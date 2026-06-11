Familiares de presos políticos a John Barrett: ¡escúchanos!

Familiares de los presos políticos, apostados en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, enviaron un mensaje al encargado de negocios de estados Unidos en Venezuela, John Barret.

Con carteles, fotografías y consignas, los manifestantes —en su mayoría mujeres— enviaron un mensaje directo al diplomático: «¡John Barrett, escúchanos!», se leía en uno de los afiches sostenidos por las familias.

«¡John Barrett, escúchanos!»: el mensaje que envían los familiares de los presos políticos, desde las afueras de la Embajada, al encargado de negocios de EEUU en Venezuela.



Al tiempo, desde un vehículo oficial, funcionarios registran la situación en video. pic.twitter.com/rlbQxvno0c — Seir Contreras (@SeirContreras) June 10, 2026

En el mensaje posteado por el periodista Seir Contreras denuncian que mientras los familiares exigen la presencia de Barret, un vehículo oficial graba videos.

Vigilia bajo vigilancia

Los familiares de los presos políticos se encuentran pernoctando en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos desde la noche del pasado domingo 7 de junio. Esperan ser recibidos por Barret para que interceda en la liberación de los detenidos.

Con carpas, alimentos no perecederos, agua envasada y todos los enseres necesarios; los familiares, en su mayoría mujeres, se mantienen firmes pese a las condiciones climáticas.

Un video publicado por el periodista Jesús Gutiérrez Andúz muestra cómo duermen sobre colchonetas y cartones, resguardándose como pueden mientras esperan una respuesta de la Embajada.

Caracas, 10 de junio de 2026



Con frío y a la intemperie familiares de los presos políticos duermen en las adyacencias de la Embajada Norteamericana, para exigir que el Encargado de Negocios Jhon Barret los atienda.

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.#periodismo #prensalibre #presospoliticos… pic.twitter.com/13ViYlDG3Z — Jesús Gutiérrez Andúz (@jegacomunica) June 10, 2026

La protesta ocurre cinco meses después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante” de detenidos.

Según cifras de la ONG Foro Penal, organización que defiende los derechos de los privados de libertad por motivos políticos, más de 400 personas siguen detenidas.

Estados Unidos ha mantenido en los últimos años una postura crítica frente a las detenciones por motivos políticos y ha condicionado parte de su política hacia Venezuela a avances en materia de derechos humanos.

Los manifestantes aseguran que mantendrán la vigilia hasta obtener una respuesta formal de la Embajada.

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