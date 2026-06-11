Clamor internacional por los presos políticos: Impulsan campaña para exigir ingreso de la CIDH a Venezuela

Familiares de presos políticos, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos impulsan una campaña para pedir una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela para visibilizar a nivel internacional la situación de los detenidos por razones políticas en el país.
La campaña es impulsada por la organización Un Mundo Sin Mordaza y el Comando ConVzla Mundo. “Esta acción global busca romper el cerco de censura y la opacidad oficial tras las recientes denuncias de traslados arbitrarios, aislamiento y torturas en centros de reclusión como El Helicoide”, señala una publicación de Un Mundo Sin Mordaza.
Para esta iniciativa se sumaron activistas y ciudadanos de la diáspora en países como Ecuador, México, República Dominicana, Panamá y Bélgica, quienes han acudido ante embajadas y sedes multilaterales para consignar peticiones formales. El objetivo es que la comunidad internacional “presione para que el régimen permita el ingreso de veedores independientes que verifiquen el estado real de salud y la integridad física de los más de 500 presos políticos que continúan tras las rejas”.
Según publicaciones de ConVzla mundo, ya los activistas han entregado documentos en sedes como la Cancillería de Argentina, las Embajadas de Chile y Ecuador en Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, la Asamblea Nacional de Ecuador, entre otras instancias.
Asimismo, fue creada una plataforma para firmar una petición sobre el ingreso de la CIDH en Venezuela donde recuerdan el caso de Víctor Quero Navas, preso político que falleció bajo custodia del Estado en julio de 2025 y las autoridades ocultaron su muerte durante casi 10 meses. “Carmen Navas, su madre, entregó su vida entera esperando noticias de su hijo o una visita que nunca llegó”, señala la página de la petición.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.