Yosvet Lozada murió en el Rodeo III en precarias condiciones de salud desatendidas

El observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte bajo custodia del Estado de Yosvet de Jesús Lozada Rojas, en el Internado Judicial El Rodeo III.

Según el OVP, Lozada de 32 años, presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que no podía reconocer a sus seres queridos.

La organización señaló que a pesar de que su caso era conocido por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, y que solicitaron una medida humanitaria ante el tribunal de terrorismo que era quien llevaba su causa, sus familiares nunca recibieron respuesta.

EL OVP ha venido denunciando que cientos de presos recluidos presentan enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados.

La falta de atención médica sigue cobrando vidas en las cárceles venezolanas. Yosvet de Jesús Lozada Rojas murió en el Internado Judicial Rodeo III, bajo la custodia del Estado.



El hombre de 32 años de edad presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en… pic.twitter.com/3bdehWQUkE — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 10, 2026

La víctima 22

Con la muerte de Yosvet Lozada Rojas sube a 22 la cifra de fallecidos en custodia del estado desde abril de 2026.

El OVP ha documentado los fallecimientos de: José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías, Francisco Orellano y Víctor Alfonso Rivero.

El Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que las personas privadas de libertad se encuentran bajo control absoluto del Estado. Por ello, cada fallecimiento asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos.

La organización destaca que la omisión estatal viola de forma sistemática el artículo 43 de la Constitución el cual establece que el derecho a la vida es sagrado e inviolable, obligando a las autoridades a proteger a cualquier ciudadano bajo su custodia. Asimismo, el Estado vulnera el artículo 46, numeral 2, al mantener al interno sin asistencia médica, viendo cómo se deterioran sus capacidades físicas y cognitivas hasta perder la vida.

Cabe mencionar que ni el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ni el Ministerio para el Servicio Penitenciario se han pronunciado sobre las muertes bajo custodia registradas en las últimas semanas.

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