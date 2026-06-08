En mayo continuó el cerco a la cobertura periodística

Seis detenciones por mes en lo que va de año registró la ONG Espacio Público para un total de 29 hasta mayo.

De acuerdo con la organización, en mayo hubo 13 violaciones a la libertad de expresión para contabilizar un total de 104 hasta el quinto mes del año.

Espacio Público reportó que en mayo el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario reconoció la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, quien según el gobierno falleció el 24 de julio de 2025, presuntamente por una hemorragia digestiva y un cuadro febril agudo en el Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo de Caracas.

Pese a la búsqueda de su madre, Carmen Navas, quien falleció nueve días después de conocer la muerte de su hijo, el Estado negó la presencia de Quero Navas en centros de reclusión, lo trasladó a un hospital sin consentimiento de sus familiares e igual lo enterró sin avisar a sus afectos.

Espacio Público informó que a Quero Navas lo detuvieron en enero de 2025 y permaneció recluido en el Internado Judicial de El Rodeo I, en el estado Miranda.

La organización exigió una investigación independiente a los funcionarios a cargo de Quero y la cadena de mando, además de la publicación del listado de todas las personas fallecidas bajo custodia del Estado desde 2002 y de quienes se mantienen detenidas en centro formales e informales en todo el país.

Hostigamiento e intimidación

En mayo, la ONG reportó que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hostigaron al periodista, Rafael Espejo, quien se encontraba cubriendo la visita de la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez a un Centro de Diagnostico Integral (CDI) en Caricuao.

A Espejo le exigieron borrar las fotos que tomó, fotografiaron su carnet de periodista y enviaron a una mujeres a perseguirlo. “Si no hubiese hecho alharaca probablemente estaría detenido”, dijo.

A finales de mayo cuatro funcionarios policiales cercaron al periodista Renée Herrera de la Revista del Tuy en el hospital general de los Valles del Tuy, en el estado Miranda, por intentar hacerle una pregunta al gobernador de la entidad, Elio Serrano; mientras que en Monagas miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intimidaron al equipo de prensa de La Prensa de Monagas en la emergencia del hospital central Manuel Nuñez Tovar.

Por otra parte, la ONG recordó que el 27 de mayo se cumplieron 19 años del cierre de Radio Caracas Televisión (Rctv) y que el Estado sigue sin cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de restituir la concesión a sus dueños.

Espacio Publico sentenció que el cierre de RCTV representó un punto de quiebre con al menos 423 medios cerrados: 330 emisoras de radio, 87 medios impresos y 19 canales de televisión.

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