El Mañanero del 11 de junio: CorteIDH ordenó el cierre del Helicoide

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 11 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles 10 de junio el cierre de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocido como El Helicoide, luego de emitir un fallo en el caso de la detención y reclusión en ese lugar de Jorge Rojas Riera

“La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención El Helicoide”, indicó en un comunicado la CorteIDH.

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Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Beatriz Salas de Marino, madre de Hugo Marino, denunció el impacto de los siete años de desaparición forzada de su hijo y afirmó que continuará exigiendo conocer la verdad sobre su paradero.

#9Jun #Venezuela #DDHH #PresosPolíticos

Beatriz Salas de Marino, madre de Hugo Marino, denunció el impacto de los siete años de desaparición forzada de su hijo y afirmó que continuará exigiendo conocer la verdad sobre su paradero. – VPItv pic.twitter.com/uPpOMpNYP7 — Reporte Ya (@ReporteYa) June 10, 2026

Azuquita pa’l café

La Inteligencia Artificial (IA) creó la evolución de la Basílica de la Sagrada Familia desde 1882 hasta el 2035.

La IA creó la evolución de la Basílica de la Sagrada Familia desde su 1er piedra en 1882, hasta el 2035.



¡impresionante!. pic.twitter.com/w2vSAYgx2h — Rose ❄️ (@rosaivalverdem) June 10, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Estos son los conciertos que se van a realizar en el mes de junio en en Caracas.