNwhBg75 — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

La realidad de la alerta consular

Esta narrativa oficial de normalidad y felicidad, emitida por voceros estadounidenses, contrasta con la documentación oficial del propio Departamento de Estado.

La advertencia consular todavía califica de “peligrosas” las condiciones en el territorio venezolano debido a crímenes violentos, secuestros y la presencia de grupos armados irregulares.

El documento también retrata un sistema de salud pública en estado de severa crisis, con hospitales colapsados que carecen de luz y agua, escasez crónica de medicinas, brotes de enfermedades como el dengue o el oropouche, y restricciones extremas en la capacidad de la embajada en Caracas para socorrer a sus ciudadanos.

EE. UU. mantiene una alerta de viaje nivel 3 hacia Venezuela

El Helicoide y el maquillaje institucional

La desconexión entre el discurso en Washington y los hechos cotidianos en Venezuela quedó en evidencia tras la audiencia del secretario de Estado, Marco Rubio, ante la Cámara de Representantes, donde afirmó que El Helicoide había sido cerrado.

El funcionario afirmó que “la infame prisión, El Helicoide, ha sido cerrada”, una supuesta victoria humanitaria que los activistas locales desmintieron casi de inmediato.

Y justo después que Rubio dio esas declaraciones, familiares y defensores de derechos humanos en el terreno alertaron sobre un traslado masivo y opaco de presos políticos desde El Helicoide hacia otras cárceles del país.

La disidencia interna rechaza el discurso

Desde las filas de la oposición , las voces críticas rechazan categóricamente el cuadro de bienestar que dibuja la Casa Blanca. El dirigente nacional de La Causa R, Andrés Velásquez, desmintió los dichos del presidente de Estados Unidos sobre las condiciones del país.

El dirigente reclamó la falta de garantías básicas para una transición real, sentenciando que “en Venezuela no estamos felices. No se ajusta a la verdad la afirmación de que los venezolanos estamos muy felices. Aún no”.

@POTUS@realDonaldTrump @SecRubio@usembassyve

En Venezuela no estamos felices. No se ajusta a la verdad la afirmación de que los venezolanos estamos muy felices. Aún no. Estamos esperando que los fondos públicos lleguen a los sectores que viven el calvario de no contar con… — Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) June 11, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.