Sube a 21 la cifra de reclusos fallecidos bajo custodia desde abril

El Observatorio venezolano de Prisiones (OVP) informó que aumentó a 21 la cifra de reclusos fallecidos bajo custodia del Estado desde el mes de abril. A través de su cuenta en X, el OVP denunció la muerte de Víctor Alfonso Rivero en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre.

“Con este nuevo fallecimiento, ya son 20 las personas privadas de libertad que han muerto tras las rejas desde abril de 2026”, precisó el OVP.

El pasado 30 de mayo, el OVP denunció que cientos de presos permanecen recluidos con enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados.

En las últimas semanas, el OVP ha documentado los fallecimientos de: José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías, Francisco Orellano y ahora Víctor Alfonso Rivero.

Responsabilidad del Estado

El Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que las personas privadas de libertad se encuentran bajo control absoluto del Estado. Por ello, cada fallecimiento asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos.

La organización subrayó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y las Naciones Unidas han reiterado durante años que los Estados tienen una posición especial de garante respecto a las personas privadas de libertad, lo que se traduce en que “existe la obligación de proteger su vida, su integridad física y su salud”.

“Cada nuevo fallecimiento demuestra que las recomendaciones internacionales continúan siendo ignoradas y que la protección de la vida dentro de los centros de detención sigue siendo una deuda pendiente”, aseguró el OVP y advirtió que la acumulación de muertes bajo custodia no puede seguir siendo vista como una sucesión de casos aislados.

🚨 #OVPDenuncia Víctor Alfonso Rivero murió bajo custodia del régimen venezolano en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado #Sucre. Con este nuevo fallecimiento, ya son 21 las personas privadas de libertad que han muerto tras las rejas desde abril de 2026.



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En vigilia

EL OVP también informó que un grupo de familiares de los detenidos políticos, el pasado 7 de junio, se apostaron en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, para pedir que los ayuden en la liberación de sus seres queridos, civiles y militares.

La ONG informó que a pesar de las lluvias de este domingo, los familiares no se retiraron del lugar para seguir reclamando la libertad de sus seres queridos.

“Mantenemos nuestro apoyo a los parientes que día a día se esfuerzan por lograr la libertad de los presos políticos y por alzar la voz de la violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas, a pesar de las amenazas”, se lee en el mensaje.

La organización reiteró que en el país no se han materializado todas las liberaciones anunciadas y que se siguen cometiendo violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad y sus familiares

Desde la noche de este domingo #7Jun un grupo de familiares de presos políticos se encuentra en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos en #Caracas, para pedir que los ayuden en la liberación de sus seres queridos, civiles y militares.



Los familiares se han mantenido… pic.twitter.com/MS0BzYL2ys — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 8, 2026

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