El Mañanero del 9 de junio: Murió otra persona privada de libertad bajo custodia del Estado

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 9 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
21 personas privadas de libertad han fallecido bajo custodia del Estado desde el mes de abril de este año, de acuerdo al Observatorio venezolano de Prisiones (OVP).
A través de su cuenta en X, el OVP denunció la muerte de Víctor Alfonso Rivero en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano en el estado Sucre.
Más información del tema acá.
Recién salido del horno: otras noticias
“Pura paja”: La perla de Diosdado sobre posible negociación de Delcy con MCM
En mayo continuó el cerco a la cobertura periodística
Una sonriente Delcy Rodríguez contrastó con un serio Erdogan
González Urrutia: “Los responsables de la violencia del régimen no pueden seguir refugiados en otros países”
Dólar/ Euro BCV
Lo que rompe en redes
La Corte Penal Internacional (CPI) decidió este lunes suspender con efecto inmediato al fiscal jefe, Karim Khan, tras casi dos años de polémica por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
El órgano ejecutivo de la Corte Penal Internacional ha decidido suspender con efecto inmediato al fiscal jefe, Karim Khan, y trasladar a los países miembros la decisión sobre su futurohttps://t.co/YeW0g3YLIs— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 8, 2026
Azuquita pa’l café
Uno de los equipos favoritos para ganar el Mundial de Fútbol que comienza este jueves 11 de junio, Francia, venció ayer en un partido amistoso a Irlanda del Norte por 3-1.
AMISTOSO INTERNACIONAL— Goal Grove (@GroveGoal) June 8, 2026
Com Hat-trick de Olise, França bate a Irlanda do Norte em seu último amistoso antes da estreia na copa do mundo.
🇫🇷 FRANÇA 3×1 IRLANDA DO NORTE🇬🇧 pic.twitter.com/D96unFSZpH
La ñapa (recomendamos…)
Este 9 de junio la película Todos los hombres del Presidente cumple 50 años. Fue estrenada un día como hoy en 1976. Dirigida por Alan J. Pakula y protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, narra la investigación periodística del caso Watergate que terminó derrocando al presidente Richard Nixon.