Clamor internacional por los presos políticos: Impulsan campaña para exigir ingreso de la CIDH a Venezuela

Familiares de presos políticos, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos impulsan una campaña para pedir una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela para visibilizar a nivel internacional la situación de los detenidos por razones políticas en el país.

La campaña es impulsada por la organización Un Mundo Sin Mordaza y el Comando ConVzla Mundo. “Esta acción global busca romper el cerco de censura y la opacidad oficial tras las recientes denuncias de traslados arbitrarios, aislamiento y torturas en centros de reclusión como El Helicoide”, señala una publicación de Un Mundo Sin Mordaza.

Para esta iniciativa se sumaron activistas y ciudadanos de la diáspora en países como Ecuador, México, República Dominicana, Panamá y Bélgica, quienes han acudido ante embajadas y sedes multilaterales para consignar peticiones formales. El objetivo es que la comunidad internacional “presione para que el régimen permita el ingreso de veedores independientes que verifiquen el estado real de salud y la integridad física de los más de 500 presos políticos que continúan tras las rejas”.

Según publicaciones de ConVzla mundo, ya los activistas han entregado documentos en sedes como la Cancillería de Argentina, las Embajadas de Chile y Ecuador en Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, la Asamblea Nacional de Ecuador, entre otras instancias.

Asimismo, fue creada una plataforma para firmar una petición sobre el ingreso de la CIDH en Venezuela donde recuerdan el caso de Víctor Quero Navas, preso político que falleció bajo custodia del Estado en julio de 2025 y las autoridades ocultaron su muerte durante casi 10 meses. “Carmen Navas, su madre, entregó su vida entera esperando noticias de su hijo o una visita que nunca llegó”, señala la página de la petición.

#AlertaSinMordaza 🚨



La comunidad venezolana en el exterior se moviliza de manera coordinada en distintas ciudades del mundo para exigir a los gobiernos locales y a los organismos internacionales que intercedan urgentemente para lograr una visita in situ de la Comisión… pic.twitter.com/ad3foSH64z — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) June 10, 2026

📢Un minuto es todo lo que te toma ayudar a los presos políticos.



❗️Tu firma y tu voz son herramientas de presión reales. Mientras más seamos, mayor será el ruido y más difícil les será ignorarnos.



✍️¡Súmate hoy!



1️⃣ Firma la petición en https://t.co/H1nIrU27Ai

2️⃣Menciona a 3… pic.twitter.com/6jhuKr7xnT — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) June 11, 2026

Por la Sra. Carmen Teresa Navas,

por su Hijo Víctor Hugo Quero Navas,

por Germán Giuliani,

por Igbert Marín Chaparro,

por los más de 500 presos políticos.



❗️Suma tu granito de arena:



🔗https://t.co/H1nIrU27Ai#CIDHEnVzlaYa 🇻🇪 pic.twitter.com/diVoIRIxfo — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) June 11, 2026

🇦🇷 DESDE ARGENTINA EXIGIMOS LIBERACIÓN DE NUESTROS PRESOS POLÍTICOS.



Hoy nos acercamos a la sede de @cancilleria_ar para hacer la entrega formal de la petición que impulsa el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH a Venezuela e interceda por la… pic.twitter.com/6Ajq3DF2cd — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) June 11, 2026

Desde 📍Panamá, alzamos la voz ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano. En un petitorio que lleva consigo la preocupación, esperanza y clamor de cientos de familias venezolanas.



Les solicitamos que se sumen a este clamor ciudadano y… pic.twitter.com/OPQdDjOIHh — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) June 11, 2026

La última visita de la CIDH a Venezuela fue en el año 2002 y en 2020 negaron la entrada… ¿Por qué le temen a una visita?



Víctor Quero murió bajo custodia del régimen. 500 voces esperan ser escuchadas. Hoy entregamos una carta en la embajada de 📍Canadá en Perú, pedimos se… pic.twitter.com/wGcwUgTSJb — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) June 10, 2026

📍Embajada de Ecuador en Perú 🇪🇨🇵🇪



Más de 500 voces nos necesitan, hoy ante la embajada de un estado parte de la @CIDH hemos solicitado formalmente que se exija a Venezuela que permita el ingreso de este organismo independiente a nuestro país.



¡Si no tienen nada que ocultar… pic.twitter.com/4zLPt3nToB — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) June 11, 2026

📍🇨🇱Congreso de Chile, nos recibió el diputado Francisco Orrego, entregamos una misiva solicitando que nos acompañen en nuestra exigencia: que el régimen permita el ingreso de la @CIDH a nuestro país. #CIDHEnVzlaYa 🇻🇪 pic.twitter.com/IIqHzsjPKm — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) June 10, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.