César Pérez Vivas anuncia su regreso a Venezuela tras 20 meses en la clandestinidad

El dirigente político César Pérez Vivas anunció que regresará a Venezuela, luego de un año y ocho meses en la clandestinidad.

A través de su cuenta en X, Pérez Vivas expresó que regresa al país con una sola convicción: “El desmantelamiento de la tiranía y hacer valer el mandato del pueblo venezolano el 22 de octubre en las primarias y el 28 de julio”.

“No regresamos a pactar con los destructores de la República. Venimos a unir a los verdaderos patriotas. Le plantaremos cara al régimen con la fuerza de la verdad, el respaldo absoluto al plan de 3 fases del presidente Trump y la convicción del pronto regreso de nuestra líder y amiga”, se lee en el post.

Mañana regreso a Venezuela luego de 1 año y 8 meses con una sola convicción: El desmantelamiento de la tiranía y hacer valer el mandato del pueblo venezolano el 22 de Octubre en las primarias y el 28 de Julio.



​No regresamos a pactar con los destructores de la República. Venimos… pic.twitter.com/Y44QLox4LC — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) June 11, 2026

El retorno de Pérez Vivas ocurre en un contexto en el que el gobierno ha reducido la presión directa sobre algunos dirigentes opositores, tras semanas en las que Estados Unidos ha insistido públicamente en la necesidad de garantizar derechos políticos y liberar a detenidos por motivos políticos.

Los que regresaron

El anuncio de Pérez Vivas se suma al de otros opositores que han llegado al país en los últimos días ahora que las condiciones han cambiado y las amenazas de detención se han disipado.

Entre los que han regresado al país están:

Richard Blanco: dirigente del partido Bandera Roja y estrecho colaborador de María Corina Machado, estuvo tres años en el exilio.

Lester Toledo y Yon Goicoechea: los líderes del partido Voluntad Popular regresaron al país tras varios años fuera del país, debido a una fuerte persecución política, acusaciones judiciales y órdenes de captura.

Wilmer Azuaje y Marcos Velazco: ambos activistas llegaron a Venezuela para reincorporarse a la escena pública nacional. Estuvieron fuera del país por persecución política, arrestos arbitrarios y amenazas contra su seguridad.

José Guerra: exdiputado de la Asamblea Nacional, economista y profesor universitario salió de Venezuela en junio de 2025 tras amenazas de detención.

Cabe recordar que la mayoría de estos dirigentes abandonaron el país en un contexto de hostigamiento sostenido y amenazas de detención que se intensificó después de las protestas postelectorales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

